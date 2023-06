Villa Barbarich, dal Cinquecento elegante oasi di pace a due passi da Venezia

Ambiente naturale, serenità, cultura e piacere. L’ordine lo si può fare ricomporre a piacimento, ma il risultato può essere sempre lo stesso: Villa Barbarich. Vabbè, potrebbe dire qualcuno, ma è scontato che sia così, parliamo di una “villa veneta”, di uno di quelli edifici che rappresentano uno dei livelli più alti di bellezza nella storia dell’arte italiana. La differenza, però, sta nel fatto che se anche qui siamo nell’entroterra della Serenissima, come tutte le “ville venete”, questo edificio cinquecentesco, antica e suggestiva residenza di campagna, è a un passo da Venezia (a cui era collegata un tempo con un canale) ed è nei pressi dell’autostrada, a pochi km dal centro di Mestre o da Marghera, ma mantiene intatta fascino e suggestione.

Villa Barbarich, edificio cinquecentesco

Anzi, il fatto di essere un'oasi di pace e verde ne enfatizza il valore e ne fa una sorta di anticamera privilegiata (per chi fortunati) per chi può recarsi a Venezia o vuole rifugiarsi qui dopo troppi bagni di folla.

La villa, in località Castellana, tra Mestre (Ve) e Zalarino, dopo un restauro attento e impegnativo, è diventata uno splendido Resort di Charme per un soggiorno di classe nel verde del Veneto. Le sale e gli ampi corridoi della dimora (affrescati in maniera straordinaria soprattutto al piano nobile, dedicato al ristorante), creano un’atmosfera suggestiva e accogliente al tempo stesso. Scoprire tutti i colori che la Villa storica riserva a chi varca le sue porte è un’esperienza unica.

Villa Barbarich: in cucina lo chef Paolo Gramaglia, una stella Michelin

E se il valore degli ambienti e delle camere è già alto, la soddisfazione sale ancora di più quando ci si siede a tavola. Qui l’eleganza veneziana si sposa con quella partenopea, altrettanto ricercata, con un risultato quasi inaspettato. Artefice di questi successo, gran sacerdote del rito della tavola, è un cuoco napoletano doc, Paolo Gramaglia - forte di una stella Michelin a Pompei, col President - che qui gestisce la cucina del ristorante Malipiero. La sua proposta è fatta di sapori autentici quanto ricercati e senza tempo. I piatti sembrano riproporre i rumori sommessi delle acque dei canali e i “rumori” della campagna, ma allo stesso tempo hanno la sonorità e il calore del Golfo di Napoli. Estroso, appassionato, fuori dagli schemi e in continuo fermento evolutivo - come ama definirsi - Gramaglia ha fissato in terra veneziana un’ancora che lo spinge a creatività che giorno dopo giorno hanno conquistato clienti e gourmand del contado come dei turisti stranieri. Ovviamente per un napoletano a Venezia i piatti forti non possono che puntare sul pesce, che trova un sostegno importante in una cantina con oltre 120 etichette.

Il piano nobile di Villa Barbarich, dove si trova il ristorante 1/7 Paolo Gramaglia 2/7 Villa Barbarich - amouse bouche, Baccalà mantecato 3/7 Villa Barbarich - Paccheri 4/7 Villa Barbarich - Il Viaggio 5/7 Villa Barbarich - Carciofo in primavera 6/7 Villa Barbarich - Adriatico da scoprire 7/7 Previous Next

Villa Barbarich, sale per meeting e conferenze

E il successo del “Malipiero” non è solo a pranzo e cena. Villa Barbarich e` infatti diventata sempre più, grazie anche alla sua cucina, la location perfetta per meeting, conferenze, seminari e team building. Ogni spazio puo` essere infatti selezionato e personalizzato in base alle esigenze, per incontri e convegni in sale uniche e funzionali. L’ufficio eventi della dimora propone inoltre servizi tailor made che contribuiscono a creare e allestire ogni servizio a supporto del vostro evento business. E in questo il ruolo centrale è svolto dal direttore dell’hotel, Tomas De Martin Deppo, che ha fatto di questo relais una delle dimore più ricercate in Italia.

Che Villa Barbarich piaccia, ad italiani e stranieri, è facile da comprendere. I lussuosi lampadari, soffiati dai mastri vetrai di Murano, si specchiano nei pavimenti in cotto antico mentre alle pareti affreschi importanti sembrano segnare il tempo. Al piano nobile, come aprendo uno scrigno, sono proprio gli incantevoli affreschi di Ludovico Toeput, detto il Pozzoserrato a rendere fascinoso ogni ambiente.

La piscina di Villa Barbarich

Villa Barbarich a Mestre, camere eleganti e benessere

Villa Barbarich mette a disposizione degli ospiti 31 tra camere e suite. Sono camere eleganti e spaziose, curate nel minimo particolare, arredate con mobili d’epoca e con travi a vista. I pavimenti sono in legno.

Tra i servizi di Villa Barbarich si trova una spa indoor e una piscina all’aperto. C’è pure un’area relax e benessere che garantisce a due persone un momento unico. Bagno turco, sauna finlandese, doccia rustica, percorso emozionale, trattamenti beauty e benessere completano il servizio. Oltre al percorso benessere sarà possibile scegliere tra i seguenti trattamenti previa disponibilità e su prenotazione:

Massaggio decontratturante : scioglie le contratture muscolari che si possono avere a causa di movimenti scorretti o di sforzi fisici. (50 min)

: scioglie le contratture muscolari che si possono avere a causa di movimenti scorretti o di sforzi fisici. (50 min) Massaggio Svedese o classico: drena, scioglie le contratture, adatto a chi fa una vita sedentaria. (50 min)

o classico: drena, scioglie le contratture, adatto a chi fa una vita sedentaria. (50 min) Massaggio antistress : per apportare un benefico stato di relax. (50 min)

: per apportare un benefico stato di relax. (50 min) Bamboo Massage : massaggio con le canne di bamboo ad azione decontratturante e drenante. (50 min)

: massaggio con le canne di bamboo ad azione decontratturante e drenante. (50 min) Abhyangam : massaggio total boby per ripristinare l’omeostasi del corpo. (50 min)

: massaggio total boby per ripristinare l’omeostasi del corpo. (50 min) Pindasweda: massaggio con tamponi caldi ad azione detossinante, decontratturante e calmante. (50 min)

Un corridoio di Villa Barbarich 1/5 Villa Barbarich, il dehor 2/5 Villa Barbarich, dettaglio della piscina 3/5 Villa Barbarich, esterno e dehor 4/5 Villa Barbarich, notturna 5/5 Previous Next

Matrimoni ed eventi a Villa Barbarich

Va ricordato che oltre al ristorante e all’hotel, Villa Barbarich può ospitare anche matrimoni ed eventi. È infatti una delle location venete più richieste per la cerimonia di nozze, grazie alla bellezza del suo edificio e all’eleganza che si scopre ad ogni suo angolo. Lo staff della villa è a disposizione per aiutare gli sposi a organizzare la giornata perfetta, dall’aperitivo di benvenuto fino alla festa serale. In ogni dettaglio: dal tableau ai fiori, passando per le bomboniere e la musica. Il ristorante Malipiero offre eccezionali menu per rendere perfetta la giornata.

Villa Barbarich

Via Molino Ronchin, 1 - 30174 Venezia (Ve)

Tel. 041 979002