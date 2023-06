Dinarobin Beachcomber, eleganza tropicale a Mauritius

Mauritius è un luogo unico: un piccolo universo di foreste tropicali e specchi d’acqua turchese, mix di etnie e culture. Un luogo da scoprire e in cui godere di una vacanza in perfetto equilibrio tra natura, relax e lusso. Dove? Al Dinarobin Beachcomber, Golf Resort & Spa capace di avvolgere i propri ospiti in un caldo abbraccio e garantire loro un'esperienza di altissimo livello in uno dei luoghi più belli dell'isola. Il cinque stelle sorge, infatti, nella penisola di Le Morne Brabant, sito patrimonio Unesco.

Il Dinarobin Beachcomber

La magia di Mauritius al Dinarobin Beachcomber

Chiamato Dinarobin, dal primo nome, Dina Arobi, che gli arabi nel XV secolo diedero a Mauritius, conosciuto a livello internazionale come luogo devoto al benessere e all’armonia, il Dinarobin Beachcomber Golf Resort & Spa - 5 stelle lusso, ha 172 suite incastonate al limite della penisola privata di Le Morne, protette dalla montagna omonima da una parte e affacciate su una bianchissima spiaggia lunga 8 chilometri dall’altra.

Fiore all’occhiello del Dinarobin anche tre splendide ville, con tre e quattro camere, con piscina e spiaggia private, situate in uno degli angoli più suggestivi da cui si domina una vista che abbraccia a 180° la montagna di Le Morne e tutte le tonalità di turchese del mare.

Acqua cristallina al Dinarobin

Assecondando le più recenti tendenze, cinque dei sei semicerchi di suite che costituiscono il resort, sono stati dotati di altrettante piscine private con area relax (l’ultimo è dedicato alla formula “adult only” – Zen Suite, per chi vuole una privacy assoluta). Concepiti nel più totale rispetto della dimensione naturale circostante, posizionati in modo diverso con l’obiettivo di trasmettere una sensazione di unicità, questi specchi d’acqua in ardesia naturale sono circondati da deck in legno ombreggiati da palme.

Tutto intorno la natura la fa da padrona. Ogni angolo del parco racchiude un tesoro. Qui, la bouganville, luminescente sotto i raggi del sole. Là, la tecoma con le sue foglie larghe, che virano al viola reale. E più avanti, gli enormi mandorli indiani che regalano ombra nelle ore più calde. E gli alberi di frangipane che emanano un leggero profumo su cui riesce a prevalere solo la brezza salata proveniente dall’oceano.

Una delle stanze del Dinarobin
Relax a bordopiscina al Dinarobin
Anche in spiaggia tutto il comfort che serve al Dinarobin

Nelle suite le finestre bow windows danno un tocco di eleganza coloniale, lo stile interno è il caldo riflesso dell’’arte di vivere’ mauriziana avvolto da tessuti preziosi e legni pregiati. Le sale da bagno, sofisticate, spaziose e confortevoli, sono immerse nella luce naturale. Mentre all’esterno, le verande invitano a lasciarsi cullare dalla brezza marina.

Spa e golf non possono mancare

Il Dinarobin Beachcomber si distingue inoltre per la sua Spa Beachcomber, una delle più spettacolari dell'Oceano Indiano, con un padiglione dedicato alla filosofia e ai trattamenti ayurveda. Internamente in pietra e con soffitti costruiti in paglia, riflette l’architettura tropicale mauriziana, e seduce la salute e il benessere di coloro che sono alla ricerca di un’armonia interiore. La raffinata atmosfera orientale, valorizzata dai colorati motivi dei mosaici, dai giardini e dalle migliori fragranze dell’isola, danno la sensazione di essere in un luogo votato alla pace e al relax per eccellenza.

Benessere e relax al Dinarobin Beachcomber

Per chi, invece, ama fare sport, le proposte sono diverse. Kite-surf, bici, vela e snorkeling, ma anche una partita di golf nel campo 18 buche del Paradis Golf Club, che si snoda lungo il profilo di una baia spettacolare con alle spalle la montagna e che si sviluppa lungo un percorso di 5.924 metri. Proprio accanto al Dinarobin, infatti, sorge un altro cinque stelle, il Paradis Beachcomber. Gli ospiti dell'una o dell'altra struttura possono approfittare di questa vicinanza per usufruire di tutti i servizi dell'altro hotel, come per esempio il golf o i ristoranti, andando ulteriormente ad arricchire l'esperienza.

Una cucina di alto livello

I ristoranti dell’hotel sembrano “isole” di un unico arcipelago, incorniciati da reflecting pond, sono collegati tra di loro tramite piccoli ponti e passerelle in legno, con un effetto finale, che riesce a sublimare spazi, luci e prospettive. Non a caso l’eccellenza culinaria che da sempre distingue Beachcomber Resorts & Hotels, trova nel Dinarobin la sua massima esaltazione: con una scelta di 4 ristoranti che invitano ad un excursus tra il mediterraneo, la cucina creola, i prodotti freschi locali e la fusion internazionale. L’Harmonie a lato della piscina, è il ristorante principale con servizio a buffet e cucina internazionale; il Dina’s, bistrot aperto per cena con proposte gourmet per una cucina a base di prodotti locali freschissimi; Umami, ristorante à la carte di specialità orientali aperto per cena, posizionato a bordo della piscina; La Plage, il beach restaurant informale, direttamente sulla spiaggia per pranzi leggeri à la carte. A questi si aggiungono anche i quattro ristoranti del Paradis Beachcomber e due bar: Le Mahogany, il bar principale nel cuore dell’hotel, con vista mare, dall’atmosfera informal-chic e il Butik Bar, il beach bar informale.

Proposta fusion al Dinarobin Beachcomber
Cucina di alto livello al Dinarobin
Sono quattro i ristoranti del Dinarobin a Mauritius

Dinarobin Beachcomber Golf Resort & Spa

Le Morne Peninsula Case Noyale - 91202, Mauritius

Tel 035 236656