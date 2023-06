 Un soggiorno comodo all'NH Collection Vittorio Veneto di Roma

Una destinazione comoda, per un albergo frequentato sia da clienti business, sia da tanti turisti italiani e stranieri in visita alla città eterna: questo è l’NH Collection Roma Vittorio Veneto, che, come dice il nome, si trova su Corso d’Italia praticamente all’inizio di via Veneto, in una delle posizioni più ambite per godersi le magiche notti romane. Anche a piedi, con una gradevole passeggiata di pochi minuti da un lato si raggiunge il polmone verde di Villa Borghese, sul cui parco tra l’altro si affacciano metà delle camere dell’albergo, dall’altro ci si immerge nella vita frenetica della capitale.

La reception dell'hotel

NH Collection Roma Vittorio Veneto: meeting, eventi, cerimonie e matrimoni

L’edificio che ospita l’albergo è moderno, con una reception posta al piano sotto il livello stradale. Tramite un collegamento interno si raggiunge l’adiacente edificio di epoca, in cui sono alloggiate altre stanze e che ospita anche alcune sale riunioni. Meeting ed eventi, ma anche cerimonie e matrimoni, sono di casa in questo albergo: le numerose sale possono ospitare fino a 450 persone con un event planner dedicato che si occupa di ogni aspetto, dal catering a eventuali servizi speciali, come trasferimenti aeroportuali, interpreti delle lingue più disparate, esperienze personalizzate e visite guidate della città. In tutto l’albergo c’è una copertura di rete wi-fi gratuita ad alta velocità e chi arriva in macchina trova anche un indispensabile parcheggio sotterraneo. La struttura di categoria quattro stelle è moderna, pet friendly, ben ubicata, con accoglienza cordiale, camere e suite di varie categorie tutte moderne e funzionali. Al primo piano una palestra è disponibile gratuitamente dalla mattina presto fino a tarda sera, attrezzata con pesi, tapis roulant, cyclette e con asciugamani e acqua in loco.

Una delle camere dell'hotel

NH Collection Roma Vittorio Veneto: il ristorante La Cupola

Al piano della reception si trova anche della grande sala del ristorante La Cupola, dove al mattino si serve anche un’abbondante prima colazione a buffet con grande assortimento internazionale, ma anche di prodotti romani e prodotti per bambini, con attenzione a chi è celiaco o intollerante al lattosio. La colazione offre prodotti freschi ogni mattina, con spremute, frullati e succhi di frutta freschi, prodotti da forno e dolci di pasticceria, affettati con prosciutto, salumi, uova e pancetta, formaggi assortiti, frutta fresca, yogurt, pane e grissini. Si possono anche ordinare piatti caldi preparati sul momento e chi parte molto presto al mattino può richiedere un servizio early bird breakfast.

NH Collection Roma Vittorio Veneto: il Lounge bar

Per un drink c’è il Lounge bar, un ambiente sofisticato, aperto fino a tardi alla sera. Un occhio alla cucina internazionale e l’altro ai piatti più tipici della tradizione romana è anche il registro stilistico della cucina dello chef al ristorante dell’hotel, accompagnato da una bella scelta di eccellenti vini italiani, anche per venire incontro ai gusti di una clientela composita, che predilige di questo albergo oltre alla posizione, la tranquillità, la privacy, la cortesia del personale e un ottimo rapporto qualità prezzo. Premiato con la certificazione ISO 14.001 per l’impegno nella salvaguardia dell’ambiente, albergo fa parte della NH Collection, che comprende indirizzi comodi nel cuore delle maggiori città italiane. E chi soggiorna durante i fine settimana può usufruire del programma lazy sunday con check out gratuito fino alle ore 15:00.

Il Lounge bar dell'hotel

NH Collection Roma Vittorio Veneto

Corso d'Italia, 1, 00198 Roma (Rm)

Tel. 06 84951