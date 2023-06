Val Gardena, un'estate di sport, benessere e alta cucina all'Hotel Granbaita Dolomites

La Val Gardena, in Alto Adige, è una delle mete internazionali più apprezzate. Siamo nel cuore delle Dolomiti, tra suggestive cime e paesaggi mozzafiato: un territorio dove le vacanze sono di autentico relax e di benessere psicofisico e sono davvero ritempranti. Qui si trova l’Hotel Granbaita Dolomites, elegante 5 stelle a Selva di Val Gardena (Bz). Uno stile unico, dove l’accoglienza è calda e raffinata: l’hotel di proprietà della famiglia Peranother – Puntscher è noto per la sua ospitalità senza paragoni, un servizio attento e discreto e servizi esclusivi. Tra questi la spa e il giardino, con le piscine interne e esterne, oltre a una cucina gourmet salubre e ricercata che vede protagonista la tradizione del territorio rivisitata in chiave innovativa. Da non perdere i pacchetti speciali per coppie, per amanti della bicicletta e della buona cucina.

L'Hotel Granbaita Dolomites a Selva di Val Gardena (Bz)

Hotel Granbaita Dolomites, le mountain bike e le attrezzature per pedalate e passeggiate sono gratis

Le Dolomiti rappresentano un territorio unico in cui praticare attività sportiva. Camminare, pedalare e fare attività fisica tra le più belle vette delle Alpi è un’esperienza imperdibile, che unisce la natura alla salute e rappresenta un toccasana per lo spirito. L’Hotel Granbaita Dolomites mette a disposizione dei suoi ospiti esperienze uniche per scoprire la Val Gardena. Ogni giorno organizza, infatti, escursioni con guide esperte alla scoperta dei luoghi più spettacolare del territorio e pedalate panoramiche in E-MTB lungo i tracciati più belli.

Val Gardena, territorio di magnifiche escursioni tra le Dolomiti

Per i più esperti è in programma, invece, il giro guidato gratuito in bicicletta delle 4 vallate Ladine, cioè la celebre Sella Ronda. Nessun problema per chi non ha a disposizione bicicletta e attrezzatura adeguata per le escursioni. L’Hotel Granbaita Dolomites, infatti, mette a disposizione gratuitamente tutto l’occorrente, dalle Mountain Bike elettriche d’ultima generazione fino a caschetti, bastoncini e zaini da camminata.

Hotel Granbaita Dolomites in Val Gardena, benessere tra le Alpi

Non soltanto attività fisica ed escursioni: l’Alto Adige è anche benessere tra le cime alpine. Ogni giorno, all’Hotel Grainbaita Dolomites, vengono organizzate sessioni di yoga e di pilates, sia nel giardino dell’hotel che nella vicina Vallunga.

Yoga e pilates di fronte all'Hotel Granbaita Dolomites
Trattamento al fieno all'Hotel Granbaita Dolomites
Il trattamento al fieno dell'Hotel Granbaita Dolomites
La sauna dell'Hotel Granbaita Dolomites

C’è poi la magnifica spa del Grainbaita Dolomites, vero e proprio tempo del benessere alpino, dove tutto attinge ai principi attivi degli elementi naturali delle Dolomiti. È un percorso di benessere unico a cui gli ospiti dell’hotel possono accedere liberamente. Sauna al fieno e al cirmolo, sauna finlandese, bagno turco aromatico e al vapore, sauna panoramica e saune private, oasi salina e grotta di sale sono tra i servizi da non perdere per momenti di puro relax. E poi ancora le acque rivitalizzate secondo il metodo Grander, che ne potenzia le caratteristiche naturali e gli effettivi positivi. Tra questi servizi esclusivi rientra la piscina con acqua a 30°, oltre alle vasche idromassaggio sia all’interno che all’esterno.

Per continuare il relax i trattamenti proposti per questa estate sono molti e tutti di grande qualità. Dal rituale al fieno (utile per i dolori articolari e muscolari, per aiutare la detossicazione e stimolare l’eliminazione dei rifiuti metabolici) e quello all’arnica, ideale per rilassare le contratture e la muscolatura dopo una passeggiata. Il Pinda Sweda, invece, è un trattamento con sacchettini riscaldati contenenti erba di montagna, personalizzabile in base alle esigenze.

Una suite del Granbaita Dolomites
Una camera del Granbaita Dolomites
Una camera dell'Hotel Granbaita Dolomites

La cucina di Hotel Granbaita Dolomites è ispirata dalla tradizione dell’Alto Adige

La salute e il benessere continuano anche a tavola. Gli ospiti dell’Hotel Granbaita Dolomites avranno l’occasione di fare un viaggio tra i piatti migliori della cucina tradizionale dell’Alto Adige e le proposte più raffinate della cucina mediterranea e internazionale. Potranno così scegliere dal menu à la carte da una proposta di circa quaranta piatti oppure affidarsi ai menu del giorno, creati dal talentuoso Executive Chef Andrea Moccia.

La sale del ristorante Granbaita Gourmet
Una sala interna dell'Hotel Granbaita Dolomites
Hotel Granbaita Dolomites, piatti della tradizione rivisti in chiave moderna

Sempre l’Executive Chef Moccia firma la tavola del ristorante Granbaita Gourmet, fra i locali più apprezzati della Val Gardena, aperto anche agli ospiti esterni. Arredamento contemporaneo e di design, atmosfera ovattata e soltanto 7 tavoli lo rendono una location esclusiva e imperdibile. La sua proposta culinaria è un excursus fra ricerca e interpretazione in chiave moderna dei sapori della tradizione locale. I piatti cambiano periodicamente e seguono il corso delle stagioni. Si può scegliere fra i menu alla carta e i menu degustazione. Tra questi vi è il menu Gherdeina (5 portate), il Dolomites (con 6 portate) o quello A sorpresa, per lasciarsi stupire dalle scelte dello Chef. Accanto all’ottima cucina del ristorante anche i pregiati vini della cantina dell’hotel, collezione di oltre 500 etichette fra altotesine, trentine e nazionali.

Hotel Granbaita Dolomites: pacchetti per sportivi, coppie e gourmet

Per l’estate 2023 l’hotel Grainbaita Dolomites propone una serie di interessanti pacchetti ai suoi ospiti. Gli appassionati di mountain bike e escursioni apprezzeranno il pacchetto Hiking & Biking Paradise, con escursioni guidate a piedi o in bicicletta, oltre a mountain bike elettriche di ultima generazione. Il Couples Retreat, fino al 1° luglio, prevede una romantica proposta per una vacanza di almeno 5 notti dedicata alla coppie. Tra i servizi inclusi il benvenuto in camera con una bottiglia di Champagne e delicatezze e un rituale di coppia con sauna e bagno turco privati, peeling, massaggio rilassante, impacco nutriente, piacevole relax con cocktail di frutta fresca. Infine, il pacchetto Grainbaita Gourmet Experience, che prevede una cena nell’esclusivo ristorante Grainbaita Gourmet. Si può così gustare il menu Gherdëina firmato da Andrea Moccia. Ulteriori informazioni sui pacchetti sono disponibili sul sito dell’hotel.

Hotel Granbaita Dolomites

Str. Nives 11 - Selva di Val Gardena (Bz)

Tel 0471 795210