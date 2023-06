Park Hotel Marinetta: in Toscana tra i campi di lavanda, la pineta e il mare

Nella Maremma Toscana, la regina indiscussa è la natura. Dagli oliveti ai vigneti, dai lunghi viali ornati dai cipressi fino ai narcisi e alle orchidee che crescono nei boschi e nelle pinete di questo territorio così prezioso. È una delle mete italiane preferite per l’estate, un paradiso i cui angoli attirano milioni di turisti da tutto il mondo. In estate, è qui che si compie una magia che porta direttamente alla Provenza: i campi di lavanda si colorano di viola e di blu, offrendo paesaggi mozzafiato.

Il Park Hotel Marinetta a Marina di Bibbiona (Li)

I campi di lavanda nella maremma Toscana

È proprio in queste zone che, tra la fine di giugno e la fine di luglio, gli ospiti possono trovare una piccola ma meravigliosa sorpresa. Tra Casciana Alta e Castellina Marittima, passando per Pieve di Santa Luce e Orciano Pisano, zone poco note ma dal fascino irresistibile, si apre un luogo fiabesco. Sono i meravigliosi campi coltivati a lavanda, dal profumo inebriante e dai colori intensi. Molti pensano che queste piante si possano osservare soltanto in Francia, ma è anche la Toscana a ospitare questo tesoro dal colore inconfondibile. Sono molti i turisti che ogni anno viaggiano in queste zone per camminare tra i filari viola-blu, ascoltando il silenzio della natura e immergendosi nel suo dolce profumo.

Le proprietà della lavanda, tra storia e leggende

Oggi la lavanda è una pianta molto conosciuta e versatile, ma le sue proprietà erano già conosciute dagli antichi romani, che la usavano per disinfettare e lavare i pavimenti, come fragranza nei bagni termali e come infusi e decotti da bere, oltre che come unguento e detergente per profumare il corpo. Nel medioevo rappresentava la pianta degli innamorati, mentre altre leggende le attribuivano poteri come quello di immunità dalla peste per il bestiame o proprietà antiveleno.

Parl Hotel Marinetta, per visitare i campi di lavanda e riposarsi

Di certo, le coltivazioni di lavanda offrono uno spettacolo naturale unico e meritano di essere ammirati. Se avete in mente un viaggio in Toscana e volete emozionarvi di fronte ai campi di lavanda, un luogo ideale per soggiornare è il Park Hotel Marinetta, situato lungo la Costa degli Etruschi e circondato da tre ettari di parco.

Si trova a Marina di Bibbona (Li), in un territorio che è un susseguirsi di incontaminate spiagge, oasi protette e antiche città medievali. Le camere e suite con vista sul mar Tirreno e villette indipendenti circondate dal verde della Maremma sono il punto di partenza per magnifiche escursioni tra i campi di lavanda e non solo. In mountain bike o a cavallo si può infatti partire per scoprire la costa e le colline toscane o per andare a fare diving. A soltanto cento metri dalla struttura si trova una magnifica spiaggia privata e attrezzata con lettini e ombrelloni e un bar annesso.

Il Park Hotel Marinetta non dimentica il benessere, con un centro benessere all’interno dell’hotel dotato di piscina idromassaggio riscaldata, biosauna, calidarium, tepidarium, docce cromo – aromatiche e un’ampia scelta di massaggi rigeneranti e trattamenti di bellezza. Oltre a questo, gli ospiti trovano due piscine, di cui una pensata per i più piccoli, dove rinfrescarsi. Di eccellenza anche la proposta gastronomica dell’hotel, con tre ristoranti (Ombra della Sera, Anfora di Baratti e Granace) dove si possono assaporare prodotti a chilometri zero, cucinati dagli chef secondo la tradizione toscana e rivisitati con un tocco di creatività. Nel 20222 si è aggiunto il ristorante sulla spiaggia, Crudo di mare, con menu di pesce. Completa l’offerta un cocktail bar e un cafè con eventi musicali per un soggiorno piacevole e indimenticabile.

Park Hotel Marinetta

Via dei Cavalleggeri Nord 3 - 57020 Marina di Bibbona (Li)

Tel. 0586 600598