Masseria AuraTerrae, pace e lusso nella campagna di Polignano a Mare

AuraTerrae, il nuovo luxury hotel sito a Polignano a Mare (premiata recentemente come Città più accogliente al mondo) sulla costa pugliese nei pressi di Bari, regala un'estate intensa e letteralmente indimenticabile ai suoi visitatori, venuti in Puglia in cerca di relax, divertimento, benessere, buon cibo e gioia di vivere.

Masseria AuraTerrae - esterno con piscina a sfioro

Immersa armoniosamente nella campagna pugliese più incontaminata e affacciata sulla costa di Polignano a Mare, la nuova struttura è una masseria del 1.600 recuperata nel segno dell’autenticità e riadattata ai più moderni criteri di comfort per divenire dimora di charme. Vero luogo dell’anima, propone esperienze di benessere originali e sensoriali, a contatto con la cultura e la natura locali. La struttura storica, di pregio, è situata a nord-ovest del Comune di Polignano a Mare, al confine con il territorio di Conversano, in provincia di Bari. Poggiata su un colle che domina la costa che va da Mola di Bari sino a Monopoli, è inserita armoniosamente in un incantevole paesaggio bucolico, con vista panoramica a 180° sul mare.

Il recupero di Masseria AuraTerrae

Oggetto di un accurato progetto di recupero conservativo, presenta spazi interni veri ed autentici ma riadattati ai più moderni criteri di comfort, nel rispetto della masseria stessa (del 1600) e dello stile architettonico locale e ne mantiene gli elementi storici più antichi e originali. In stile albergo diffuso: le camere e i vari ambienti prendono vita in diversi spazi della masseria e delle sue pertinenze tra strade e vicoletti, come in un antico borgo agricolo.

Masseria AuraTerrae - esterno (foto Alessandro Zaccaro)

Autentico luogo dell’anima, è una struttura vocata al benessere più puro e vero, dato dalla quiete e dall’equilibrio interiori, in armonia con l’universo. Filosofia che ben esprime il claim scelto, “Alle radici del benessere”: una promessa di rigenerazione integrale, a partire dall’origine, la madre terra. Una vocazione al benessere che si rifà al passato, quando i monaci contadini, che qui abitavano, curavano i viandanti a cui davano riparo, con le erbe officinali. Un luogo unico quindi, dove l’ospite può vivere, con lentezza e semplicità, un’esperienza di relax e benessere, all’insegna del “buon vivere pugliese”. Accolto in modo amichevole, accurato e personalizzato.

La masseria è costruita interamente in pietra calcarea del luogo e altri materiali locali, esenti da contaminanti chimici, nei canoni della bioarchitettura. E vede l’adozione di molteplici misure volte a ridurre l’impatto ambientale e gli sprechi di risorse; grazie alla scelta di adottare tutti sistemi elettrici, si può definire una struttura a “emissioni zero”.

È dotata di 22 camere - ognuna diversa e unica - con letto matrimoniale, di cui 6 con bagno turco, 3 con camino e 4 con vasca idromassaggio termale esterna. Denominate con nomi botanici, le stanze sono state ricavate dagli spazi originari della masseria come ad esempio le stalle, il palmento, la piccionaia, l’antica cisterna o la legnaia. Intime e riservate, si connotano per uno stile essenziale ed elegante, ispirato alla natura, nei colori e materiali.

Mareincielo, ristorante di Masseria AuraTerrae

Ambiente accogliente e raffinato, il ristorante della masseria, “Mareincielo” gode di suggestiva vista panoramica sul mare; ricavato dall’antico refettorio dei monaci, presenta un forno attiguo per gustose specialità alla brace, nonché ampi spazi esterni per immergersi nella bellezza del paesaggio circostante. L’offerta culinaria è anch’essa estremamente legata al territorio ed alla sua natura.

Masseria AuraTerrae - ristorante Mareincielo (foto Alessandro Zaccaro)

Vera, genuina e sostenibile, esprime i valori della cucina mediterranea, nel rispetto della terra e del ciclo delle stagioni, per proporre sempre sapori veri e pieni, nonché piatti autentici e salutari. Preparati con materie prime freschissime locali, tra cui le verdure ed i legumi, provenienti anche dagli orti interni, il pesce del Mare Adriatico, i prodotti caseari, i salumi e le carni della Murgia e della Valle d’Itria, pane e focacce. A cena, il talentuoso chef sorprenderà anche i palati più fini con sapori e bilanciamenti inediti e con impiattamenti innovativi.

Il benessere alla Masseria AuraTerrae

Sono a disposizione degli ospiti due scenografiche ed ampie piscine a sfioro, immerse nella natura e con vista mozzafiato: la piscina panoramica (150 metri quadrati) e la piscina termale (70 metri quadrati) con acqua riscaldata. Su richiesta, sono disponibili diverse tipologie di massaggi e pacchetti olistici che uniscono trattamenti e rituali beauty & wellness con ingredienti locali e sedute di yoga/pilates o walking meditation o circuit training.

Masseria AuraTerrae - piscina e lettini (foto Alessandro Zaccaro)

La masseria dispone di numerosi spazi esterni, ricchi di bellezza, storia ed energia con vedute indimenticabili ed è circondata da oltre a 24 ettari di terreno in cui gli ospiti possono vivere esperienze sensoriali e di benessere a contatto con la natura; tra uliveti, vigneti, frutteti, un boschetto, orti, agrumeti e giardini dei sensi.

Le esperienze fruibili sono molteplici: cooking class di specialità pugliesi e degustazioni di vini e olio autoctoni, “foraging” in compagnia dello chef e pittura en plain air; yoga e pilates. Ma anche attività esterne: tour in barca, anche con veri pescatori del luogo; e-bike tour tra gli uliveti; passeggiate in carrozza e a cavallo; e tour alle Grotte di Castellana.

Grazie ad una posizione strategica a circa 30 km a sud di Bari, AuraTerrae è inoltre il punto di partenza ideale per scoprire le mete circostanti più note come la vicina Polignano, Conversano e le città della Valle d’Itria, ma anche i dintorni meno conosciuti e i tanti borghi minori, altrettanto meravigliosi!

La proprietà di Masseria AuraTerrae

Masseria AuraTerrae è di proprietà della famiglia Valentini di Locorotondo (Ba). A rappresentare la famiglia è Antonio Valentini. Imprenditore visionario e appassionato, cresce e si afferma nel settore delle costruzioni di pregio, raccogliendo con orgoglio l’eredità del padre, Giuseppe Valentini, uomo operoso e lungimirante che ha saputo distinguersi per eccellenza, dedizione ed etica, con un’attività edile di successo avviata negli anni’70. Dando seguito ad una passione innata per il settore del lusso, nel 2008 inizia una nuova avventura nel luxury wedding con l’acquisizione ed il restauro del Relais il Santissimo di Turi (Ba), una magnifica struttura storica, tra le location più richieste per i ricevimenti in Puglia. Forte del successo nell’ambito del banqueting di lusso, approda al mondo dell’ospitalità a 5 stelle con il recupero di quella che oggi è diventata la Masseria AuraTerrae.

Masseria AuraTerrae

Viale Maringelli, 404 70044 Polignano a Mare BA

Tel 080995566