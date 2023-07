Fiocco di neve, “locanda alpina” a 5 stelle a Limone Piemonte

A Limone Piemonte all’inizio della zona pedonale dove un tempo c’era il Grand Hotel della Posta, ha aperto il primo 5 stelle lusso nella storia turistica di questo borgo della Val Vermenagna, quasi al confine tra Francia e Liguria, e tutt’ora unico 5 stelle nell’intera provincia di Cuneo, il Fiocco di neve Relais & Spa. Il complesso comprende l’albergo con la spa Cristallo, il ristorante e lounge bar White e la bottega con tante proposte di esclusivi capi di abbigliamento.

Fiocco di neve Relais & Spa

Fiocco di neve Relais & Spa, come un’antica locanda di montagna

L’aspetto quello di una locanda di montagna, il personale indossa abiti che richiamano lo stile tirolese, 14 tra camere e suite, petfriendly, molto accoglienti, dal design alpino contemporaneo ed elementi architettonici tipici delle tradizionali baite, ognuna dedicata ad un monte tipico della zona, alcune di queste possono essere privatizzate in un’unica family suite. Accanto alla struttura il White restaurant & lounge, una sorta di giardino d’inverno che si trasforma nel corso della giornata.

La suite del Fiocco di neve Relais & Spa

Nel menu di Fiocco di neve Relais & Spa i sapori partenopei

Dall’ambiente alpino del relais alla sorpresa di quanto troviamo nel menu del ristorante, di certo siamo lontani dal solito luogo comune di ristorante-bistrot di montagna. Le proposte della cucina ci portano alla tradizione partenopea, un inconfondibile segnale è quell’interpretazione del tradizionale coniglio all’ischitana. Certo perché al timone della cucina troviamo uno chef nativo dell’isola, Luca Aprea, che si è formato presso alcuni ristoranti stellati da nord a sud della penisola. I colori, i sapori mediterranei ed i ricordi della tradizione famigliare si mescolano con ingredienti più regionali e vanno a comporre, a seconda dei vari momenti, il menu bistrot per una pausa meno formale, quello degustazione Partenope per una cena gourmet e la carta per una scelta più personale.

Tra gli antipasti il crudo di gamberi, un piatto ricco di colori

Tra gli antipasti il crudo di gamberi, un piatto ricco di colori: da quello giallo caldo dello zafferano al verde intenso dei piselli ed il nero della liquirizia di mare, ovvero il nero di seppia. Tra i primi il raviolone di Enkir con zucchine, gorgonzola, mussoli e lampone ed i Plin con aglio nero, fondo e burrata. Tra le portate principali, un tocco di Oriente nel maiale con bisque, katsuobushi e patate viola.

Fiocco di neve Relais & Spa, carta vini con 700 etichette

L'ampia carta dei vini curata dal direttore del relais, Luigi Aprea, con oltre 700 etichette, quelle più rappresentative per ogni singolo territorio, invita ad un viaggio che inizia con le bollicine sia italiane che quelle di piccole maison di champagne ed ancora cru di Barolo e Barbaresco accanto ai grandi rossi di Francia e ai vini dolci. Per un’esperienza gastronomica completa, si può abbinare ad ogni piatto un cocktail creato appositamente dal barman Matteo Epifani. Ad esempio il crudo di gamberi può essere accompagnato dal Cosmopolitan; il Raviolone Enkir da provare con Whisky sour rivisitato al lampone; i Plin con il Boulevardier.

Lo chef Luca Aprea

Fiocco di neve Relais & Spa, spa e attività per i bambini

Il piano interrato ospita la spa Il Cristallo, aperta anche agli ospiti esterni che offre tanti servizi dedicati alla coppia ed ai bambini. Per chi volesse programmare una vacanza estiva, Limone e dintorni, oltre ad essere punto di partenza per escursioni e trekking, nei giorni 30 luglio, 13 e 19 agosto da segnalare la rassegna musicale Note d’acqua, tre concerti nel suggestivo scenario naturale del lago Terrasole a 1776 metri di quota, raggiungibile a piedi dal paese in circa 2h30 di cammino o utilizzando gli impianti di risalita. E il 27 agosto, l’Abbaiya, tradizionale festa in costume che mette in scena la cacciata dei Saraceni dalla Valle Vermenagna.

Fiocco Di Neve Relais & Spa

Via Roma 2/C - 12015 Limone Piemonte (Cn)

Tel 0171 926352