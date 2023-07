Una vacanza da vera Barbie? Ecco 7 locali da “bambola” moderna

Contemporaneamente all’uscita nelle sale cinematografiche del film Barbie, con Margot Robbie e Ryan Goslin, è scoppiata la Barbie-mania, tra hotel, bar, ristoranti. Sono tutti pazzi per il mood che ruota intorno a questa bambola iconica. Si chiama #barbiecore, il neologismo coniato per definire tutto il mondo di Barbie, dai colori, il rosa in tutte le sue sfumature ad un'estetica sostanzialmente caramellosa. Una tendenza che non coinvolge solo la moda e la bellezza ma anche locali, bar, ristoranti, e hotel, in ogni parte del mondo. Eccone sette per una vacanza da Barbie o Ken.

Malibu Barbie Cafè, il ristorante pop-up di Barbie

Malibu Barbie Cafè

New York, in primis, non poteva esimersi dal proporre un locale dall’atmosfera californiana, con tanto di palme rosa, in mood #barbiecore, con Material Girl di Madonna a tutto volume. Si tratta di due ristoranti pop-up, i Malibu Barbie Cafè. Uno a New York e l’altro a Chicago. Nel primo, su due piani, si possono costruire castelli di sabbia, posare per foto-ricordo dentro una scatola Barbie a grandezza naturale e montare una tavola da surf, facendo finta di cavalcare le onde.

Malibu Barbie Cafe New York | 19 Fulton St, New York, NY 10038, Stati Uniti

Grand Hyatt Kuala Lumpur Hotel, in Malesia 14 stanze di Barbie

Una delle stanze di Barbie al Grand Hyatt Kuala Lumpur Hotel

Al trentatreesimo piano di questo cinque stelle, in Malesia ci sono le Barbie Themed Rooms. L'intera ala dell'hotel è dedicata alle Barbie Staycation. Sono in tutto 14 stanze, tra cui scegliere tra una Barbie Room di 47 metri quadrati o una Barbie Suite di 105 metri quadrati. Al loro interno, neanche a dirlo, tutto è in stile di questa bambola. Dalle tazze da tè rosa, marshmallow, gelatine, coperte e i cuscini. È possibile acquistare in loco una speciale box, La Barbie Pink Teatime In A Box, per portare a casa l'esperienza del tè pomeridiano di Barbie.

Grand Hyatt Kuala Lumpur Hotel | 12, Jalan Pinang, Kuala Lumpur, 50450 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia

Hotel Paradiso Ibiza, il vero “paradiso” rosa di Barbie

Hotel Paradiso Ibiza

Si trova nella baia di San Antonio di Ibiza questo albergo contraddistinto da un design Art Déco, con luci al neon decorazioni kitsch anni '70. tutto rosa pastello. Le camere prendono il nome da un artista contemporaneo internazionale, tanto che le pareti sono decorate con opere originali donate dagli artisti: dalla giapponese Yoko Honda, l'illustratore Marcos Torres o i fotografi Héctor Pozuelo, Alberto Van Stokkum, Diana Kunst e Jordi Gómez, Marcos Torres o Thani Mara. La piscina è rosa pastello, così come i gazebo, i lettini e il bar rotondo per un drink, meglio se rosa.

Hotel Paradiso Ibiza | Es Caló, 70, 76, 07829 Sant Josep de sa Talaia, Balearic Islands, Spagna

Wi-ki-woo Ibiza, tuffo nel mondo rosa Barbie

Wi-ki-woo Ibiza

Qui tutto è rosa, dagli ombrelloni, ai lettini, ai gonfiabili. L’hotel si affaccia direttamente sul mare, vicino alla spiaggia di Calò des Moros. Immense palme incorniciano la struttura che ricorda Venice Beach di Miami. L’arredamento è rosa, con tavolini a scacchi, sedie e divani in verde acqua. Le camere sono dei miniappartamenti con bagno, living e cucina, con pareti verde acqua, che richiamano il colore del mare. In cima all'hotel c’è un grande punto interrogativo che si illumina di notte. Sui social le immagini dell’albergo hanno conquistato gli instagrammer di tutto il pianeta.

Wi-ki-woo Ibiza | Carrer Ponent, 14, 07820 Sant Antoni de Portmany, Illes Balears, Spagna

The Belmond Mount Nelson Hotel, rosa dal 1918

The Belmond Mount Nelson Hotel

Situato ai piedi della Table Mountain di Città del Capo dal 1899, il Belmond Mount Nelson Hotel è una delle destinazioni di vacanza più lussuose e uniche del Sud Africa. Dipinto per la prima volta di rosa nel 1918 come forma di celebrazione per la fine della Prima guerra mondiale, il Belmond Mount Nelson ora ha il proprio colore di vernice personalizzato realizzato su misura; quindi, sfuma in una certa tinta tra una mano e l'altra. L'hotel offre non solo meravigliosi giardini in stile inglese, architettura coloniale e un ristorante di ispirazione locale, ma anche esperienze uniche per gli ospiti, come un'esperienza di biologo marino che porta i visitatori attraverso le foreste di alghe locali e li fa fare snorkeling con squali amichevoli.

The Belmond Mount Nelson Hotel | 76 Orange St, Gardens, Cape Town, 8001, Sudafrica

Ritz-Carlton Tenerife, Abama tutto ciò che una Barbie desidera

Ritz-Carlton Tenerife

È un'oasi di tranquillità dove mare, terra e vegetazione subtropicale si incontrano con la sua architettura di ispirazione moresca. Le 459 camere e suite - suddivise tra la Cittadella e quattro esclusive file di ville - godono di una magnifica vista sull'Oceano Atlantico, sul Monte Teide o sui giardini. Nel resort ci sono diversi di ristoranti, tra cui due stellati Michelin: MB premiato con due stelle e Kabuki con una. Sette le piscine, un centro benessere e fitness di 2500 metri quadri e il più grande Ritz Kids in Europa. Gli ospiti possono godere infine di un campo da golf da campionato a 18 buche progettato dal giocatore della Ryder Cup Dave Thomas, l'Abama Tennis Academy.

Ritz-Carlton Tenerife, Abama | Calle María Zambrano 2, Carretera General, TF-47, Km 9, 38687, Santa Cruz de Tenerife, Spagna

GIG Café, bar rosa in stile Barbie a Singapore

GIG Café Singapore

Sedie rosa pastello, fiori pendenti e morbidi orsacchiotti accanto ai quali cenare. Questo è un bar e ristorante di Singapore in cui bere una bibita, un the o cenare, scegliendo tra una vasta gamma di cibi asiatici fusion.

GIG Café | Blk 419 Tampines Street 41 #01-104, Level 1, Singapore 520419