 Pieve Aldina, un nuovo boutique hotel di charme nel cuore del Chianti

Nel pittoresco borgo medievale di Radda in Chianti, lungo la suggestiva strada del vino che collega Firenze a Siena, sorge il nuovo boutique hotel Pieve Aldina. Appartenente al prestigioso gruppo francese Domaine de Fontenille e inserito nella collezione Relais & Châteaux, questo incantevole hotel incarna l'anima di un luogo antico, preservando la sua storia e il suo carattere essenziale.

Pieve Aldina: il recupero di un complesso vescovile del XII secolo

Frutto di un'accurata ristrutturazione e progettazione degli spazi ad opera dello studio di architettura Pierattelli Architetture, con sedi a Firenze e Milano, Pieve Aldina è un complesso vescovile risalente al XII secolo, composto da tre edifici che trasmettono l'identità di un contesto quasi immutato nel corso dei secoli. L'edificio principale, chiamato "la Pieve", è adiacente alla Pieve di Santa Maria Novella, una chiesa parrocchiale romanica del X secolo, mentre gli altri due edifici, "Studiolo" e "Conventino", vantano suggestivi soffitti in legno e finestre che incorniciano il paesaggio di una campagna incontaminata.

Pieve Aldina: design e arredamento delle camere e delle suite

Le 22 camere e suite di Pieve Aldina rappresentano un connubio perfetto tra sobrietà stilistica e gusto contemporaneo. Gli arredi dalle linee pulite e i colori della terra, come il verde salvia, il beige, il bianco e il marrone, creano un'atmosfera di raffinata semplicità. Materiali locali come il cotto per i pavimenti, l'intonaco di calce per le pareti e il legno per gli infissi conferiscono un tocco autentico e caratteristico. Opere d'arte contemporanea, come le stampe su marmo di Carrara dell'artista parigina Dune Varela e gli erbari di Stéphanie Montaigu, arricchiscono le pareti, creando un ambiente sofisticato e accogliente.

Pieve Aldina: la piscina esterna e la spa immersa nella natura

La piscina esterna, immersa tra rose rampicanti e limoni, diventa la protagonista dell'offerta wellness di Pieve Aldina. Mentre ci si rilassa in questo idilliaco ambiente, gli ospiti possono ammirare un maestoso glicine che si snoda di tetto in tetto, muretti a secco e siepi di bosso, e vasi settecenteschi in terracotta decorati. La spa dell'hotel offre due sale massaggi, sauna, bagnoturco e doccia emozionale, consentendo agli ospiti di godersi un benessere totale mentre si lasciano incantare dalla vista panoramica sulle campagne e le colline circostanti. Le lezioni di yoga all'aperto, immerse nella natura rigogliosa, offrono un'ulteriore opportunità di rilassamento e di connessione con il paesaggio.

Pieve Aldina: il ristorante "Le Rondini" e la tradizione toscana a tavola

L'esperienza gastronomica a Pieve Aldina è un'autentica celebrazione della tradizione culinaria toscana. Il ristorante "Le Rondini", curato dallo chef Flavio Faedi, è ospitato in un ambiente suggestivo, precedentemente utilizzato per conservare gli attrezzi agricoli e le olive. Qui, i visitatori possono ammirare l'attività in cucina attraverso una grande apertura a parete e gustare i piatti tipici della regione, come la Panzanella tradizionale, la Pappa al pomodoro, i Pici freschi e la Fiorentina di Chianina. Tutti gli ingredienti provengono da produttori locali, garantendo freschezza e qualità ineguagliabili. Inoltre, l'hotel dispone di un'enoteca che offre una selezione di vini, formaggi e salumi del territorio, permettendo agli ospiti di immergersi appieno nell'esperienza culinaria toscana. Gli appassionati di cucina possono anche partecipare alle cooking class dello chef Faedi, degustare vini locali o godersi un rilassante aperitivo tra le vigne circostanti.

