Palazzo Tiglio: l'armonia tra storia e modernità in un rifugio di charme

Sentirsi a casa lontano da casa non è un gioco di parola, ma la piacevole esperienza per chi soggiorna a Palazzo Tiglio nella piccola frazione di San Pancrazio nel Comune di Bucine (Ar), dove John Werich ha riportato al suo antico splendore, in tempi brevi e con un curato restauro, questo palazzo in modo da poter fare godere al turista del terzo millennio una vacanza come un nobile toscano.

Al piano terra di Palazzo Tiglio, l’omonimo e accogliente ristorante con giardino, mentre al piano nobile e a quello superiore due graziosi appartamenti dotati di tutti i comfort. Accanto al Palazzo un esclusivo roseto recintato con area salotto e piscina. In data 20 maggio 2023 Palazzo Tiglio ha ottenuto il nulla-osta della Commissione di Certificazione e confermato l'assegnazione della prestigiosa Corona d'Oro di Residenze d'Epoca.

Palazzo Tiglio: Il paradiso gourmet dello chef Mattia Parlanti

Il ristorante gourmet Palazzo Tiglio è il sancta sanctorum del giovane chef Mattia Parlanti e del suo staff, i due sous chef Samuele Valdisseri e Giulio Affetti, e lo stagista Alax Patac, mentre in sala con professionalità e garbo vi sono il maitre e sommelier Danilo Salvi e Camilla Diele. La proposta culinaria di Palazzo Tiglio si articola su un menu degustazione (cinque portate dal menu scelto dal nostro chef) e una proposta alla carta, dove ‘terra e mare’ si ritrovano in gustose, studiate e mai banali, pietanze.

Un viaggio gourmet a Palazzo Tiglio non può esimersi dal gustare alcuni tra i piatti signature dello chef Mattia Parlanti: Porro, muggine, bouillabaisse di scoglio, pepe di timut, uova di trota; Spaghetto, ostriche, burro, caviale di muggine, limone candito; Piccione, foie gras, aglio nero, indivia, coscia croccante e per dessert Paris-Brest, nocciole, caffe, vaniglia. Per la scelta dei vini affidatevi a Danilo Salvi, sommelier Ais (Associazione italiana sommelier), che con grande competenza vi racconterà anche la storia delle singole aziende vinicole.

Vicolo della Compagnia 10 - 52021 Bucine (Ar)

Tel 055 9955584