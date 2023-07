Ecco i 22 nuovi Small Luxury Hotels nel mondo. [Allumeuse Communication partner italiano]

Small Luxury Hotels of the World annuncia l’ingresso di 22 nuove proprietà nella sua collezione dall'inizio dell'anno, tra cui 7 nuove aperture nel 2023 e 4 hotel, con una spiccata vocazione per la sostenibilità, che sono stati inclusi nella Considerate Collection del brand. Con queste new entry, la Considerate Collection conta ora 540 hotel. Ognuna di queste proprietà riflette le caratteristiche e le aspirazioni dei suoi ospiti e completa il portfolio di SLH che conta ad oggi 540 hotel in tutto il mondo. L'occasione per presentare questa espansione di un brand del leisure sempre più apprezzato è stato l'annuncio, a MIlano, alla Galleria Vik, della collaborazione della prestigiosa collezione di hotel di lusso indipendenti con AllumeuseComunication. Una partnership che nasce dalla forte volontà del brand di migliorare il suo posizionamento e valorizzare i contenuti del suo magnifico portafoglio italiano ed internazionale con i media di riferimento del nostro paese e della Svizzera italiana.

Small Luxury Hotels, la comunità internazionale dei boutique hotel di lusso

Fondato nel 1990, SLH è un brand che si distingue nel settore dell'ospitalità di lusso, offrendo agli ospiti più esigenti una selezione senza eguali di oltre 540 strutture indipendenti in oltre 90 paesi. Ogni proprietà all'interno del portfolio SLH si distingue per la bellezza dei luoghi, che spaziano da contesti urbani, costieri e rurali, per il fascino delle strutture e per l’autenticità nella proposizione dei progetti di ospitalità.

In Italia il maggior numero di hotel affiliati a SLH (74)

Questa collaborazione riveste un’importanza ancor più significativa poiché l'Italia rappresenta uno tra i primi dieci mercati scelti dai clienti SLH e al contempo ospita il maggior numero di hotel affiliati alla collezione. Tra i 74 straordinari hotel SLH in Italia ci sono il nuovo Cape of Senses (Torri del Benaco), La Roqqa (Porto Ercole), Forestis (Bolzano), Galleria Vik Milano (Milano) e Palazzo Manfredi (Roma).

Cape of Senses (Torri del Benaco),la piscina
La Roqqa (Porto Ercole), executive room Maremma
Forestis (Bolzano)
Palazzo Manfredi (Roma), suite Penthouse con vista sul Colosseo

Sulla collaborazione Alessandra Montana, CEO e founder di Allumeuse Communication, sottolinea l’importanza del marchio SHL: «Siamo onorati ed orgogliosi della collaborazione con Small Luxury Hotels of the World. Tutto il mio team è entusiasta di rappresentare questi straordinari hotel e siamo fiduciosi di poter portare risultati eccezionali, posizionando SLH come l’emblema dei viaggi di lusso, affascinando i viaggiatori nei nostri mercati di riferimento».

E sull’importanza del ruolo che avrà Allumesue, Richard Hyde, Chief Operating Officer, di SLH ha invece dichiarato: «La comprensione dei nostri obiettivi da parte di Allumeuse si è distinta durante il processo di selezione. La loro esperienza, le solide relazioni con i media, l'ampia rete di contatti nell'ambito lifestyle e travel contribuiranno a posizionare SLH come la scelta d’ eccellenza per i viaggiatori più esigenti e creeranno preziose opportunità per i media di sperimentare e condividere le storie degli hotel SLH in questi mercati chiave.»

A sostegno del marchio SLH una nuova campagna di informazione

Il brand ha fra l'altro lanciato la sua ultima campagna pubblicitaria che celebra l'individualità e il carattere delle sue proprietà. La campagna, intitolata "Hotels As Characterful As You” evidenzia come ogni proprietà SLH abbia la propria personalità distintiva che riflette i gusti e le aspirazioni dei suoi ospiti.

Dopo un casting che ha visto una grande partecipazione, sono stati scelti sei volti che rappresentassero altrettante proprietà del portfolio di SLH. La campagna è live su varie piattaforme digitali, e Sky VOD.

Richard Hyde, Chief Operating Officer di Small Luxury Hotels of the World, dichiara: «Crediamo che le nostre proprietà non siano solo luoghi in cui trascorrere una vacanza, ma destinazioni che riflettono l'individualità dei nostri ospiti. Siamo entusiasti di condividere questa campagna con il mondo invitando i viaggiatori a scoprire il fascino unico e caratteristico dei nostri hotel».

Le nuove aperture Small Luxury Hotels of the World

Seda Club Hotel (Granada, Spagna)

Seda Club Hotel, ha aperto le sue porte nel febbraio 2023, combina al meglio il fascino senza tempo e il lusso contemporaneo. Situato nella storica Plaza de la Trinidad di Granada, ha delle radici storiche e culturali molto profonde. Appena si varca la soglia dell’hotel, si è circondati da legni pregiati, marmo e bronzo e da tessuti opulenti ispirati al commercio della seta del XV secolo a Granada.

Seda Club Hotel

Maribel (Sierra Nevada, Spagna)

In uno dei comprensori sciistici più estesi dell'Europa meridionale con accesso diretto alle piste di Maribel e Auila, il sofisticato chalet alpino, inaugurato nel novembre 2022, nasce per offrire una sensazione di intimità casalinga fuori dal contesto della casa. Le suite duplex hanno interni caldi e accoglienti, con legno finlandese e mobili in pelle, con una spa di ispirazione nordica dove gli ospiti possono rilassarsi sotto le stelle.

Maribel

The Lodge Mallorca (Maiorca, Spagna)

Inaugurato nel maggio 2023, The Lodge Mallorca si trova nel cuore della Sierra de Tramuntana, patrimonio dell'UNESCO, al suo interno, oltre a trovarsi un campo di lavanda, vi è una riserva naturale di oltre 157 ettari.

La struttura offre 28 suite (accessibile solo ad un pubblico adulto), aree per rilassarsi, in alcuni casi, piscine o giardini privati, massaggi Natura Bissé e cucina locale al Singular Restaurant.

The Lodge Mallorca

The Anam Mui Ne (Mui Ne, Vietnam)

SLH torna in Vietnam con l'Anam Mui Ne di 127 camere, inaugurato di recente nel gennaio 2023. Affacciato su 1,2 ettari di spiagge di sabbia bianca, l'arredamento del resort si è ispirato al lussureggiante fogliame circostante e dal fascino del vecchio mondo indocino, ornato da 250 olii dipinti di artisti vietnamiti. Dopo aver ammirato le barche colorate e i vivaci mercati di strada di Phan Thiet, la cucina tradizionale vietnamita e il classico cibo di strada vi aspettano nella proprietà.

The Anam Mui Ne

Nobu Hotel Marrakech (Marrakech, Marocco)

Il debutto di Nobu Hospitality in Africa nel gennaio 2023 porta il nome di un ristorante e bar Nobu, un tetto panoramico con vista a 360 gradi sulla città e sulle montagne dell'Atlante e una delle più grandi spa della città. Il Nobu Hotel Marrakech, di sole suite, si trova a breve distanza dal cuore culturale della città, dove i souk esotici e la vibrante Djemaa el-Fna incontrano l'inconfondibile minimalismo giapponese e moderno di Nobu.

Nobu Hotel Marrakech

The Rebello (Porto, Portogallo)

Prenotabile dal 10 giugno 2023, The Rebello a Porto è un'audace riconversione di diversi magazzini sulle rive del fiume Douro. Il magnifico edificio fonde innovazione e tradizione, ospitando 107 camere (metà hotel, metà appartamenti residenziali indipendenti), due ristoranti, una spa con piscine interne ed esterne e un bar sul tetto con viste spettacolari su Porto.

The Rebello

Gdas Bali Health and Wellness Resort (Ubud Bali, Indonesia)

Vedute di vaste risaie, giungla lussureggiante e santuari indù vi attendono al Gdas Bali Health and Wellness Resort, un santuario spirituale che ha aperto le sue porte nel marzo 2023. Qui, gli ospiti potranno intraprendere una serie di programmi di benessere realizzati e progettati da guaritori olistici certificati, basato sul concetto balinese Tri Hita Karana, uno stile di vita profondamente radicato nelle tradizioni indù.

Gdas Bali Health and Wellness Resort

Novità della Considerate Collection dalla spiccata vocazione per la sostenibilità

Vila Planinka (Zgornje Jezersko, Slovenia)

Circondata da foreste secolari, montagne e corsi d'acqua, Vila Planinka è un rifugio sostenibile nel cuore della Slovenia, uno dei paesi più attento alle necessità dell’ambiente nel mondo. L'hotel di 22 camere è armoniosamente progettato con legni naturali, pietra e tessuti, completamente integrato con la sua comunità locale di Jezersko, un vero e proprio ambiente curativo. Vila Planinka si impegna per la sostenibilità in tutti gli aspetti della vita nella struttura. L'hotel si impegna a zero sprechi, acquisti sostenibili, sostenendo i principi del commercio equo e solidale e l'approvvigionamento locale dalle vicine fattorie del villaggio. Inoltre, l'hotel è di proprietà e ha solo personale locale. L'idilliaco paesaggio di Jezersko offre tutto l'anno un'ampia varietà di possibilità per il tempo libero attivo o la meditazione nella natura. Gli ospiti possono fare escursioni, andare in bicicletta, nuotare, pescare o semplicemente rilassarsi nella spa dell'hotel.

Vila Planinka

Wa Ale Resort (Yangon, Myanmar)

Composto da 18 alloggi sulla spiaggia, tra cui due Treetop Villas su un'isola di 5.000 acri, Wa Ale è l'esperienza di lusso responsabile all’avanguardia con soggiorni che aiutano a guidare e far crescere direttamente la conservazione e le iniziative della comunità locale guidate dalla Fondazione Lampi. Con la riapertura il 15 ottobre 2023 svelerà un’importante novità la Ayurvedic Jungle Spa: costruita tenendo presenti i principi ayurvedici fondamentali, le due sale per trattamenti all'aperto si trovano nella posizione più spettacolare, affacciate su una spiaggia incontaminata sul mare delle Andamane e circondato dal ricco habitat della giungla.

Wa Ale Resort

Ballymaloe House Hotel (Cork, Irlanda)

Soprannominato il luogo di nascita della moderna cucina irlandese, il Ballymaloe House Hotel è una vera istituzione. Composto da 33 camere, guidato da una sola famiglia, si estende su 300 acri di terreno agricolo, terra selvaggia e boschi. A pochi passi dalla rinomata Ballymaloe Cookery School, questo rifugio isolato è perfetto per gli amanti del buon cibo o per coloro che desiderano semplicemente riposare, riconnettersi con la natura ed esplorare alcuni degli spazi naturali e incontaminati più belli d'Irlanda.

Ballymaloe House Hotel

Gregans Castle Hotel (Ballyvaughan, Irlanda)

Immerso nel cuore del Burren, geoparco patrimonio mondiale dell'UNESCO e fonte d'ispirazione per le opere più famose di C. S. Lewis e J. R. R. Tolkien, il Gregans Castle Hotel dispone di 21 camere ispirate alla natura in una casa padronale del XVIII secolo, la cui proprietà ha deciso di trasformarla in Hotel. Si potrà trascorrere il pomeriggio accanto al fuoco scoppiettante del salotto, poi, si potrà godere a cena della cucina moderna che incontra la tradizione, creata con ingredienti artigianali e di stagione nel pluripremiato ristorante di questa proprietà della Considerate Collection.

Gregans Castle Hotel

Small Luxury Hotels of the World, uno sguardo su arte e architettura

Eilert Smith Hotel (Stavanger, Norvegia)

Prende il nome dall'architetto locale che ha creato il magazzino originale, le linee curve di questo minuscolo hotel e l'esterno monocromatico rispecchiano il design anni '30 ovunque. Questo rifugio di 12 stanze nello chic nordico crea una base modernista per esplorare le audaci case color arcobaleno della città, la vasta e varia arte di strada e la cultura vichinga. All’interno troverete RE-NAA, l'unico ristorante con due stelle Michelin in Norvegia.

Eilert Smith Hotel

Islington Hotel (Hobart Tasmania, Australia)

Questo storico rifugio australiano di 11 stanze ai piedi del Monte Wellington in Tasmania ospita un'antica ed eclettica collezione di opere d'arte e oggetti d'antiquariato, dai dipinti di Matisse alle incisioni di Hockney. I piatti di provenienza locale vengono serviti nel Conservatory Restaurant con vista sulle alpi, mentre la tranquilla biblioteca e i giardini storici fanno risplendere il carattere unico dell'hotel.

Islington Hotel

Pokkei Hotel Shaoxing (Shaoxing City Zhejiang, Cina)

Con un design minimalista ispirato all'architettura tradizionale di Taimen e suggestive viste sul fiume, il Pokkei Hotel Shaoxing da 68 camere offre cucina cinese moderna utilizzando ingredienti particolari e unici, una vasta collezione di opere d'arte regionali accuratamente curate e vari luoghi per rilassarsi tra cui la Tea House e la spa.

Pokkei Hotel Shaoxing

I magici ritiri Small Luxury Hotels of the World

Marasca Khao Yai (Khao, Thailandia)

Nascosto tra la vegetazione di giada del parco nazionale di Khao Yai, un sito del patrimonio mondiale dell'UNESCO ricco di fauna selvatica, il Marasca Khao Yai offre 18 sofisticate varianti di glamping, piscine private e focolari. Nell’area comune dello Stardeck si potranno gustare in compagnia cocktail e piatti di ispirazione cosmica, e un telescopio digitale all'avanguardia per ispirare l'avvistamento delle stelle.

Marasca Khao Yai

The Dawn of Yihe Luxury Hotel (Yunnan, Cina)

Dopo una ristrutturazione di sette anni di un'antica casa di 128 anni, The Dawn of Yihe offre lussuosi comfort contemporanei che si fondono con una storia profonda e una cultura coinvolgente. Nascosto nell'affascinante Weishan di 600 anni, questo rifugio di 15 camere farà conoscere agli ospiti la città antica più vivace della Cina, adiacente a una delle quattro montagne sacre del taoismo del paese.

The Dawn of Yihe Luxury Hotel

Grand Hotel Bristol Spa Resort (Rapallo, Italy)

Situato a Portofino, questo edificio di inizio secolo di 80 camere, in stile Liberty, è un punto di riferimento rosa tra le verdi colline e l'azzurro del Golfo del Tigullio che da facile accesso ai paesi delle Cinque Terre e Rapallo Marina per gite in barca lungo la costa. L'ozio in piscina, il "tempo per me" presso la nuova Erre Spa - il fulcro dell'hotel - e l'innovativa cucina raffinata curata da un pupillo di Alain Ducasse ti aspettano.

Grand Hotel Bristol Spa Resort

Alla scoperta delle isole con Small Luxury Hotels of the World

Minois (Paros, Grecia)

Minois a Paros attira con la sua interpretazione contemporanea dell'architettura tradizionale delle Cicladi sullo sfondo del mare. Dall'energia vibrante del bar a bordo piscina al Lounge Deck con vista sul Mar Egeo, troverai tutto ciò di cui hai bisogno in questo rifugio greco di 44 camere, con suite con piscina e trattamenti rigeneranti presso la spa Thalassa.

Minois

Spanish Court Hotel (Kingston, Jamaica)

Le 125 camere dello Spanish Court Hotel, New Kingston, sono un centro artistico, musicale e artistica nel cuore della capitale culturale della Giamaica. Rilassati nelle vibrazioni caraibiche intorno alla piscina panoramica a sfioro e gusta le prelibatezze giamaicane servite al The Rojo Restaurant e al Cabana Pool Bar.

Spanish Court Hotel

Shigira Bayside Suite Allamanda (Okinawa, Giappone)

SLH dà il benvenuto a tre proprietà dello Shigira Seven Miles Resort, dove oltre mille acri di lussureggiante spazio verde sono punteggiati da spiagge, sorgenti termali, un campo da golf e 20 ristoranti per soddisfare ogni appetito. Il paradiso balneare giapponese vanta un clima caldo tutto l'anno, un oceano color acquamarina brulicante di vita oceanica, una vasta gamma di attività nella natura e ingredienti locali unici come il manzo di Miyako.

Shigira Bayside Suite Allamanda

Hotel Shigira Mirage (Okinawa, Giappone) e The Shigira ( Okinawa, Giappone)

Gli ospiti che desiderano tranquillità troveranno il luogo ideale nelle loro ville all-inclusive con vista sull'oceano. The Shigira dotata di un maggiordomo personale, mentre l'Hotel Shigira Mirage offre l'eleganza minimalista dell'isola con viste mozzafiato sull'oceano e piscine private nelle sue ville. Allo Shigira Bayside Suite Allamanda, il tempo sembra rallentare, permettendo agli ospiti di rilassarsi completamente e abbracciare la lussuosa esperienza dell'isola tropicale di Okinawa. Le suite offrono una vista mozzafiato sull'oceano azzurro dalla terrazza, dove gli ospiti possono guardare le tartarughe marine che nuotano tranquillamente nella laguna del resort situata proprio di fronte. Le suite sono arredate in modo semplice ma elegante e dispongono di piscine private, lettini, vasche idromassaggio o gazebo. Trascorri un momento felice rilassandoti nelle calde acque delle sorgenti termali naturali color ambra del resort, mentre le serate trascorrono osservando le stelle in questa area designata del "cielo oscuro".

Hotel Shigira Mirage
The Shigira

Small Luxury Hotels of the World, la realtà della comunità

Small Luxury Hotels of the World™ è una comunità internazionale viaggiatori e hotel dallo spirito libero ed indipendente. Sono stata trasformati i boutique hotel di lusso in un fenomeno, selezionando ciò che è distintivo, diverso e incredibilmente meraviglioso. Si tratta di persone, luoghi ed esperienze con una spiccata individualità, un fascino intimo e una classe intrinseca. Lo staff dirigente ha visitato, esaminato e verificatooltre 540 hotel in più di 90 paesi. L'obiettivo è di offrire il meglio affinchè le persone scoprano il mondo con consapevolezza, godendo della sua intensità e proteggendo la sua integrità. INVITED è il loyalty club dell'esclusiva comunità di viaggiatori che ha accesso ad una selezione di benefit e tariffe dedicate.

Allumeuse Communication gestisce la comunicazione del gruppo SLH

Con uffici a Milano, Firenze e Siena, l'agenzia Allumense Comunication sviluppa campagne di comunicazione di grande impatto internazionale per importanti brand nei settori dell'ospitalità di alta gamma, food&wine, fashion e lifestyle, con attenzione particolare alle realtà tailor-made. Lo staff di professionisti riesce a sviluppare progetti di comunicazione integrata con un servizio che punta all'eccellenza. Le offerte di soluzzioni altamente personalizzate hanno portato al lavoro con Small Luxury Hotels of the World.