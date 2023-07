Forte Village: nei ristoranti del resort non mancano le stelle in cucina

Forte Village, una destinazione esclusiva nel cuore del Sud della Sardegna, continua a far parlare di sé come una delle migliori destinazioni al mondo. Con ben 22 premi ottenuti, anche quest'anno i ristoranti del resort si distinguono per le stelle Michelin che adornano le loro cucine, superando ogni record precedente. La nuova promessa culinaria di Forte Village è Giuseppe Molaro, chef stellato Michelin, che guiderà il ristorante Belvedere di Villa del Parco, un incantevole edificio situato tra le chiome di maestosi pini mediterranei. Molaro, proveniente dalle pendici del Vesuvio, porta con sé una passione incondizionata per l'alta cucina contaminata. La sua filosofia si basa sulla valorizzazione delle materie prime locali, combinando sapientemente tradizione e innovazione per creare piatti che evocano sia la Sardegna autentica che l'essenza cosmopolita. Ma non è tutto: perché al Forte Village le stelle non finiscono con Heinz Beck, Massimiliano Mascia, Rocco Iannone e Brian Bojsen.

Giuseppe Molaro

Forte Village: Heinz Beck guida la cucina del ristorante Beachcomber

Tra i rinomati chef confermati, spicca Heinz Beck, celebre chef tristellato, che accoglie gli ospiti al Beachcomber, un altro spettacolare ristorante del resort. Il Beachcomber è stato completamente rinnovato per riflettere lo stile di uno dei più acclamati chef al mondo. Qui, gli ospiti potranno gustare proposte leggere per il pranzo e piatti gourmet per la cena, che rappresentano l'anima della cucina italiana e mediterranea. Beck non esita a sperimentare influenze culinarie provenienti da paesi lontani o a creare lavorazioni complesse che si traducono in una pura semplicità per il palato.

Heinz Beck

Forte Village: al timone della Terrazza San Domenico c'è Massimiliano Mascia

Sulla Terrazza San Domenico, affacciata quasi sul mare, si trova Massimiliano Mascia, chef stellato Michelin, affiancato da una parte della brigata proveniente dalla cucina di Imola. Mascia propone alcuni grandi classici del San Domenico, come l'Uovo in Raviolo San Domenico con burro di malga Parmigiano dolce e tartufo di stagione. Solo quindici tavoli permettono agli ospiti di godere di un'esperienza culinaria esclusiva e indimenticabile.

Massimiliano Mascia

Forte Village: Rocco Iannone al ristorante Forte Gourmet

Rocco Iannone, con il suo caratteristico estro napoletano, guida il ristorante Forte Gourmet, situato di fronte alla piscina Oasis, nel cuore del resort. Iannone è un fervente difensore della tradizione culinaria e dei processi di cottura semplici, senza alcun compromesso. È conosciuto come il "cuoco filosofo" e si definisce uno chef controtendenza. Una delle sue frasi celebri afferma che l'estetica non è fondamentale per la bontà di un piatto: "Un piatto buono non può essere bello!".

Rocco Iannone

Forte Village: fascia da capitano per Brian Bojsen al Forte Bay

Da nord arriva anche Brian Bojsen, il re del barbecue, che ha scelto il Forte Bay come quartier generale. Presso il Forte Bay, gli ospiti potranno ammirare un'imponente griglia a vista e assaporare l'utilizzo dei profumati legni del Mediterraneo, che creano un perfetto connubio tra l'arte del fògu sardo e i contrasti nordici.

Brjan Bojsen

Forte Village: le serate di Celebrity Nights alla Terrazza del Forte Bay

Durante i mesi di luglio e agosto, il resort ospiterà le celebri serate sotto le stelle di Celebrity Nights sulla Terrazza del Forte Bay, offrendo uno dei panorami più mozzafiato del resort. Gli ospiti avranno l'opportunità di gustare le creazioni culinarie di chef di fama internazionale come Michele de Blasio, Antonio Salvatore, Roberto Conti, Sandro Serva e l'amico storico di Forte Village, Andrea Berton. Quest'ultimo presenterà un menu che rivisita alcuni dei piatti più rappresentativi del suo rinomato Ristorante Berton a Milano, utilizzando le prelibate materie prime della Sardegna.

Forte Village

S.S. 195, Km. 39.600 - 09010 Pula (Ca)

Tel 0709218818