Villa Eden, [miglior wellness clinic d'Europa], offre benessere anche con la ristorazione

Salute, longevità e bellezza. Se questi erano i 3 cardini che definivano Villa Eden a Merano (Bz), clinic hotel 5 stelle lusso con sole 29 suite, da sempre la prima beauty farm d'Italia, ora c'è un elemento in più per ampliare la proposta di benessere a 360°: l'alta ristorazione. Certo la salute (attraverso il Longevity Medical & Beauty Centre) resta il pilastro della proposta di Angelika Scmidt, proprietaria e direttrice, tanto che l'hotel ha recentemente ricevuto il prestigioso titolo di migliore Wellness Clinic in Europa, assegnato da European Health & Wellness Association. A conferma del livello della struttura va ricordato che un premio (la migliore in Europa) è stato assegnato anche alla Spa Manager, Sonia Mairano, da ormai dieci anni responsabile dell’Eden’s Marvel, la Longevity Spa di Villa Eden. Ma anche la sua ristorazione di qualità meriterebbe oggi importanti riconoscimenti.

Alcuni momenti delle recenti premiazioni, nella foto in basso a destra Sonia Mairano, Angelika Scmidt e Emanuele De Nobili

Attenzione alla salute e al benessere al primo posto per Villa Eden

I recenti premi europei sono il risultato del lavoro di un’e´quipe di esperti del benessere che offre un cammino personalizzato ed esclusivo basato su una combinazione di trattamenti medici e beauty per viso e corpo e proposte all’avanguardia come il Cellgym, l’IV Therapy e l’Ossigeno Ozono Terapia, a cui si è di recente aggiunta la Crioterapia, nata con l’obiettivo di prevenire i traumi alle articolazioni o infiammazioni corporee e apportare benefici anche a livello estetico con una funzione anti-age.Il tutto sotto la direzione del dottor Emanuele De Nobili.



Fitness a Villa Eden

Non mancano certo i percorsi fitness e un programma di alimentazione bilanciata, che parte dai due ristoranti della struttura: il Mindful Restaurant, dalla cucina healthy, realizzata con materie prime, per un effetto disintossicante e anti-infiammatorio adatto a un soggiorno di benessere e armonia con il corpo, alla novità del Tasting Room at Eden’s Park, che propone una cucina italiana fine dining dal 2022 grazie allo chef Marcello Corrado. Una realtà che ribalta un po' il concetto di Clinic Spa dove la gente in genere va per disintossicarsi dallo stress o migliorare il proprio aspetto: ora a Villa Eden ci si può andare "anche" per mangiare bene.

La nuova frontiera del benessere a Villa Eden è l'alta ristorazione

Ed è proprio la ristorazione la nuova frontiera del benessere con cui Villa Eden vuole mantenere una leadership indiscussa conquistata da subito nel 982 quando è stata avviata l'attività trasformando una villa con una parco secolare nell'hotel di oggi. Forte del confermato primato europeo, l'hotel può oggi ribaltare la logica per cui un tempo si pensava che per stare bene ci si dovesse privare del cibo per puntare su decotti, brodini od acqua (per banalizzare). L'hotel oggi offre "anche" una ristorazione di alto livello perfettamente integrata con cure detox o di bellezza, ed ha addirittura alzato l'asticella puntando sul fine dining con l'attivazione del nuovo ristorante, aperto anche agli esterni, il ricordato The Tasting room.

Impiattamento al The Tasting Room

L'eleganza dei piatti di Marcello Corrado a The Tasting room

E qui conta molto la mano elegante quanto attenta di Marcello Corrado, un cuoco che già due volte ha ottenuto la stella Michelin per i ristoranti dove lavorava, e che oggi sta giocando delle buone carte per riottenerla un'altra volta.Parliamo di un locale che rappresenta un'oasi gastronomica ottimamente inserita in una struttura dove ci si prende cura degli ospiti sia da un punto fisico che di pensiero. E così il cibo appaga in egual misura il corpo e la mente con un gioco di piacevolezze che non provocano, ma rassicurano, che non sono da capire ma sono immediatamente comprensibili e che, soprattutto, sono buone, anzi ottime, sia per la qualità degli ingredienti utilizzati, sia per le tecniche di cottura che puntano alla salute, ma non rinunciano certo al gusto.

Lo staff di cucina a Villa Eden, secondo da destra Marcello Corrado

Semplice quanto curata la proposta della cucina che in genere propone due menù. Particolarmente interessante è quello di 5 portate che si apre con un'elegantissima, quanto intrigante, insalata di Barbabietola in diverse consistenze abbinata a cipola, rapanello e lampone. Si prosegue con una Quaglia che si pone in versione BBQ per un sandwich di coscia e arrosto per il petto, con scarola ala piastra, olive taggiasche e aglio nero. Un piatto assolutamente da non perdere. Uno Spaghetto interrompe in modo originale la sequenza nella sua versione al burro e fieno (aroma che si avverte piacevolmente) accompagnata da cavaiale di trota salmonata e finger lime. A seguire un Agnello della val di Funes su un fondo di tartufo estivo con spugnole, zucchine e zabaione al timo. A chiudere un Avocado servito cremoso, con yogurt, cioccolato bianco, mais tostato e salato.

A Villa Eden è di qualità, e buona, anche la ristorazione per detox

Va in ogni caso ricordato che l'offerta della cucina che non riguarda il fine dining è comunque di alto livello, così come il servizio. Una sana alimentazione è del resto la base dello star bene. In anticipo sui tempi, Villa Eden aveva adottato la Healthy Gourmet Cuisine, usando prodotti freschi e di altissima qualità, cucinati in maniera sana e leggera, al fine di garantire tutti i nutrienti fondamentali nonché un’ottima digeribilità. Nell’alimentazione detox vengono fra l'altro proposti menu personalizzate, senza mai sacrificare il gusto o… la silhouette. Si prvilegia l’utilizzo di frutta, verdura, prodotti senza lattosio, cereali senza glutine e proteine del pesce, tutti ingrediente attentamente selezionati, che coadiuvano il ripristino dell’equilibrio acido-basico garantendo il giusto apporto calorico. Oltre alla purificazione, il piano di menu, creato dagli esperti di nutrizione, garantisce un effetto anti-infiammatorio, mentre i medici redigono piani alimentari personalizzati tenendo conto di eventuali intolleranze e/o allergie.

Villa Eden: la meta perfetta per un Ferragosto indimenticabile

Situato com'è all'interno di uno splendido parco con piscina e con le Alpi a fare da sfondo, si può ben capire perchè questo resort di sole suite riservato agli adulti è il luogo ideale per raggiungere equilibrio e armonia tra mente, corpo e anima in ogni stagione dell'anno. Anche per l'estate. I riconoscimenti prima ricordati si aggiungono alle recensioni che da anni indicano in Villa Eden è il luogo ideale dove trascorrere un periodo di relax. E ciò vale anche per l'attuale periodo di ferie, compreso il Ferragosto. Dopo aver trascorso delle meritate vacanze in compagnia della famiglia, per molti arriva infatti il momento di dedicarsi del tempo prezioso. In un'atmosfera lontana dal caos e dall'affollamento, Villa Eden accoglie gli ospiti con la sua tranquillità e raffinatezza. E il periodo a cavallo fra la estate ed autunno diventa il momento ideale per prendersi cura di sé, per rilassarsi ed affidarsi ai professionisti che da anni si occupano proprio del benessere. E anche per quest'anno proprio a Ferragosto l'hotel ha preparato sorprese eccezionali che lasceranno tutti senza parole.

Villa Eden: speciali promozioni, anche per l'autunno

A Villa Eden è possibile trascorrere un'esperienza di rigenerazione profonda al prezzo più conveniente. La struttura offre l'opportunità unica di approfittare di una promozione speciale per coloro che desiderano rimanere più a lungo. Un paio d'ore o anche solo alcuni giorni non sono sufficienti per godere appieno dei benefici di un percorso di rigenerazione profonda. Ecco perché chi deciderà di fermarsi per almeno una settimana a Villa Eden, può ottenere uno sconto sul prezzo del soggiorno. Grazie all'offerta “7=6”, è possibile beneficiare di sette notti al prezzo di sei. Questa promozione è valida fino al 4 novembre 2023. Inoltre,Villa Eden propone un'altra incredibile opportunità. Dal 5 novembre al 3 dicembre 2023, è disponibile la promozione “7=5”. Questo significa che prenotando un soggiorno di sette notti in questo intervallo di tempo, si pagherà solamente per cinque notti. I servizi di qualità di Villa Eden, insieme alla bellezza naturale che ci circonda, rendono il soggiorno un'esperienza indimenticabile.

Villa Eden: pacchetto Midweek Special 4=3, il regalo perfetto per rigenerarsi

Villa Eden propone anche uno speciale pacchetto “Midweek Special 4=3”, disponibile fino al 28 luglio: chi sceglierà di soggiornare nella struttura per almeno 4 notti, a partire dalla domenica o dal lunedì, riceverà un pernottamento in omaggio per regalarsi un'esperienza di benessere, bellezza e relax assoluto. Villa Eden è pensata per offrire il massimo comfort e la massima tranquillità. Le camere accoglienti e raffinate fanno sentire come a casa, mentre gli spazi esterni regalano momenti di pace e connessione con la natura.

Villa Eden: alla scoperta dello Sleep Restore Programme per un sonno di qualità

Villa Eden propone anche l'esclusivo Sleep Restore Programme per migliore la qualità del proprio sonno. Il team di Villa Eden sanno quanto sia importante un riposo adeguato per il benessere complessivo dell'organismo e, per questo motivo, hanno sviluppato un programma specifico in collaborazione con medici esperti e rinomati scienziati, provenienti da tutto il mondo. Il programma è stato attentamente progettato per garantire i migliori risultati e richiede un soggiorno minimo di 7 giorni.

Villa Eden

Via Winkel 68/70 - 39012 Merano (Bz)

Tel 0473 236583