Augustus Hotel & Resort, da 70 anni soggiorni di lusso a Forte dei Marmi

Dal 1953 il marchio Augustus Hotel & Resort è un'icona di fascino, di charme e di lusso nel panorama rivierasco della Versilia. A settant'anni dalla sua inaugurazione, con le sue ville, quello che oggi è diventato un marchio assoluto nel comparto dell'accoglienza ripercorre il suo glorioso passato e si proietta verso il futuro con nuovi investimenti.

Augustus Hotel - panoramica

Augustus Hotel & Resort da 70 anni stella dell'opsitalità

Il racconto della nascita del Resort attinge ad un pozzo colmo di ricordi e aneddoti, legati alla storia di un viaggio nello stile italiano, attraverso la sua cultura e le sue tradizioni. Augustus, sinonimo di quiete, lusso e benessere, inizia la sua gloriosa storia nel 1953, anno in cui Augusta Pesenti aprì la sua residenza privata trasformata in hotel, che con le sue ville sparse nel parco inaugura così il concetto di resort diffuso.

Il primo nucleo dell’Augustus Hotel & Resort fu proprio Villa Pesenti, per oltre venti anni l’unico hotel Deluxe dell’intera Versilia. Attorno a questa struttura principale, caratterizzata dai grandi balconi utilizzati come veri e propri salotti all’aperto, nel folto parco furono costruite sette ville dal gusto eclettico - Villa Franca, Villa Il Conventino, Villa Fiocchi, Villa Fiocchina, Villa Magenka, Villa Rondine, Villa Rane, realizzate da artisti e architetti di cui Augusta fu mecenate. Completano il resort, una piscina gioiello inserita nell’angolo più lussureggiante del giardino e, dalla seconda metà degli anni Sessanta, la Nave, moderna struttura immersa nella pineta, caratterizzata da lunghi camminamenti terrazzati che ricordano i ponti delle navi da crociera.

L’Hotel Augustus & Resort, che vanta tra i suoi gioielli anche Villa Agnelli, l’esclusivo Augustus Beach Club e l’Hermitage Hotel & Resort sono proprietà della Famiglia Maschietto, espressione di una storia di family business di successo tutta italiana che vanta una lunga esperienza nel settore dell’ospitalità raffinata. La famiglia Maschietto nel corso degli ultimi anni ha saputo rinnovare e reinterpretare con nuove camere e suites, spazi esterni e arredi, introducendo innovazioni e prestazioni tecnologiche, pur mantenendo quella sognante ed iconica atmosfera tipica della Dolce Vita, che portò importanti personalità del cinema, dell’arte, della cultura e del jet set di tutto il mondo a soggiornare presso il resort a partire dall’inizio degli anni Cinquanta.

Giacomo Maschietto, Ceo del marchio Augustus Hotel

Villa Agnelli, icona di Augustus Hotel

Villa Agnelli costituisce oggi l’Hotel Augustus Lido, una degli edifici principali dell’Augustus Hotel & Resort. Acquistata nel 1926 da Edoardo Agnelli, figlio del Senatore Giovanni, fondatore della FIAT e padre di Gianni, la neo-rinascimentale Villa Costanza, diviene parte del resort a fine anni ’60 e tuttora mantiene alcune caratteristiche di esclusività e riservatezza uniche nel suo genere in Versilia.

La presenza della famiglia Agnelli ha contribuito nell’attrarre a Forte dei Marmi esponenti dell’alta borghesia e dell’aristocrazia di tutta Italia, inaugurando un modello di villeggiatura dallo stile ricercato ed esclusivo del cosiddetto “vivere in villa” che nasce proprio attorno a Villa Agnelli e alla sua pineta con lo svilupparsi di costruzioni immerse nel verde. Negli anni Cinquanta gli Agnelli fecero costruire un sottopasso per collegare il giardino della villa alla loro spiaggia privata evitando l’attraversamento del lungomare. Il sottopassaggio è oggi a disposizione esclusiva degli ospiti del resort, a cui offre privacy e comodità.

Augustus Hotel, Villa Agnelli

Augustus Hotel & Resort | Viale Ammiraglio Morin, 169 - 55042 Forte dei Marmi | Tel 0584787200

Augustus Beach Club, oasi glamour di Forte dei Marmi

L’Augustus Beach Club, oasi sul mare per gli ospiti dell’Hotel e delle sue ville, ma anche per chi non soggiorna presso la struttura e desidera vivere un’esperienza esclusiva, reinterpreta con successo un lifestyle contemporaneo e offre un’esperienza unica ed esclusiva: è infatti dotato di piscina di acqua salata riscaldata, 74 tende attrezzate, due ristoranti e possibilità di praticare molti sport acquatici. Come delle vere e proprie suite sul mare, le tipiche tende fortemarmine sono allestite con ogni comfort, per rendere ancora più piacevoli le giornate in spiaggia. Il Beach Club offre una nuova visione della vita in spiaggia; lo spazio di ombra e relax offerto da ciascuna delle tende è ampio e corredato di confortevoli arredi, affiancando alle sdraio e ai classici lettini fortemarmini un confortevole queen size bed.

Sotto il classico zig zag dei tetti di cotto, tipici della spiaggia fortemarmina, le cabine si aprono con un taglio inusuale a esclusivi salottini, dove gustare drinks e light lunch a qualsiasi ora del giorno e della sera. Cuore pulsante di questo nuovo place-to-be, simbolo di rinnovato lifestyle contemporaneo, un’oasi nell’oasi, il Ristorante Bambaissa, offre un menu à la carte con specialità frutto della biodiversità tipica della zona, per un’esperienza culinaria da scoprire ogni giorno tramite menù continuamente aggiornati. Per le occasioni speciali il Bambaissa organizza cene private sotto le tende in riva al mare, con un servizio a cinque stelle.

Augustus Beach Club | Viale della Repubblica 3, Forte dei Marmi | Tel 058 4787293

La Nave, benessere e tecnologia di Hotel Augustus

Tra le ultime opere di rinnovamento attuate dalla famiglia Maschietto, La Nave propone camere superior e deluxe frutto del restyling in corso, caratterizzate da uno stile contemporaneo in cui prevalgono i toni del bianco e i legni chiari, che culminano nella parete vetrata con balconi affacciati sulle Alpi Apuane. Il fitness center, realizzato in collaborazione con Technogym, offre agli ospiti del resort la possibilità di organizzare allenamenti personalizzati per prendersi cura del proprio corpo. Il benessere prosegue nel parco in un percorso integrato di attività fisica outdoor, con proposte personalizzate nell’adiacente Day Spa, presso il ristorante “La Sirena e La Fontana” e il lounge bar, dove è possibile assaporare i gusti degli speciali menu wellness.

Hotel Augustus: l'Hermitage Hotel & Resort

Nato negli anni ’70 dalla Famiglia Maschietto come luogo ideale per vacanze indimenticabili e di charme, l’Hermitage Hotel & Resort, anch’esso di recente ristrutturazione, è un family hotel eco-friendly, uno scorcio da sogno incastonato tra la pineta e lo scenario unico delle Alpi Apuane. l’Hermitage è un resort dall’atmosfera vintage che sorge all’interno di un parco smisurato a due passi dal centro di Forte dei Marmi. L’aria rarefatta, il grande orto e l’assenza di stress trasformano il luogo in un paradiso per le famiglie con bambini. L’hotel, totalmente eco-friendly e composto di 57 camere e suite, è stato completamente ristrutturato su progetto dell’architetto Vittorio Maschietto, utilizzando materiali ecosostenibili e con grande attenzione al risparmio energetico; l’Hermitage è infatti dotato di pannelli solari e di una stazione di ricarica per mezzi elettrici. Grazie al programma Kids Time, che si snoda tra il giardino dell’Hermitage la mattina e quello dell’Augustus Beach Club il pomeriggio, i bambini tra i 3 e i 10 anni possono usufruire di uno speciale intrattenimento curato da un team di professionisti multilingue e dedicato ai più piccoli, con attività che si svolgono anche presso il meraviglioso orto presente all’interno del parco.

Hermitage Hotel & Resort | Via Battisti 50, Forte dei Marmi | Tel 058 4787144