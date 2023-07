A Venezia la Festa del Redentore è gourmet all’Hilton Molino Stucky

Tanti sono gli eventi che nel corso dell’anno rendono ancora più splendida Venezia. Ma c’è una ricorrenza che è, forse, più importante delle altre nel cuore di veneziani e turisti: la Festa del Redentore, che cade il 15 luglio. In occasione di questo evento antico e spettacolare, la Serenissima si anima, infatti, nel suo massimo splendore, per una giornata ricca di eventi, decorazioni colorate, musiche festose per poi culminare con gli iconici e famosi fuochi d’artificio.

Dove ritagliarsi un soggiorno altrettanto spettacolare? L’Hilton Molino Stucky, con la sua posizione privilegiata lungo le sponde de La Giudecca, è senza dubbio il luogo ideale per vivere al meglio quest’incredibile serata, immersi nel cuore dell’evento, e con una prospettiva magica sulla città in festa.

All’Hilton Molino Stucky per la Festa del Redentore

Anche perché, centro e fulcro della Festa del Redentore, infatti, è proprio l’isola della Giudecca con la sua Chiesa del Santissimo Redentore, e con il ponte votivo che la collega per l’occasione a Le Zattere, e su cui di dipana la storica processione. Lungo le sponde dell’isola residenti e visitatori festeggiano in un’atmosfera unica e gioiosa, mentre il canale della Giudecca si anima delle innumerevoli barche che si radunano per ammirare da vicino non solo la processione ma anche gli spettacolari fuochi d’artificio.

Hilton Molino Stucky, i menu per la Festa del Redentore

Naturalmente come in ogni festa che si rispetti, non può mancare il buon cibo, per questo l’executive chef dell’Hilton Molino Stucky, Ivan Fargnoli, ha ideato speciali esperienze gourmet declinate in due cene di gala esclusive: una allo Skyline Rooftop Bar, il bar più alto della città, e l’altra al ristorante Aromi, con la sua terrazza protesa a pelo d’acqua sulla banchina del canale della Giudecca. Al centro dei menu il pesce, declinato in un percorso gastronomico innovativo e contemporaneo.

Nel dettaglio, l’esperienza in laguna del ristorante Aromi inizia con Carpaccio di gamberi Carabineros, passion fruit, riso nero soffiato, gel al limone siciliano, per poi proseguire con il Filetto di halibut, purea di cavolfiore, curry e maionese di astice e molto altro. Qui l’ospite degusta la cena nel clou della festa, immerso in una cornice unica come quella della laguna, per poi spostarsi sul rooftop accanto alla piscina per godere dall’alto dello show dei fuochi.

Ma per vivere la Festa del Redentore in un contesto esclusivo e da una posizione assolutamente privilegiata e riservata, la scelta può essere solo la cena di gala dello Skyline Rooftop Bar. L’ambiente accogliente e prestigioso, la vista ineguagliabile che spazia dal Canale della Giudecca a tutta la Serenissima e l’eccellenza gastronomica rendono questo appuntamento un evento magnifico e affascinante. Qui lo chef delizierà gli ospiti con un menu che comprende Tartare di tonno con maionese al lime servita su crostino, Filetto di merluzzo oceanico Glacier 51, riduzione di crostacei, salicornia e insalata riccia e molte altre pregiate portate in un abbinamento vini ricercatissimo selezionato personalmente dal maître Giovanni Burrafato.

Prezzo:

Skyline Rooftop Bar: Cena di Gala 15 luglio 2023, ore 20.00 - Prezzo: 510 euro a persona

Ristorante Aromi: Dinner Experience By The Lagoon 15 luglio 2023, ore 20 - Prezzo: 380 euro a persona.



Hilton Molino Stucky Venice

Giudecca 810 - 30133 Venezia

Tel 041 272 3311