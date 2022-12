Al Grand Hotel Faraglioni, lungo il sentiero di miti e leggende

Proprio quest’anno si celebra il centenario della morte del grande scrittore verista catanese Giovanni Verga (1840-1922). La città di Catania lo ha celebrato, e continuerà a farlo fino alla fine dell’anno, con eventi culturali, convegni e incontri accademici, mentre nei teatri della città si ripropongono e vanno in scena opere tratte dalla sua fervida penna. Una delle piazze più importanti e celebri del capoluogo etneo porta il suo nome, quella piazza Giovanni Verga dove non sorge soltanto il Tribunale di Catania, ma anche l’imponente Fontana dei Malavoglia, dello scultore Carmelo Mendola, che ritrae mirabilmente il momento tragico del naufragio della Provvidenza, la barca appunto dei Malavoglia, dal celebre omonimo romanzo dello scrittore.

Ecco, chi giunge a Catania per scoprire la sua cultura, i suoi gusti, le sue tradizioni, non si può esimere dal compiere un viaggio lungo il sentiero del mito e della letteratura che questa parte di Sicilia ha suscitato e suscita ancora. E proprio sul sentiero del mito, nella vicina Aci Trezza, frazione di Aci Castello, a pochi chilometri dall’aeroporto e da Catania, sorgono e brillano le 4 stelle del Grand Hotel “Faraglioni”, divenuto a pochi anni dal suo restauro e recupero punto di riferimento per soggiorni all’insegna del relax e del buon gusto.

La vista dal Fararaglioni Restaurant



Albergo elegante, suggestivo e… gourmet

Situato sulla via Lungomare dei Ciclopi, proprio dinanzi ai Faraglioni, il Grand Hotel consta oggi di 50 camere doppie/matrimoniali (16 classic, 15 superior, 16 superior vista mare, 3 deluxe). Tutte le camere sono con doccia e le 3 deluxe, oltre alla doccia, vantano anche la vasca con idromassaggio. Sono numerosi gli angoli e i contesti, eleganti e suggestivi, dove potere rilassarsi e ritrovare il piacere di una vacanza: dal Bar Itaca, con le prelibate e tradizionali proposte da colazione e da primo pomeriggio, al Fararaglioni Restaurant, che propone la cucina fine dining dello “chef con la coppola” Simone Strano, coadiuvato in sala dal sommelier Filippo Mangano, che cura nei dettagli la ricca carta dei vini, e dal maître Giuseppe Cusimano, dalla lunga esperienza maturata in diversi grand hotel all’estero, prima di fare ritorno nella sua Isola.

Il maître Giuseppe Cusimano, il cuoco Simone Strano e il sommelier Filippo Mangano



Angolo delizioso anche la Terrazza Lounge Itaca, con il suo american bar e le proposte cocktail del bartender, da sorseggiare contemplando il mare Ionio. Un angolo di paradiso siciliano, a cui si lega la novità del Canto delle Sirene, con la cucina d’acqua salata sempre dello chef Simone Strano, proposta nella terrazza al primo piano. E, per chi senza il mare non può proprio vivere, la grande novità del 2023 che possiamo svelare sarà Salsedine, la piattaforma solarium con accesso direttamente tra le onde ioniche e il servizio di light meal e beach bar con dj.

Meta ideale anche per il business

Ma il Grand Hotel “Faraglioni”, pur mantenendo la sua aura da sogno, si propone anche con ottimo punto di riferimento per il turismo congressuale e come importante “sede di lavoro” e convegnistica, con la sua ampia sala meeting con platea da 90 posti, con i 40 posti disposti a “ferro di cavallo” e infine con postazioni a banchi da 48 posti e cabaret da 45 posti.



Inoltre, sono tante le famiglie che in questi ultimi anni lo hanno riscoperto anche come gradevolissima sede per i loro banchetti e ricevimenti.



Grand Hotel Faraglioni

Via Lungomare Dei Ciclopi 115 - 95021 Aci Castello (Ct)

Tel 095 277463