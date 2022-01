Alpina Dolomites, design e sostenibilità a contatto con la natura

La natura è la nostra casa, è parte di ognuno di noi. L’hotel Alpina Dolomites, sulla cima dell’Alpe di Siusi (Bz), l’altopiano più vasto d’Europa, si fonda proprio su questa filosofia, dando vita ad una struttura in perfetta sintonia e rispetto dell’ambiente. Gli elementi della natura, legno, pietra, vetro ne sono protagonisti internamente ed esternamente, accolgono l’ospite in un abbraccio che trasmette calore rispecchiando i criteri della sostenibilità.

Alpina Dolomites Lodge, in perfetta sintonia con l'ambiente

L’Alpina Dolomites è stato edificato secondo la bioedilizia con l’obiettivo di ottenere il minimo impatto ambientale ed un basso consumo energetico: le grandi vetrate favoriscono l’entrata della luce sfruttando questa fonte naturale di calore ed energia. La costruzione della struttura è stata preceduta da un attento studio dell’habitat circostante, un’analisi del territorio e della posizione così da non alterarne le sinuose forme.

Ed è proprio per favorire l’armoniosità con il paesaggio circostante che le linee architettoniche dell’hotel sono state suggerite dalla natura stessa. Dalle camere alla spa, l’hotel favorisce il recupero di energie e vitalità, cercando un equilibrio sinergico con la natura, ed immergendosi completamente in essa. Non è un caso se l’Alpina Dolomites è stato premiato Best Spa Hotel/Resort nell’ambito Spa Traveller Awards e miglior Programma Detox.

Dalla vasca esterna, la vista sullo Sciliar

La Spa alle luci del tramonto

L’Alpina Spa comprende acque, vapori e aromi trasportandovi in un mondo completamente naturale, circondato da un magnifico skyline alpino. Le vetrate della piscina interna si trasformano in un cinema magico durante il tramonto: le montagne si tingono di rosa, viola e arancio, riflettendo tutta la loro maestosità sulle pareti e permettendo alla vista di ammirare lo spettacolo più bello della natura. Dalla vasca esterna la vista sullo Sciliar è lo spettacolo più autentico e affascinante di questa località altoatesina tra le più rilassanti e suggestive.

Alpina Dolomites è stato premiato Best Spa HotelResort

Pacchetti invernali per sciatori provetti e non

Non solo relax ma anche pacchetti per godersi la natura al 100%, vivendola a pieno e immergendosi completamente in essa. Per chi ama gli sci, l’hotel Alpina Dolomites propone pacchetti inverno per sciatori provetti e non, con piste facili e percorsi anche più impegnativi. Tra i vari pacchetti anche "Settimane di grande sci", un’opportunità unica dedicata esclusivamente a sciatori adulti ed esperti. L’offerta prevede:

6 giorni di skipass Dolomiti Superski;

6 giorni (dalla domenica al venerdì) di ski guiding in compagnia del maestro di sci dell’hotel;

6 giorni di noleggio sci presso l’Alpina Dolomites;

1 massaggio active per combattere la stanchezza con effetto rilassante e rivitalizzante;

Programma giornaliero personalizzato di fitness.

Minimo impatto ambientale 1/3 La piscina esterna 2/3 La terrazza 3/3

Il prezzo dell’offerta è di 490 euro per un soggiorno minimo 7 pernottamenti.

Alpina Dolomites

località Compatsch - 39040 Alpe di Siusi (Bz)

Tel 0471 796004

www.alpinadolomites.it