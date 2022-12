Anche in inverno, la magia di un bagno in una piscina open air

Fare il bagno d'inverno all'aperto, godendosi la natura e il panorama mozzafiato, sembra un sogno. Ma, invece, è realtà: grazie alle moltissime strutture che offrono meravigliose piscine all'aperto, infatti, è possibile immergersi nell’acqua calda e prendersi una pausa rigenerante, circondati dall'atmosfera magica creata dalle vette maestose e dai paesaggi candidi e imbiancati dalla neve. Cosa chiedere di più per il proprio relax? Ecco, quindi, una selezione di alcune delle più belle piscine panoramiche in cui fare un bagno open air, anche nelle festività natalizie e per tutta la stagione invernale.

Black Pool - Romantik Hotel Turm

È da togliere il fiato. Il massiccio montuoso dello Sciliar, uno dei simboli dell’Alto Adige, diventa straordinariamente suggestivo quando la neve lo imbianca. Dalla piscina all’aperto si può anche accedere direttamente, attraverso un percorso d’acqua collegato, alla piscina interna, per proseguire con un percorso di benessere tra sauna al pino mugo, bagno turco aromatico, grotta di sale e Mystic sauna all’aperto.

Romantik Hotel Turm | Piazza della Chiesa 9, 39050 Fié allo Sciliar (Bz) | Tel 0471 725014

Il Romantik Hotel Turm dispone di una black pool con vista sullo Sciliar per nuotare dall'interno all'esterno nell'acqua a 32 gradi

Infinity Pool - Excelsior Dolomites Life Resort

Sul rooftop della Sky Spa dell’Excelsior Dolomites Life Resort, l’infinity pool con acqua a 33 gradi sovrasta i tetti del delizioso paesino di San Vigilio di Marebbe (Bz) e si affaccia sulle imponenti Dolomiti, che sembra di poter toccare con un dito. Un’esperienza di total relax anche perché dedicata solo agli adulti.

Excelsior Dolomites Life Resort | Via Valiares 44, 39030 San Vigilio di Marebbe (Bz) | Tel 0474 501036

Sul rooftop della Sky Spa dell’Excelsior Dolomites Life Resort, è situata l’infinity pool con acqua a 33 gradi

Piscina Panoramica - Castel Maurn

A pochi chilometri di distanza, a Palù, San Lorenzo di Sebato (Bz), si aprono scenari molto diversi, montagne più dolci e boschi fitti che si ammantano di neve, a incorniciare la piscina panoramica di Castel Maurn, residenza d’epoca con oltre mille anni di storia alle spalle, rinnovata nel nome di un lusso contemporaneo. A bordo piscina, sorseggiando un calice di vino e godendo del tepore del braciere, la vista spazia a 360 gradi sulla natura circostante.

Castel Maurn | Im Moos 39, 39030 San Lorenzo di Sebato (Bz) - Tel 0474 835311

A bordo piscina, è possibile sorseggiare un calice di vino e godere del tepore del braciere

Piscina più amata dagli sciatori - Romantik Hotel Cappella

La piscina più amata dagli sciatori è senza dubbio quella del Romantik Hotel Cappella di Colfosco (Bz), 5 stelle che sorge direttamente sulle piste al cospetto dell'imponente Gruppo del Sella, proprio nella Mecca dello sci, la Val Badia. Immersi nell’acqua calda a 30 gradi, si contempla un panorama sulle Dolomiti davvero speciale ma anche sugli sciatori, che sfrecciano proprio di fianco all'hotel.

Romantik Hotel Cappella | Str. Pecëi 17, 39033 Colfosco (Bz) | Tel 0471 836183

Immersi nell’acqua calda a 30 gradi, si contempla un panorama sulle Dolomiti davvero speciale

Piscina esterna panoramica - Romantik Hotel Santer

Prospettiva privilegiata anche quella offerta dal Romantik Hotel Santer di Dobbiaco (Bz), in Val Pusteria, a poca distanza dai tracciati delle 3 aree più apprezzate delle Dolomiti: Plan de Corones, Cortina e le Dolomiti di Sesto. Qui si respira l’amore per la montagna, che passa dai servizi per lo sci a quelli più rilassanti del centro benessere di 3mila mq, tra la piscina interna, le zone relax, la whirlpool, le saune e la piscina esterna panoramica con acqua a 36 gradi.

Romantik Hotel Santer | Alemagnastr 4, 39034 Dobbiaco (Bz) - Tel 0474 972142

La piscina esterna panoramica con acqua a 36 gradi

Piscina esterna - Romantik Hotel Post Cavallino Bianco

Quello nella piscina esterna a 30 gradi del Romantik Hotel Post Cavallino Bianco di Nova Levante (Bz), che sorge vicino al Lago di Carezza, nel cuore della Val d’Ega, non può essere vissuto come un semplice bagno: nuotare circondati da un giardino ammantato di neve di 45mila mq, con l’imponente monte Latemar a governare un paesaggio che si perde allo sguardo, è un’esperienza totalmente rigenerante.

Romantik Hotel Post Cavallino Bianco | Via Carezza 30, 39056 Nova Levante (Bz) | Tel 0471 613113

Nella piscina esterna si può nuotare circondati da un giardino ammantato di neve di 45mila mq

Piscina all’aperto riscaldata - Dolomiti Wellness Hotel Fanes

La piscina coperta e all’aperto consente di nuotare non solo durante la stagione calda, bensì anche quando fa freddo e nevica: un’esperienza unica immersi nell’acqua alla piacevole temperatura di 32 gradi. Una delle particolari attrazioni è la vasca con acqua salata e musica subacquea in giardino: un’esperienza davvero unica.

Dolomiti Wellness Hotel Fanes | Str. Pecei 19 - 39036 San Cassiano (Bz) - Tel 0471 849470

Un’esperienza unica immersi nell’acqua alla piacevole temperatura di 32 gradi

Piscina Riscaldata con vista - Grand Hotel Royal & Golf

A Courmayeur lasciarsi alle spalle il 2022 ed accogliere il futuro può diventare anche un rituale di benessere. A Capodanno molti hotel offrono agli ospiti la possibilità di rigenerare corpo e spirito nelle aree wellness, magari dopo una giornata trascorsa sulle piste. Tra questi il Grand Hotel Royal & Golf, in pieno centro, che dispone di una Royal Private Spa per trattamenti di coppia, un'area beauty, sauna, bagno turco, piccola palestra e una piscina riscaldata con vista.

Grand Hotel Royal & Golf | Via Roma 87, 11013 Courmayeur (Ao) | Tel 0165 831611

A Courmayeur lasciarsi alle spalle il 2022 ed accogliere il futuro può diventare anche un rituale di benessere