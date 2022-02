Art Hotel Villa Fiorella, quando l’arte incontra la Costiera Sorrentina

C’è un’altra costiera nella Costiera sorrentina! Siamo a Massa Lubrense (Na) dove spicca l’Art Hotel Villa Fiorella. L’hotel nasce dalla volontà di Alberto Colonna di realizzare il sogno che aveva condiviso con suo nonno e la passione per il suo lavoro di albergatore. L’attività di famiglia ha portato Alberto a studiare in Svizzera e immaginare di creare un progetto di qualità superiore. Prende vita così nel 2016, dopo anni di ristrutturazione, nella parte meno caotica della Costiera Sorrentina, Art Hotel Villa Fiorella.

L’hotel è issato sul crinale della costiera



Tra natura mozzafiato e arte



«L’idea è stata da subito di unire la mia competenza per l’hôtellerie con uno degli hobby di famiglia: il collezionismo d’arte – racconta Alberto Colonna - Grazie a mio padre, che è da sempre un grande appassionato, abbiamo oggi molte opere d’arte contemporanea importanti anche a livello internazionale come Sironi, Miltos Manetas, Chen Zhen, Takeo Hanazawa, Luigi Mainolfi e molti altri». Oltre, dunque, all’esposizione delle opere di famiglia ogni stagione, grazie ai contatti con numerose gallerie d’arte, l’hotel ne riceve altre per esposizioni a corto termine. Art Hotel Villa Fiorella si trasforma durante la stagione in un piccolo museo di bellezza e creatività dove i sensi vengono stimolati e soddisfatti davvero a 360°. Mentre l’occhio viene cullato dalla bellezza delle opere esposte nei corridoi o in camera propria, lo staff dell’hotel pensa agli altri sensi.



In cucina i sapori della tradizione con Marco Del Sorbo



L’offerta gastronomica e quella vinicola sono un altro fiore all’occhiello della giovane struttura. In cucina opera Marco Del Sorbo, giovane cuoco di Gragnano in provincia di Napoli, che nel ristorante Terrazza Fiorella propone piatti della tradizione cercando di coniugare da un lato i prodotti del territorio con le necessità di una struttura che per vocazione è internazionale e dall’altro il rispetto della storia del luogo con la ricerca gourmet.

La spettacolare piscina 1/5 Il Terrazza Fiorella Restaurant 2/5 Le ampie stanze con vista mare 3/5 L'arte è in ogni dove 4/5 Il giardino con gli ulivi mozzafiato 5/5 Previous Next



Oltre 700 vini in cantina



Ma ciò che più di tutto colpisce è la cantina di Art Hotel Villa Fiorella altra grande passione del fondatore Alberto Colonna. «Abbiamo più di 700 etichette alcune delle quali con una profondità che arriva fino al 1986 - spiega Alberto - E inoltre la nostra cantina, se pur piccola, è visitabile e si possono fare delle degustazioni con il nostro sommelier». Art Hotel Villa Fiorella è un luogo per soddisfare i sensi, visivo e tattile con l’arte che ci sorprende in ogni momento tra sculture, quadri e bassorilievi, e gustativo e olfattivo con la cultura enogastronomica di grande valore per appassionati e non solo.



Tutte le grandi stanze hanno vista mare



E poi la struttura. L’edificio è moderno e sviluppato su piani diversi ma ciò impressiona i visitatori è la vista. Issato sul crinale della costiera amalfitana, Art Hotel Villa Fiorella ha tutte le camere esposte verso il mare, con una vista a 180° che comprende Capri sulla sinistra e il Vesuvio sulla destra. Il Terrazza Fiorella Restaurant e il Cielo Sky Lounge sono i luoghi emblematici di questa vista mozzafiato da dove poter godere della bellezza del golfo in ogni orario.



Massa Lubrense, piccolo gioiello



E poi la location. Massa Lubrense è un piccolo paese incastonato tra il golfo di Sorrento e quello di Napoli, agli estremi della Penisola Sorrentina e le sue colture principali, il limone e l’olivo, disegnano un paesaggio più rurale rispetto a quelli della parte meridionale della costa, regalando maggiori spazi e un salubre contatto con la natura.



«Lo spazio è per me uno dei valori aggiunti della nostra location. Il lusso oggi è sicuramente potersi muovere in spazi confortevoli sia nella location dove si va in vacanza che nella struttura - spiega ancora Alberto Colonna - Le nostre camere sono un 20% più grande delle camere standard e il giardino che circonda l’hotel è una meravigliosa testimonianza degli ulivi secolari che abbiamo. Nelle altre zone della costiera gli hotel sono uno attaccato all’altro mentre chi viene in vacanza qui trova una dimensione di maggior relax».



Massa Lubrense si può considerare dunque “la” nuova destinazione della costiera campana e soprattutto Art Hotel Villa Fiorella è il luogo ideale per chi cerca un turismo di alta gamma.



Art Hotel Villa Fiorella

Via Vincenzo Maggio 5 - 80061 Massa Lubrense (Na)

Tel 081 8789832

arthotelvillafiorella.com