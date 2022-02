Il bello della neve a marzo al Bonfanti Design Hotel di Chienes

Marzo sulla neve? Il mese più bello! Le giornate si allungano, la neve è perfetta e la voglia di divertirsi è tanta. Allora, tutti in pista a godersi le lunghe sciate al sole di primavera, ma anche l’aprés-ski di relax e coccole in spa. Un invito a vivere la montagna a 360°: outdoor life, sport, relax, benessere, buona tavola. Non manca nulla al Bonfanti Design Hotel di Chienes (Bz), e nulla viene trascurato: dalla moderna ski room riscaldata e i servizi navetta per gli sciatori alle attenzioni riservate a chi ha bisogno di quiete e coccole in spa, dal divertimento per i più piccoli ai programmi per le famiglie, dalle food experience per gli amanti della buona tavola al comfort per chi cerca un hotel con ottimo rapporto qualità/prezzo (i prezzi delle camere partono da 95 euro a persona in pensione ¾ secondo il periodo prescelto).

Non manca nulla al Bonfanti Design Hotel di Chienes



Divertimento al Plan de Corones



«Chi ama lo sci, o in generale la montagna, qui può trascorrere una vacanza perfetta - racconta Jan Vlasak, direttore dell’hotel - Complice la nostra posizione strategica a soli 15 minuti dalle bellissime piste di Plan de Corones, da cui è possibile collegarsi ai 1.200 km di discese di Dolomiti Superski (12 aree sciistiche, un solo skipass), le sciate di primavera diventano un must di stagione ed è impossibile resistere alla tentazione di regalarsi qualche giornata sulla neve, lontano dalla città».



L’offerta giusta per la fuga sulle piste



Dal 13 al 31 marzo 2022 l’hotel ha pensato a un super pacchetto: “Week start sulle Dolomiti”, 4 notti lontano da pc e telefoni per godere la bellezza di piste semivuote e silenziose, a partire da 460 euro a persona a notte con pensione ¾ (abbondante colazione a buffet, merenda pomeridiana e raffinata cena serale preparata dallo chef Maurizio Lauriola e dalla sua brigata di cucina), soggiorno in una camera di design doppia o famigliare, inclusi tutti i servizi speciali (una borsa wellness con fornitura di accappatoi e ciabattine direttamente in camera all’arrivo, accesso all’area wellness con piscina e saune, Wi-Fi gratuito, ampio parcheggio per poter dimenticare l’auto e muoversi a piedi in paese e un servizio navetta da e per Plan de Corones per raggiungere gli impianti comodamente e senza stress). Una fuga dallo stress cittadino per godersi il sole, le piste innevate e un aprés-ski di tutto relax nella bellissima spa dell’hotel, tra mondi di acque, saune e un ampio menu di trattamenti wellness.

L’hotel: mix di design, comfort e tradizione



Il Bonfanti Design Hotel è un’esperienza unica fatta di emozioni, comfort, relax e buon gusto. Il recente restyling ha regalato alla struttura un abito tutto nuovo, all’insegna di un design molto soft e secondo un progetto architettonico innovativo che vuole conciliare il design di tendenza ai più moderni comfort senza tralasciare il fascino della tradizione e dell’ospitalità altoatesina. Un design impeccabile e pulito che dona personalità a tutti gli ambienti, dagli spazi comuni elegantemente informali alle 60 camere, spaziose e dal design contemporaneo, a tutta l’area spa con nuove sale e cabine beauty, un’accogliente zona relax con tanto di caminetto, due piscine (esterna di 25x8 m riscaldata tutto l’anno e interna a 30° C), le saune (biosauna, sauna al fieno e sauna a infrarossi), il bagno turco, le vasche whirpool (interna ed esterna riscaldata a 34° C), il percorso Kneipp, la sala fitness e un’esclusiva snow room, un luogo speciale dove lasciarsi avvolgere dalla magia dei paesi nordici ricreata grazie alla neve (vera), che ricopre pareti e pavimento e scende a fiocchi leggeri leggeri, e alla temperatura che può raggiungere anche i -10°. Ideale dopo la sauna, è l’alternativa soft al bagno di reazione freddo, imprescindibile per ristabilire la condizione ottimale all’organismo dopo la fase di riscaldamento, per riattivare la circolazione sanguigna e rassodare i tessuti. Il freddo secco, infatti, fa percepire una temperatura meno fredda di quella reale permettendo al corpo un raffreddamento delicato e graduale senza lo shock dello sbalzo termico. Da qui i benefici per l’organismo: stimolazione dei vasi sanguigni, rafforzamento del sistema immunitario, alleviamento del dolore, rilascio degli ormoni della felicità. Insomma, una scarica di endorfine racchiusa in un piccolo fiocco di neve.



Tra gli highlights del restyling anche il bellissimo ed esclusivo laghetto balneabile, un’oasi di benessere di 300 metri quadrati immersa con una vista privilegiata sulle cime e il cielo azzurro. Accanto, una spettacolare sauna esterna che lascia davvero a bocca aperta: costruzione dal design elegante e in completa sintonia con ciò che la circonda è una vera baita de luxe in mezzo alla natura dove il benessere è davvero totale. Sauna finlandese (90° C) con gettate di vapore XXL dai molteplici benefici, aromatiche fragranze alle erbe e, oltre le vetrate, la bellezza del bosco e delle cime ormai verdeggianti. Per un relax senza confini.

Soft design, alpin chic: 4 stelle e un nuovo concept



Soft design è il concept che ha guidato la scelta degli arredi, dei colori e degli spazi del rinnovato hotel, secondo un progetto architettonico innovativo che ha voluto conciliare il design di tendenza ai più moderni comfort senza tralasciare il fascino della tradizione e dell’ospitalità altoatesina. Un design impeccabile, uno chic alpino focalizzato sulla ricerca di uno stile essenziale ma fortemente caratterizzante, dove ogni elemento è pensato nei minimi dettagli, con superfici e forme che diventano protagoniste dello spazio e si fondono con la modernità di soluzioni tecniche e funzionali. Il legno, la pietra, i velluti, i toni neutri ma decisi danno personalità a tutti gli ambienti, dagli spazi comuni accoglienti e dall’eleganza informale alle 60 camere, tutte spaziose e dal design contemporaneo, tra le quali spiccano le nuovissime Design Room Lux, Royal Design Suite e King Royal Suite (80 metri quadri con 2 camere da letto e porta comunicante) dotate di comfort esclusivi e splendida vista sul bosco. Il bellissimo restyling è stato realizzato dall’architetto Paul Seeber su commissione della proprietaria Paola Bonfanti che, in collaborazione con il direttore dell’hotel Jan Vlasak, è riuscita a dare forma alle sue idee in un progetto originale ed esclusivo.



In cucina il giovane Maurizio Lauriola



Il Bonfanti Design Hotel è un piccolo gioiello, prezioso e ricercato, un’eccellenza sul territorio non solo dal punto di vista architettonico perché in grado di creare un dialogo tra il design degli interni e la bellezza della natura che lo circonda, ma anche dal punto di vista enogastronomico. In cucina il giovane cuoco Maurizio Lauriola, pugliese, propone piatti raffinati e semplici allo stesso tempo, ricette tradizionali altoatesine e specialità italiane rielaborate in chiave moderna e creativa, con l’utilizzo di prodotti regionali sempre freschi e di stagione. Piatti che emozionano e conquistano il palato (e gli occhi) anche dei gourmand più esigenti. Qualche esempio? Filetto di cervo in crosta di aneto col suo juice al pepe rosa, accompagnato da cipolline cotte in aceto di Modena, granella di mandorle pralinate salate e carotine di Putignano; calamaretto scottato in brodetto di mela verde, confettura di uva nera e cipolle in agrodolce; sandwich di gambero rosso di Mazara del Vallo con pane alle mandorle, olio extravergine, maionese di avocado e liquirizia, lattuga di mare e spuma alla paprika dolce. Prelibatezze gastronomiche da gustare nell’elegante sala ristorante, ora ancora più spaziosa con show cooking e ampia terrazza, o nel nuovo ed esclusivo bistro dove poter vivere sopraffine esperienze di gusto.

La cantina, provvista di una selezione di oltre 100 raffinati vini dell’Alto Adige e dell’Italia, è affidata al direttore dell’hotel Jan Vlasak, ottimo sommelier, che regolarmente propone ai suoi ospiti eccellenti degustazioni accompagnate da prodotti locali. Infine, da non perdere il nuovissimo lounge bar per indimenticabili serate davanti al camino al sapore di whisky, gin e cognac.



Kids fun



E mentre mamma e papà si godono le piste innevate o il relax in spa, i piccoli ospiti non hanno certo il tempo di annoiarsi! Al Bonfanti il divertimento è assicurato. La grandissima sala giochi dell’hotel è un vero paradiso per i bambini: c’è un cinema con grande schermo a parete dove vengono proiettati i cartoni animati e i film più avvincenti, si può giocare ad air-hockey, ping pong e biliardo, ci si può sfidare alla PlayStation o alla Nintendo Wii, ma anche cimentarsi in divertenti giochi da tavolo o con i coloratissimi mattoncini di Lego. E per finire, l’angolo delle bambole (tante e bellissime) e una chill-out room con calcetto da tavolo.



Plan de Corones, paradiso dello sci



Con oltre 120 km di piste (49% di piste blu, 27% di piste rosse e 24% di piste nere!), 32 impianti di risalita, un bellissimo snowpark e tanti rifugi per indimenticabili soste gourmet, il comprensorio di Plan de Corones (inserito nel circuito Dolomiti Superski) è un vero paradiso del divertimento: sci, snowboard, ciaspole, sci di fondo, scialpinismo, slittino, escursioni, ce n’è per tutti i gusti.



Per chi invece è in cerca di una dimensione più “a misura d’uomo” può scegliere uno dei due vicini comprensori: quello di Speikboden, situato tra Campo Tures e Lutago, circuito piccolo ma altrettanto vario che assicura divertimento sia agli sciatori (su 38 km di piste) sia agli amanti dello snowboard e del freeride nel Fun Park, o la Skiarena Klausberg comprensorio adatto alle famiglie con una scuola sci con 45 istruttori, piste perfettamente preparate e neve garantita per tutta la stagione. Due mete fuori dal circo bianco più affollato ma con un ventaglio di proposte che promettono tanto divertimento.



Bonfanti Design Hotel

Via Pusteria 12 - 39030 Chienes (Bz)

T 0474 569 563

www.bonfanti-hotel.com