Colazione da… Tra le migliori al mondo un hotel romano

Il buon giorno si vede dal mattino, si sa. Cosa, spesso, ancor più vera in vacanza. E non ci riferiamo solo al tempo, ma in particolare alla colazione. Già perché la colazione in albergo è oggi a tutti gli effetti un vero e proprio rito irrinunciabile di puro piacere. Perché se spesso a casa la colazione è velocissima (e spesso saltata, contro ogni parere di nutrizionista), una volta in hotel per gli italiani (e non solo) è un momento importantissimo che non ha nulla da invidiare al pranzo e alla cena. Basta anche solo leggere le recensioni che i clienti lasciano alle strutture ricettive dove spessissimo la colazione viene descritta (in bene o in male) minuziosamente. Così il sito Mornings.co.uk ha preso in esame le strutture in 133 capitali del mondo e, basandosi sulle recensioni scritte dai clienti su TripAdvisor, ha redatto una classifica dei 10 hotel al mondo con la migliore colazione. Al secondo posto (dopo il Park Plaza Westminster Bridge di Londra) l’Hotel Artemide di Roma.

La colazione in hotel non si dimentica



Hotel Artemide, colazione al top

Il quattro stelle romano che si trova nel cuore di Roma, a pochi passi dalla stazione di Roma Termini e dai principali siti di interesse, come il Colosseo, il Foro Romano, il Pantheon, Piazza di Spagna, la Scalinata di Trinità dei Monti, ha conquistato il palato di numerosi ospiti con più di 4800 recensioni, molti dei quali hanno dichiarato di tornarci proprio per la splendida colazione che comprende ottimi prodotti di pasticceria (come i cannoli siciliani e il tiramisù) e diverse prelibatezze degli chef.



La miglior colazione in hotel? A Londra

Al primo posto di questa particolare classifica si trova, invece, il Park Plaza Westminster Bridge di Londra che ha raggiunto 5.363 ottime menzioni per la sua colazione. In tavola non solo un perfetto caffè italiano ma anche una vera colazione continentale con ottimi prodotti di pasticceria e un vasto assortimento di piatti internazionali.



Il Sud est asiatico conquista la classifica

Terzo posto per il Traders Hotel di Kuala Lumpur (Malesia) con oltre 4mila recensioni positive per il mix tra cucina orientale e occidentale. Sul quarto gradino del podio si piazza il Chatrium Hotel Riverside di Bangkok (Thailandia) che ha totalizzato 4.086 recensioni positive. Quinto posto ancora per un hotel di Bangkok, l’Hotel Shangri-La (3695 votazioni positive), mentre scendendo al sesto posto si ritorna a Londra con il Premier Inn London County Hall Hotel (3682 giudizi). Al settimo posto, invece, c’è l’Hotel Palazzo Zichy di Budapest che ha collezionato oltre 3670 giudizi positivi.

Medaglia d’argento al quattro stelle nella Capitale



In ottava posizione c’è The Tower Hotel di Londra, una struttura che si trova accanto al Tower Bridge e ha totalizzato 3.575 giudizi positivi sulla sua colazione. Al nono posto il Sandals Royal Bahamian, situato a Nassau e Paradise Island che conta 3.471 recensioni positive. Al decimo posto, invece, si ritorna in Malesia grazie all’hotel Shangri-La di Kuala Lumpur con 3.471 giudizi positivi.



La classifica

Park Plaza Westminster Bridge – Londra Hotel Artemide – Roma Traders Hotel – Kuala Lumpur (Malesia) Chatrium Hotel Riverside – Bangkok (Thailandia) Hotel Shangri-La – Bangkok (Thailandia) Premier Inn London County Hall Hotel – Londra Hotel Palazzo Zichy – Budapest The Tower Hotel – Londra Sandals Royal Bahamian – Bahamas Hotel Shangri-La – Kuala Lumpur (Malesia)

Esperienza per il cliente, risorsa per gli hotel

In ogni caso, quello che emerge da questa classifica è che cappuccino e brioche non bastano più. La colazione è ormai a tutti gli effetti una categoria importante nella scelta di un hotel al posto di un altro. Dal piccolo al grande hotel è fondamentale offrire delle vere e proprie sorprese agli ospiti già al mattino, un vero e proprio assaggio di ciò che accadrà nel resto della giornata e del soggiorno. Così capita sempre più spesso che la colazione diventi un tuffo nelle tradizioni e dei prodotti locali non tralasciano persino piatti esotici, come il pollo congee o i dim sum.



E se la colazione è a tutti gli effetti il biglietto da visita degli hotel, perché, come dicevano, il buongiorno si vede dal mattino, in molti casi sta, addirittura, diventando in extra. Ad esempio, voi spendereste 50 dollari per la colazione come accade in alcuni hotel di lusso americani? Altro che Colazione da… Tiffany!