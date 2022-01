Constance Hotels & Resorts, mete da sogno nell’Oceano Indiano

L’hotel è stato premiato come Maldives' Leading Villa Resort 2021 1/5 Il trattamento Signature, esclusivo del Constance Halaveli 2/5 Ogni mercoledì va in scena il Wellness Wednesday 3/5 Tra le numerose attività dedicate al benessere figurano anche lo yoga all'alba e al tramonto 4/5 Tutto è studiato per il massimo relax 5/5 Previous Next

Hotel e resort di lusso nelle location più magiche e seducenti dell’Oceano Indiano. Dalla splendida Mauritius alle incantevoli Maldive, fino alle incontaminate Seychelles. Le strutture firmate Constance sono l’approdo ideale per chi desidera una vacanza rilassante, oppure per i più avventurosi alla ricerca di emozioni e divertimento, ma anche per le coppie che vogliono trovare il luogo ideale in cui trascorrere una vacanza romantica.

Constance Halaveli

Constance Halaveli, benessere in un paradiso incantato

Le Maldive sono nell’immaginario collettivo tra i luoghi più romantici del mondo e il Constance Halaveli, nell’atollo di Ari Nord, racchiude il meglio di queste isole incastonate nel cuore dell’Oceano Indiano: spiagge bianche, acque placide e cristalline, palme ondeggianti, tramonti infuocati e reef abitati da pesci variopinti e creature leggendarie, come lo squalo balena. A rendere ancor più speciale una vacanza di coppia in questo eden incantato è l’atmosfera che si respira ad Halaveli, fatta di sorrisi e di attenzioni da parte di un team sempre presente, ma discreto.

Non mancano le esperienze pied dans l’eau, come le degustazioni di vini in laguna, e il benessere naturale nella Constance spa overwater, luogo da cui parte un viaggio olistico tra rituali naturali ispirati ai fiori e massaggi esotici, heritage di antiche tradizioni locali. Tra le novità ci sono i lussuosi trattamenti fito-aromatici nati dalla collaborazione tra Constance Hotels & Resorts e il beauty brand Sisley Paris. Per gli innamorati che hanno voglia di muoversi, invece, il resort propone diverse attività, dal tennis al jet ski, dal wakeboarding al jet blade, senza dimenticare lo snorkeling e il diving.

Avventure d’amore al Constance Lemuria

Gong! Quando si schiudono le maestose porte del Constance Lemuria, a Praslin (Seychelles), si entra in un luogo che riempie gli occhi di bellezza al primo sguardo, un paradiso perduto dominato dal verde della vegetazione, dal rosa delle rocce granitiche e dal turchese dell’Oceano Indiano. Festeggiare un anniversario o la luna di miele al Constance Lemuria ha il sapore di una romantica fuga eco-chic.

Constance Lemuria

Le coppie possono rilassarsi sulle spiagge di Anse Kerlan o di Anse Georgette, tra le più instagrammabili di tutte le Seychelles, lasciarsi deliziare dalle creazioni gourmet dell’executive chef Jordi Vila, sfidarsi a golf sul campo a 18 buche vista oceano o dedicarsi ad una delle tante “true experiences” proposte dal raffinato hotel 5 stelle lusso. E se si è fortunati si può assistere - insieme al Turtle Manager - ad un momento di dolcezza infinita, la schiusa delle uova delle tartarughe marine che ogni anno nidificano sulle spiagge del resort.

Constance Prince Maurice, il lusso che seduce

A Mauritius è un’istituzione: il Constance Prince Maurice esprime fin dalla sua nascita l’eccellenza nel servizio del gruppo Constance Hotels & Resorts, l’anima gentile e generosa del popolo mauriziano e lo spirito seducente dell’isola delle spezie. L’hotel garantisce alle coppie la massima privacy e un rifugio romantico all’insegna della quintessenza del lusso.

Constance Prince Maurice

Passeggiare mano nella mano col proprio partner tra le mangrovie lungo una passerella di legno costellata da soffuse lanterne, cenare a lume di candela al Barachois, raffinato ristorante galleggiante, nuotare nella piscina a sfioro che sembra proseguire nell’Oceano Indiano... Tutto questo trasporterà gli innamorati in un film romantico. Non a caso, il romanticismo che si respira è testimoniato dalla scelta del Constance Prince Maurice come location della pellicola “Resort to Love”, prodotta da Alicia Keys e disponibile su Netflix.

Per un’esperienza più dinamica e conviviale, scopri l’ospitalità firmata C Resorts

Una vacanza romantica al C Mauritius diventa speciale, all’insegna del dinamismo, della complicità e del non prendersi troppo sul serio. La mission del nuovo beach hotel del brand C Resorts è di trasportare gli ospiti in un “natural playground”, dove riscoprire la gioia di vivere divertendosi e provando nuove esperienze legate alla cultura e alle tradizioni locali, che si tratti della degustazione di un rhum, di una lezione di segà (ballo tradizionale mauriziano) o di un’escursione nella foresta.

C Mauritius

Affacciato su una delle più belle spiagge di Mauritius, a Palmar sulla costa orientale dell’isola, il nuovo resort è pronto a stupire le coppie con le sue 12 “Cignatures” esperienziali, create per risvegliare lo spirito curioso e giocoso degli ospiti e per rinsaldare la complicità con il partner: ad esempio “Cwing” per dondolarsi tra le palme su altalene giganti assieme alla dolce metà, “Cascade” per rinfrescarsi e divertirsi sotto una grande doccia musicale, oppure ancora “Concoctor” per condividere un gustoso drink personalizzato, creato con gli ingredienti inseriti dalla coppia.

Constance Halaveli Maldives

Halaveli Island - Maldive

Tel 00960 6667000

www.constancehotels.com

Constance Lemuria Praslin Seychelles

Anse Kerlan Praslin - Seychelles

Tel 00248 4281281

www.constancehotels.com

Constance Prince Maurice

Choisy Road Poste De Flacq - Mauritius

Tel 00230 4023636

www.constancehotels.com

C Mauritius

Coastal Road, Palmar - Mauritius

Tel 00230 4601000

www.c-resorts.com