Cosa c’è di più romantico di un San Valentino a Parigi?

L'Hôtel de l'Abbaye, ospitato nell’ex presbiterio dell’Abbaye d’Ainay, è stato trasformato in un delizioso boutique hotel 4 stelle nel cuore della Rive Gauche, nel quartiere storico di Saint-Germain-des-Prés, a pochi passi dai più bei monumenti della Capitale. Siamo al 10 di rue Cassette, adiacente a rue de Rennes nel 6° arrondissement di Parigi.

L'entrata. Foto: Unfolded



Inconfondibile stile francese



Le 44 camere e suite di questa dimora mantengono il fascino di una casa parigina, tutte uniche, in stile classico o contemporaneo e ciascuna racconta una propria storia. Si affacciano alternativamente sul cortile interno o sui tetti di Parigi. Toni rosa, blu, gialli, beige o rossi. Quattro di loro dispongono di terrazza privata, ampi spazi, soggiorni e graziosi bagni in marmo grigio o beige. I prodotti di benvenuto sono della pionieristica casa di profumi francese Diptyque, conosciuta per le sue candele e le fragranze artigianali.



Tè con calice di Champagne



Romantico il giardino lastricato in pietra con una bella fontana, mobili in ferro battuto. Ristorante e cocktail bar completano l’offerta. Ogni pomeriggio viene servito il tè alla francese ovvero con un calice di Champagne, oppure per rimanere nella tradizione british con una selezione di pasticcini francesi e finger sandwiches.



In menu di celebri prodotti nazionali



Nel menu del ristorante cucina tradizionale francese con prodotti unici come il burro artigianale Bordier, dalla Bretagna, le marmellate di Christine Ferber e la selezione di gelati della storica gelateria Berthillon. Nella bella stagione la colazione viene servita nel tranquillo giardino lastricato con una fontana ed ampia vegetazione, mentre in inverno nel salone con la vetrata vista giardino.

Le 44 camere e suite di questa dimora mantengono il fascino di una casa parigina. Foto: Unfolded 1/3 Tè alla franzcese. Foto: Unfolded 2/3 Il giardino interno. Foto: Unfolded 3/3



A ognuno la “sua” Parigi



Cosa fare nei dintorni: una passeggiata sulle banchine della Senna, una pedalata son le bici elettriche messe a disposizione. Per gli amanti dello shopping, adiacente a rue Cassette, rue de Sèvres è una delle vie dello shopping più belle di Parigi. A soli 10 minuti a piedi si trova Le Bon Marché, uno dei grandi magazzini francesi emblematici inaugurato nel 1838. Vera meta culturale, Parigi è ricca di musei. Tra questi, non lontano dall'Hôtel de l'Abbaye e da non perdere: il Musée du Quai Branly – Jacques Chirac, il Museo Jacquemart-André, il Petit Palais e il Musée d'Orsay.



Hôtel de l'Abbaye

Rue Cassette 10 - 75006 Parigi

Tel +33 1 45 44 38 11

www.hotelabbayeparis.com