Cosa fare a San Valentino? Ecco 7 proposte originali

Fiori? Cioccolatini? Una cena a lume di candela nel ristorante sotto casa? Siamo davvero sicuri di voler fare il “solito” San Valentino? Perché invece non stupire l’altra metà della coppia con un’esperienza davvero particolare? Eccone sette per una festa degli innamorati davvero originale.



Notte glaciale nella stanza di neve

La stanza di neve dell’hotel Lac Salin

San Valentino glaciale nella stanza di neve dell’hotel Lac Salin SPA & Mountain Resort di Livigno. L’atmosfera è insolita: letto di neve, decorazioni di neve, pavimento e soffitto di neve. Una nottata total white, total snow con temperatura attorno allo zero. Si dorme al calduccio, avvolti dal sacco a pelo termico tra i suoni ovattati del ghiaccio e della neve. La mattina ci si sveglia con un tè od un caffè bollente serviti direttamente a letto, nello Snow Chalet: un vero piacere ed un ottimo modo per iniziare la giornata sulla Alpi. Per scoprire Livigno e i suoi dintorni si può fare una passeggiata con gli alpaca oppure un'escursione guidata con le ciaspole oppure una degustazione di vini valtellinesi o ancora un'esperienza Fashion con il Personal Shopper, tra i tanti negozi che hanno reso Livigno famosa. L’esperienza si conclude alla Spa dell’hotel, con piscina panoramica, idromassaggio salino, Apotheke con selezione di tisane, sale relax alpine, sauna finlandese, sauna alle erbe, bagno al vapore, cascata di ghiaccio e docce emozionali. Il clou: il rituale di coppia "Sentiero Armonia Alpina" nella Private SPA, uno spazio riservato ad uso esclusivo della coppia per 135 minuti con bio-sauna, bagno di vapore e fontana per piedi riservata.



Info: www.snowsuitelungolivigno.com



Due cuori e due cavalli

Per gli innamorati appassionati di equitazione

Per gli innamorati appassionati di equitazione, i cavalli del maneggio privato del private Luxury Chalet Purmontes regalano emozioni galoppanti nella natura. Birke, Sina, Bella, Cora, Susi e Alina oppure l’affascinante Apaloosa Mary Lou o ancora Miracle, il paint horse con il manto a chiazze: insieme a Judith Faller, responsabile del maneggio, si sceglie quale coppia di cavalli è quella più adatta alle proprie capacità per una romantica lezione (se si è principianti) o per un’uscita nei boschi del pittoresco paese altoatesino di Mantana (per chi ha già dimestichezza con i cavalli). Il soggiorno al Purmontes promette un lussuoso San Valentino: tutti i 5 chalet hanno una piscina privata, vasca idromassaggio e doccia emozionale, un grande salotto open space arredato con eleganza. I servizi sono al top: il ristorante ospita massimo 5 tavoli, la spa offre sauna, bagnoturco, idromassaggio e una sala relax davvero speciale, con dettagli particolari come il muschio autentico per sottolineare il legame con la natura.



Info: www.winklerhotels.com



Immersione d’amore: per galleggiare sotto le stelle

La piscina panoramica dell’hotel Winkler

Immergersi nell’acqua tiepida e allo stesso respirare l’aria frizzante e fresca di montagna (magari anche sotto le stelle). Per chi ama galleggiare e rilassarsi nell’acqua, l’hotel Winkler propone le nuove pool suite con piscina privata e una spa con tante vasche, idromassaggi e piscine per tutti i gusti. L’ultima new entry è l’infinity pool sul tetto dell’hotel, con vista a 360 gradi sulle montagne circostanti: depurata con ozono sembra non avere confini e l’acqua sfiora il bordo confondendosi con l’azzurro del cielo. Si nuota in una dimensione onirica: non ci sono pareti che interrompono il panorama. Per chi si vuole letteralmente sdraiarsi, c’è un tiepido idromassaggio che invita al relax (panoramico) completo. C’è poi un secondo grande idromassaggio esterno e la grande infinity pool collegata alla piscina interna. Più di 500 metri quadri di spazi acquatici per un romantico San Valentino galleggiante. Per brindare all’amore il bravissimo bartender Tobias Schwingshackl propone speciali cocktail, tra cui spicca il suo personale “Toby’s Pink Gin”, un gin unico creato e distillato da Tobias Schwingshackl stesso, con frutti di bosco, lime e un pizzico di pepe oppure il Sunset Lover, con liquore di salvia e limone, menta e prosecco.



Info: www.winklerhotels.com



San valentino alle terme (e che terme!)

L’Aqua Dome in Tirolo, a due passi dal confine con l’Italia

Dodici piscine, 12 saune, tante stanze relax per sognare ad occhi aperti (e chiusi). Perché qui il riposo è davvero garantito: l’Aqua Dome in Tirolo, a due passi dal confine con l’Italia, rigenera gli innamorati anche con trattamenti di coppia come “Rifugio per due” che prevede un peeling al sale e con successivo relax nel caldo bagno turco. A seguire, un massaggio con caldo olio di cembro combinato con ramicelli in legno di cembro della valle O¨tztal, per vivere momenti di profondo benessere. La conclusione è un bagno per due nella vasca in pietra Bovi, circondati da candele, in un ambiente romantico. Tra le vasche termali più amate ci sono le scenografiche vasche all'aperto che sembrano fluttuare nell’aria, bacini futuristi che sono un capolavoro architettonico, armoniosamente progettato intorno alla natura. Un cono di vetro luminoso unisce attraverso una scala interna le tre piscine e offre una vista sul panorama montano. Di notte, questo monumento di vetro si illumina con colori vivaci e brilla con le stelle del firmamento. Ogni vasca contiene una speciale attrazione: nella vasca salina c’è un contenuto di sale del 5%, si ascolta una dolce musica subacquea e ci si sdraia su comodi lettini immersi nell’acqua. Il rilassamento profondo si può sperimentare nella vasca idromassaggio; mentre nella vasca di zolfo dove scorre ogni 15 minuti acqua solforosa termale ci sono piacevoli panchine con gli idromassaggi.



Info: www.aqua-dome.at



Piscina nel lago e gita in carrozza in austria

Romantica gita in carrozza. Associazione Austria per l’Italia Foto Trattlerhof

San Valentino in Austria, negli hotel dove si parla italiano: l’Associazione Austria per l’Italia invita gli italiani a provare le numerose attività per le coppie tra le montagne austriache. Come ad esempio le escursioni con le ciaspole, le gite in carrozza trainata dai cavalli, cene a lume di candela, fiaccolate notturne per due, private spa con massaggi dedicati alle coppie. Ad esempio, l'Hotel GUT Trattlerhof & Chalets a Bad Kleinkirchheim dispone di 14 lussuosi chalet, ognuno dei quali ha la propria stufa a legna e la propria "Private SPA" con sauna panoramica e vasca esterna riscaldata per il massimo lusso. Al Romantik Hotel Im Weissen Rössl am Wolfgangsee il romanticismo si affaccia sul lago. Il celebre hotel storico vanta una stupenda SPA sul lago con piscina galleggiante immersa nel lago Wolfgangsee, vasca idromassaggio all'aperto, con vista sul bellissimo specchio d’acqua e sulle montagne circostanti. L'hotel è davvero un luogo speciale, si compone di nove edifici storici, alcuni dei quali risalgono a 500 anni fa; ci si rilassa davanti a questo panoramico anfiteatro, attorniati da acqua e monti. Anche il ristorante riserva una splendida vista.



Info: www.vacanzeinaustria.com



San Valentino per mamma e papà: benessere e degustazione per due in enoteca

Degustazione per due in enoteca

All’hotel Sonnwies di Luson, specializzato in famiglie, anche mamma e papà possono festeggiare San Valentino lasciando i bimbi alle cure degli animatori. Per gli adulti l’area wellness regala momenti romantici, dove potersi rilassare nel bagno di vapore al profumo di fiori, nella sauna di vapore tirolese con vista mozzafiato sulle Alpi dell’Alto Adige, nel bagno Brechel con rami di abete. In quest’area ad uso esclusivo degli adulti si trovano anche docce a tema, una fontana di ghiaccio, un’area per distendersi con accesso diretto al prato esterno, luoghi di riposo, solarium, fontana con acqua potabile. Un ampio di menu di trattamenti wellness e beauty e numerosi angoli relax per riposare completano l’offerta. “Relax per due” propone un bagno rivitalizzante con olio essenziale di pino mugo nella lussuosa vasca idromassaggio, seguito da un massaggio alla schiena con applicazione di arnica per alleviare le tensioni. Il piacere continua con una pausa negli accoglienti angoli relax. Come piccolo extra viene regalata una lozione per il corpo all’arnica da applicare a casa. Le mamme e papà appassionati di vino possono prenotare una degustazione di coppia con il sommelier nell’elegante sala degustazioni, con le pareti di vetro, l’uso sapiente del legno, l’arredo in stile alpin chic, un po' tradizionale, un po' innovativo.



Info: www.sonnwies.com



San Valentino nella vasca con il vino in Valgardena

Il vino, all’hotel Tyrol diventa l’ingrediente privilegiato. Foto: Laura Pozzi studio

Wellness e food, in particolare il nettare di Bacco: un binomio che stimola i sensi, a cominciare dal palato per planare sulla pelle. Il vino, all’hotel Tyrol diventa l’ingrediente privilegiato per coinvolgere tutti i 5 sensi e rendere San Valentino una ricorrenza indimenticabile. Nella spa, il vino ridisegna il suo ruolo, re-inventandosi come un ingrediente di benessere. Il vino non si trova solo a tavola ma anche alla spa, con un’esperienza che coinvolge pelle, narici e palato grazie a un indimenticabile “bagno in tinozze gourmet”, durante il quale ci si immerge nel vino rosso toscano, oppure nel vino bianco altoatesino oppure nel vino dolce toscano. A ognuno il suo vino. Il finale? Non può che essere una piacevole degustazione con un calice di vino e formaggi e speck locali. Il tutto in pieno relax.

A tavola si scoprono, insieme ai piatti gourmet di Alessandro Martellini, i meravigliosi vitigni del tradizionale Alto Adige e della nobile Toscana, si sceglie tra una vasta selezione di etichette ricercate e famose per il loro sublime equilibrio e per la magnifica struttura: l’opulento Cabernet Sauvignon, l’elegante Pinot Nero, il burroso Chardonnay, il piccante Syrah, il vellutato Gewürztraminer. La cena al ristorante esclusivo “Suinsom”, all’interno dell’hotel è una poesia di sapori allo stato puro.



Info: www.tyrolhotel.it