Da fabbrica di porcellana ad albergo: 25hours apre un nuovo hotel a Copenhagen

Sbarca in Scandinavia 25hours, la società fondata da Christoph Hoffmann, Kai Hollmann, Ardi Goldman e Stephan Gerhard che già gestisce 14 alberghi nei paesi di lingua tedesca, ma anche a Firenze, Parigi e Dubai. La prossima struttura vedrà la luce a Copenhagen, capitale della Danimarca, e si chiamerà Indre By, letteralmente "centro storico". Aprirà ufficialmente i battenti il 15 marzo.

Una delle stanze dell'25hours Indre By

In un'ex fabbrica di porcellana, 243 stanze

Il 25hours Hotel Indre By è stato realizzato all'interno di un edificio risalente al XIX secolo che un tempo ospitava una fabbrica di porcellana e successivamente ha accolto numerosi studenti in veste di complesso universitario. È composto da 243 stanze, disegnate secondo gli stili di "Passione" e "Conoscenza". Spaziano dalla Small alla Gigantic ed offrono un rifugio adatto ad ogni viaggiatore e alle sue esigenze. Molte delle camere vantano anche una piccola terrazza ed un accesso al Giardino Segreto.

Quattro edifici nel cuore della capitale

L'albergo si trova nel centro storico di Copenhagen, a pochi passi da Norreport, un hub centrale per metropolitana, treni ad alta velocità ed autobus, da cui è anche possibile raggiungere direttamente l’aeroporto. Il design degli interni del complesso, che comprende quattro edifici, è il risultato della prima collaborazione tra 25hours e lo studio di design londinese Martin Brudnizki. «“Coming of Age” è stata la nostra idea fondamentale nello sviluppare il concetto dell’hotel, collegandosi alla storia dell’edificio come parte di un’università - ha spiegato Henning Weiss, Direttore del progetto - Passione e conoscenza, arte e scienza trovano una nuova casa nell’hotel, in una combinazione emozionante».

Spazi comuni e piccoli segreti

Che si tratti della Vinyl Room, o della Love Library, ci sono luoghi nascosti in tutto l’hotel che vale la pena esplorare. L’Assembly Hall costituisce il luogo di incontro centrale ed è la location ideale per un caffè veloce al mattino, uno spuntino dopo una passeggiata in città o un drink prima di immergersi nella vita notturna di Copenaghen. Il ristorante NENI ed il Caffè Duse sono aperti sia per gli ospiti dell’hotel che per i locals, ed il Boilerman Bar nel seminterrato è il luogo ideale per trascorrere piacevoli serate con musica e top-class drinks. Ci sono poi diverse sale meeting, adatte a ogni esigenza, mentre al primo piano si trova l'area fitness insieme ad una palestra completamente attrezzata, tappetini yoga ed una rilassante vista sulla terrazza. La sauna all’aperto, con lettini interni ed esterni, offre agli ospiti un profondo relax.

Una città da scoprire su due ruote

Bici è sinonimo di Copenaghen: la città è ideale per essere esplorata in bicicletta, motivo per cui gli ospiti del 25hours Hotel Indre By potranno anche utilizzare le biciclette urbane Schindelhauer. Sono disponibili sia le classiche city bike che le e-bike, perfette per un tour rilassante nel quartiere. Le biciclette sono dotate di una mappa dei percorsi più affascinanti della città, appositamente ideate per 25hours da professionisti delle due ruote.

25hours Hotel Indre By

Pilestræde 65, 1112 København, Danimarca

indreby@25hours-hotels.com

www.25hours-hotels.com