Due, il numero perfetto: ecco le Private Spa a misura di coppia

Il Natale è ormai alle spalle, ma da vivere c’è ancora tutto l’inverno. E cosa c’è di meglio, quando fuori è tanto freddo, che chiudersi in un luogo caldo e accogliente, magari con accanto la persona che si ama? Una soluzione interessante per godersi la stagione del ghiaccio sono le Private Spa, luoghi pensati per le coppie in cui godersi insieme rituali di benessere e relax. Scopriamo insieme cinque indirizzi che racchiudono a pieno lo spirito di queste esperienze e che possono essere idee originali per trascorrere un San Valentino da sogno.

Una suite a due passi dal lago

All’interno del Lido Palace, hotel 5 stelle di Riva del Garda (Tn), si trova la Ritual Suite, una stanza composta da più ambienti e dotata di un bagno Raxul, con percorsi di purificazione e rigenerazione, un idromassaggio e due lettini relax. La Private Spa prevede un bagno di vapore seguito da un’esfoliazione del corpo con scrub ai profumi del deserto. A seguire si potrà poi fare un bagno nella grande vasca di cui è dotata la suite, circondati da candele e coccolati da un flute di frutta. A chiudere, un massaggio di coppia con olio tiepido.

Massaggio di coppia al Lido Palace

Lido Palace

viale Giosuè Carducci 10 - 38066 Riva del Garda (Tn)

Tel 0464 021899

lido-palace.it

Una Spa con vista sulle Dolomiti

Un’infinity pool con vista sulle Dolomiti e non solo. È ciò che offre l’Excelsior Dolomites Life Resort di San Vigilio di Marebbe, provincia di Bolzano. Alla piscina sul rooftop si abbinano aree relax (indoor con vista sulle vette e spa lounge dove gustare tisane e frutta; outdoor con altalene e caminetto) e delle saune panoramiche. Nelle Private Spa del Castello di Dolassila, un centro benessere disposto su cinque piani, sono disponibili percorsi esclusivi per le coppie, tra cui il “Dolomites love”: un rituale che inizia con un pediluvio ai fiori di montagna, prosegue con un massaggio con timbri caldi alle erbe e con un bagno caldo nella vasca panoramica, accompagnati da praline al cioccolato e calici di spumante, e si conclude poi con il relax su un letto ad acqua nella stanza in cirmolo, legno noto per le sue proprietà rilassanti.

Sky Spa dell’Excelsior Dolomites Life Resort

Excelsior Dolomites Life Resort

via Valiares 44 - 39030 San Vigilio di Marebbe (Bz)

Tel 0474 501036

www.myexcelsior.com

Tra le montagne e la natura

Un nido di relax immerso tra le montagne e gli odori della natura. Il Romantik Hotel Sante di Dobbiaco, provincia di Bolzano, ha tra le sue proposte una Private Spa per due. Si tratta di una cabina composta da due vasche di legno di larice con idromassaggio a vibrazione sonora, un lettino di fieno con cuscini imbottiti da erbe profumate e una cabina a infrarossi, dove immergersi per un bagno alla rosa. Si può poi proseguire con un massaggio alla schiena con olio aromatico, mentre il partner può rilassarsi nella cabina a raggi infrarossi. Per concludere, relax per due sul letto di fieno e brindisi con un calice di Prosecco, succo d'arancia e tramezzini.

Romantik Hotel Santer

Romantik Hotel Santer

via Alemagna 4 - 39034 Dobbiaco (Bz)

Tel 0474 972142

www.hotel-santer.com

Un percorso di coppia tra le opere d’arte

Nel cuore delle Dolomiti sorge il Romantik Hotel Turm di Fiè allo Sciliar (Bz). Al suo interno si trova una collezione di opere d’arte, che vanno da Picasso a Dix ma non solo, che si possono scoprire anche nelle suite con terrazzi. Il tutto circondato dalla magia delle montagne, che si possono ammirare da una black pool panoramica e riscaldata. A questa si aggiungono il centro benessere e le grotte di sale scavate nella roccia. Per le coppie esiste però una proposta specifica. È “You&Me”, che include un peeling con sale e miele seguito da un massaggio con un olio afrodisiaco di rosmarino e rose, da godersi con un bicchiere di spumante e cioccolatini. C’è però un’altra esperienza esclusiva: il bagno alle vinacce su pietra calda. Dopo un peeling enzimatico esfoliante con vinaccioli spremuti a freddo che rimuovono le cellule morte, grazie gli acidi della frutta, la pelle risulterà molto morbida. La pelle viene poi coccolata con un olio di semi d’uva massaggiati sul letto di pietra calda e ci si immerge in un bagno accompagnato da un bicchiere di Lagrein dell’Alto Adige.

Romantik Hotel Turm (credito foto: Infraordinario)

Romantik Hotel Turm

piazza Chiesa 9 - 39050 Fiè allo Sciliar (Bz)

Tel 0471 725014

www.hotelturm.it

Una coccola sul lago di Carezza

Incastonato nel paesaggio disegnato da Latemar e Catinaccio sorge il Romantik Hotel Post Cavallino Bianco di Nova Levante. La struttura si trova a due passi dal lago di Carezza, nel cuore della Val d’Ega, in un parco da 45mila metri quadri con vista sulle Dolomiti, che possono essere ammirate dalla piscina riscaldata all’aperto di cui l’albergo è dotato. L’hotel può contare anche su un centro wellness con quattro saune, piscina coperta, vasca idromassaggio, grotta di sale, percorso Kneipp, docce rivitalizzanti e cabina a infrarossi. Per le coppie c’è però un percorso speciale. È “Due cuori e una Spa”, che comprende un bagno ai petali di rosa da fare insieme nella vasca dell’Imperatore, un massaggio corpo Vitalstone per lei e per lui e 1 Cavallino Spa Rasul, il tutto con i prodotti della linea cosmetica naturale realizzata dall’albergo con il latte delle cavalle d’allevamento di famiglia.

Romantik Hotel Post Cavallino Bianco

Romantik Hotel Post Cavallino Bianco

via Carezza 30 - 39056 Nova Levante (Bz)

Tel 0471 613113

www.romantikhotelpost.com