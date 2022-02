Esperienza tropicale in montagna? Ad aprile apre Quellenhof See Lodge

Inaugurerà ad aprile 2022 il più esclusivo e riservato cinque stelle dell’Alto Adige, il Quellenhof See Lodge, a San Martino (Bz), nel cuore della Val Passiria in Alto Adige, il nuovo progetto imprenditoriale della famiglia Dorfer, proprietaria dei Quellenhof Luxury Resorts (Passeier e Lazise). Servizi di altissimo livello permettono agli ospiti di vivere un’esperienza esclusiva, coccolati dalle attenzioni offerte dal personale formato secondo altissimi standard. Il Quellenhof See Lodge propone una vacanza esperienziale in un’atmosfera tropicale, a seicento metri di altitudine, dove ogni dettaglio è pensato per ricordare colori, profumi, sapori e bellezza di un’isola tropicale.

Il nuovo Quellenhof See Lodge a San Martino



Adult only

Quellenhof See Lodge è un resort di lusso riservato alla coppia, alla vacanza con amici o alla famiglia con ragazzi sopra i 14 anni. Propone diverse soluzioni agli ospiti, per un programma all’insegna del BalanceLiving che promette un comfort abitativo di classe completato con i dettagli di un design unico. Quattro sono le ville extra lusso realizzate in mezzo al lago artificiale con terrazza, piscina privata con idromassaggio, sauna finlandese, lettini relax e un’amaca sospesa sull’acqua. Ventisei le suite di cui cinque con accesso diretto al lago, due ristoranti uno immerso nell’acqua “Underwater Restaurant” e il Bistrò. Ottocento metri quadrati di Spa e 4.500 di lago balneabile riservato ai soli ospiti.



Sulle Alpi come in un resort tropicale

«Il progetto è nato dalla voglia di realizzare una location che potesse ispirare le persone alla ricerca di una vacanza di carattere, persone che amano la montagna, ma curiose di provare nuove avventure. Per questo l’idea di inserire, in un contesto alpino, una destinazione che ricordi un’isola tropicale senza compiere lunghi spostamenti, in un microclima confortevole e piacevole - commenta Heinrich Dorfer - Il valore aggiunto del progetto è quello di avere ricreato un ambiente particolare, con palme e una vegetazione rigogliosa, da proporre per una vacanza in montagna, in un contesto mare. Trovo questa proposta un binomio vincente. La scelta architettonica della struttura rappresenta un plus personale in quanto nel corso degli anni ho viaggiato molto e ho raccolto tutte le curiosità trasformandole ora in un contesto che mi appartiene e da condividere con chi ama il bello e il lusso, oltre all’esclusività».



Il nuovo Quellenhof See Lodge è il paradiso della riservatezza e del benessere. I programmi proposti agli ospiti ruotano, infatti, attorno al concetto “balance” fisico, mentale ed emotivo.



BalanceCuisine

Il gusto è l’ingrediente fondamentale di ogni vacanza ben riuscita e per aiutare il nostro corpo a essere sempre al meglio. La BalanceCuisine, guidata dal cuoco Michael Mayr, propone piatti sani e regionali interpretati in chiave moderna e innovativa. Non mancherà il pescato proposto con semplicità nello scenico Underwater Restaurant. Per pasti più strutturati il Bistrò. A completare l’offerta gastronomica la piccola cantina dei vini seguita da Matteo Lattanzi, il maître d’hotel e sommelier Quellenhof.

La zona bar



BalanceSpa

Back to nature è il motto dell’area benessere che intende facilitare il contatto più profondo con Madre Natura ritrovando l’armonia interiore con l’ambiente esterno. Nuove energie e un benessere completo e profondo. La “Balance Spa” del See Lodge è stata pensata per assicurare la giusta armonia, per questo la scelta minuziosa dei colori, sempre tenui, che si integrano a elementi botanici, fondendosi con gli arredi e una musica di sottofondo per riappacificare i sensi. Il lago è il plus, accessibile da ogni punto, la profondità dell’acque è compresa tra i 50 e i 125 centimetri. A disposizione di chi ama nuotare, anche una piscina coperta da 25 metri riscaldata tutto l’anno. Il raffinato mondo delle saune offre una sauna finlandese, un rilassante bagno di vapore e un bio-sanarium. La proposta per gli ospiti si completa con una carta massaggi in cinque sale per trattamenti di cui una privata per momenti di relax in coppia.



BalanceSport

Un nuovo stile di vita che nasce dalla necessità di ritrovare equilibrio tra attività e riposo, tensione e rilassamento, è BalanceSport. Nella sala fitness macchinari cardio e pesi, tra cui bike, treadmill, panca pesi e attrezzi cinetici. Un personal trainer è a disposizione per seguire gli ospiti durante gli allenamenti. Sul tetto del See Lodge un giardino con angoli destinati al relax e una zona palestra e fitness all’aria aperta dove è possibile praticare yoga circondati da un panorama alpino. La proposta sportiva si integra con la palestra naturale nei boschi intorno alla location.

Il nuovo progetto, che inaugura la bella stagione in Alto Adige, è la soluzione ideale per chi cerca l’esperienza esclusiva in un’ambientazione suggestiva e di ispirazione tropicale nel cuore delle Alpi godendosi servizi a cinque stelle in totale privacy.



Quellenhof See Lodge

Via Passiria 47 - 39011 San Martino in Passiria (Bz)

Tel 0473 530007

www.quellenhof.it