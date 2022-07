Granbaita Dolomites: in Val Gardena tra relax, gusto e tanto sport

Proviamo a fare un piccolo viaggio, in cui fantasia e realtà alla fine del percorso si ritrovino in perfetta sintonia. Immaginiamo dunque una vacanza arricchita da ingredienti di qualità e piacevoli. Per esempio un luogo dove il benessere e le coccole siano di casa, dove giornalmente si possa fare una vita dinamica, ricca di attività naturalistiche, infine dove la cucina si riveli particolarmente intrigante e gustosa. Fantasia? Solo ed esclusivamente sogno? Neanche per idea! Ecco che allora oggi vi segnalo il posto giusto affinché tutto il nostro pensiero si trasformi in eccellente realtà.

Iniziamo con la calda e raffinata accoglienza di uno storico hotel di famiglia splendidamente ristrutturato, aggiungiamoci il piacere e il benessere di una deliziosa Spa di 2mila mq e delle piscine interna ed esterna con acqua calda, e condiamo con una ricercata cucina gourmet con forti radici nella tradizione e una potente vena innovativa. Il tutto magnificamente incorniciato dalle Dolomiti dove la vita è più che attiva e lo sport unico e indimenticabile.

In poche parole vi parlo dell’Hotel Granbaita Dolomites, raffinato 5 stelle nel cuore di Selva di Val Gardena di proprietà della famiglia Perathoner - Puntscher, in grado di regalare ai propri ospiti un’estate realmente ritemprante, di vero relax e benessere psicofisico. Il tutto in uno scenario che non ha paragoni, l’incantevole Val Gardena, fra le mete top della montagna a livello internazionale.

L'hotel immerso nel verde

Cosa fare durante la giornata

Giornalmente si possono fare camminate, pedalate, svolgere attività fisica, immergersi in scenari mutevoli e ammalianti che si traducono in un toccasana per la salute e per lo spirito. Dall’hotel vengono organizzati con regolarità spettacolari tour in E-Mtb e camminate guidate gratuite con l’accompagnamento delle guide private dell’hotel. In estate, si sale anche più in alto, ad ammirare le fioriture dei rododendri o a camminare ai piedi delle ripide pareti di roccia di alcune fra le più belle cime dolomitiche, con vedute spettacolari.

Gli amanti delle due ruote possono pedalare lungo tracciati panoramici di vario livello, compresa la mitica Sella Ronda, ovvero il giro delle 4 vallate Ladine: il tutto senza bisogno di preoccuparsi se non si hanno con sé bicicletta ed attrezzatura adeguata per le escursioni, dato che l’hotel mette a disposizione gratuitamente tutto l’occorrente, dalle mountain bike elettriche d’ultima generazione a caschetti, bastoncini e zaini da camminata.

L’appartata Vallunga, con i suoi verdissimi prati punteggiati da fioriture, fra cui spicca la delicata savinela da cui prende il nome della Spa del Granbaita Dolomites. La valle è il luogo ideale per praticare yoga e pilates, di cui vengono organizzate coinvolgenti sessioni. In alternativa, si tengono anche nel grande giardino che abbraccia l’hotel, il luogo del relax, dei bagni di sole, delle nuotate nell’ampia piscina con acqua a 30° collegata da un passaggio a quella interna. Ambedue le piscine hanno le acque rivitalizzate secondo il metodo Grander, che ne esalta le caratteristiche naturali e gli effetti positivi.

Una delle sale interne

Fra i molti trattamenti adatti alla bella stagione, ci sono ad esempio il Sacred Nature Ritual (peeling corpo e viso, maschera e massaggio completo con l’utilizzo di prodotti di origine naturale e certificazione biologica) o il Rituale all’arnica ideale per rilassare le contratture e la muscolatura dopo una passeggiata (bagno alle rose nella vasca in legno, peeling al fieno, massaggio parziale con oli di arnica e piacevole relax con dolci biscotti di casa al miele). Ma questa è soltanto una piccola parte dei tanti servizi che offre la Spa. Ve la lascio scoprire e godere meglio in prima persona.

Offerta gastronomica d'eccellenza

Vi accenno invece qualcosa della cucina perché all’Hotel Granbaita Dolomites la tavola è sempre in festa, giocata fra la reinterpretazione della cucina tradizionale altoatesina e le raffinate proposte della cucina mediterranea e internazionale, fra cui gli ospiti possono liberamente scegliere facendosi ispirare dal una quarantina di piatti del menu à la carte compreso nel trattamento di mezza pensione.

Design contemporaneo e moderno

Alla guida della cucina c’è l’executive chef Andrea Moccia, che ha messo a punto anche un gustosissimo menu Vital di sole 500 calorie, che cambia di giorno in giorno, ideale per chi volesse approfittare della vacanza e perdere peso.

Vera chicca dell’hotel è il Ristorante Granbaita Gourmet, che a soli 3 anni dall’apertura è già diventato portabandiera della più raffinata e innovativa tavola della Val Gardena. Aperto anche agli ospiti esterni, ha soli 7 tavoli per offrire a chi vi cena il massimo del comfort e dell’esclusività. Il pregevole arredamento è decisamente contemporaneo di design, la mise en place ricercata, l’atmosfera soft, il servizio attento e impeccabile, da provare per vivere un’esperienza del gusto. Lo chef Andrea Moccia ama attingere alla stagionalità e giocare con mano sicura e creativa fra i prodotti locali ed eccellenze italiane e straniere, dando vita a un percorso del gusto emozionante.

Il soggiorno

Le camere sono molto ampie e gli ambienti luminosi, rifiniti con amore e cura dei dettagli. Linee eleganti di legno, vetro e pietra che rievoca le Dolomiti che si scorgono al di là delle grandi vetrate, e poi focolari che invitano al calore familiare, tessuti caldi e naturali.

Carmen Puntscher e Raphael Perathoner

Un progetto di ristrutturazione che interpreta al meglio l’idea di ospitalità sintetizzando innovazione e tradizione, contemporaneità e storicità, grazie ad un attento studio delle forme e una ricercata selezione dei materiali. Poche righe per sottolineare che la fantasia iniziale è vivibile e godibile veramente, il luogo, l’hotel, i servizi benessere, le attività all’aperto, la buona cucina tutto ciò che occorre per respirare una vera vacanza e non solo sognarla.

Hotel Granbaita Dolomites

strada Nives 11 - 39048 Selva di Val Gardena (Bz)

Tel 0471 795210