In Alto Adige per una vacanza con il cavallo

L’inverno, in montagna, va a braccetto con la neve. È la stagione monocromatica, dove il bianco domina la natura che riposa. Oltre allo sci e alle ciaspolate che sono senz’altro le attività predominanti, i Winklerhotels in Alto Adige propongono qualcosa di speciale: passeggiate a cavallo nella natura incantata.

Inverno a cavallo in paesaggi imbiancati

A ognuno il suo cavallo

I cavalli del maneggio privato del Purmontes (il maneggio è a disposizione non solo per gli ospiti del Purmontes ma anche degli altri hotel del gruppo Winkler: Hotel Lanerhof, Hotel Winkler e Hotel Sonnenhof) sono tanti e ognuno ha una propria caratteristica: ci sono i tranquilli e dolcissimi avelignesi come Birke, Sina, Bella, Cora, Susi e Alina, c’è poi l’affascinante Apaloosa Mary Lou, Miracle è invece il paint horse con il manto a chiazze, tre irresistibili Shetland pony e il simpatico mulo Beethoven.

Lezioni ad hoc e su misura

Judith Faller, allevatrice e addestratrice di cavalli da corsa, è la responsabile dell'intero maneggio: è un'istruttrice di equitazione e guida di trail riding certificata, possiede anche il distintivo austriaco in bronzo per la guida di carrozze. Durante la sua carriera ha collezionato tanti successi e conquistato il podio in varie discipline dell'equitazione invernale. Judith Faller, dopo un colloquio con gli ospiti, prepara ad hoc lezioni private, di gruppo o uscite a cavallo, a seconda delle esigenze e del grado di esperienza. I principianti cominciano con l’addestramento del cavallo, imparano come stare in sella correttamente, come muoversi al trotto, come tenere le redini e come impostare la fiducia con il cavallo. I cavallerizzi avanzati imparano a cavalcare con la giusta postura e acquisiscono la capacità di gestire diversi tipi di cavalli in mezzo alla natura della Val Pusteria. Il maneggio consente anche di portare il proprio cavallo per esplorare con lui i dintorni. Lo staff specializzato si prende cura degli amici a quattro zampe.

Per informazioni: https://www.winklerhotels.com/it/sporthotel/hotel-con-maneggio

Gli hotel

Purmontes

Purmontes è un luogo per rifugiarsi a contemplare la natura alpina

In mezzo a prati e boschi incantati, dove il candore della neve è come una coperta che ricopre la natura che dorme, il Purmontes è un luogo per rifugiarsi a contemplare la natura alpina. Tutto è soave, silenzioso e lento. Nel piccolo paese di Mantana, poche case e una bellissima chiesa con un alto campanile con la tipica copertura a cipolla, Purmontes è un gioiello architettonico contemporaneo senza tempo che si integra in questo paesaggio dove il tempo si è fermato. È un luogo magico dove rigenerarsi in un contesto raccolto e isolato, in un ambiente esclusivo.

In questo meraviglioso chalet con 5 suite, la contemporaneità è legata alla tradizione e al lusso. Ognuno dei 5 chalet-suites vanta un’infinity pool privata, grande terrazza o giardino e camino, ampi bagni con grandi docce emozionali e whirlpool di coppia situate all’interno delle suite.

La spa del Purmontes è un angolo di benessere, dove rilassarsi nella splendida terrazza dopo aver fatto una sauna finlandese o un bagno turco; l’area relax panoramica con letti di fieno è un luogo per sognare.

Chalet Purmontes | Mantana 47a | 39030 San Lorenzo (Bz) | Tel 0474 403205 | www.winklerhotels.com

Winkler

Il Winkler vanta un’area piscine e saune dal design contemporaneo

Il Winkler vanta un’area piscine e saune dal design contemporaneo; le ampie vetrate annullano i confini esterni, la parola d’ordine è quiete tra i monti e luminosità: 9 piscine indoor e outdoor, aree relax con vista sulla natura e panorami incantevoli, sauna - evento panoramica con gettate di vapore speciali, vasca di acqua fredda, giardino, area cardio-fitness. Tra le novità: le 4 nuove “Pool suite” con piscina privata; le nuove stanze “Cosy suite”; il grandissimo lounge che funge da bar, reception, salotto; l’incantevole infinity pool sul tetto.

Hotel Winkler | Santo Stefano 28a | 39030 San Lorenzo (Bz) | Tel 0474 549020 | www.winklerhotels.com

Lanerhof

Il Lanerhof è il luogo perfetto per chi è alla ricerca di una vacanza in totale autonomia

Il Lanerhof a Mantana, a pochi km da Brunico (Bz), è il luogo perfetto per chi è alla ricerca di una vacanza in totale autonomia, ed esige riservatezza e totale libertà di movimento: oltre all’hotel (ed i servizi annessi) offre anche lussuosi appartamenti si trovano a circa 200 metri dalla struttura alberghiera con vasca doppia di design con idromassaggio, per un dolce bagno di coppia, doppie camere da letto e tutte le comodità dell'hotel. Ci si immerge in un mondo accogliente, dall’anima autentica di montagna. Il Lanerhof propone inoltre 3mila metri quadrati di wellness e spa, con il suo meraviglioso mondo d'acqua: piscina coperta, piscina esterna riscaldata, idromassaggio, idromassaggio esterno con acqua salina riscaldata, percorso Kneipp all'aperto, 9 saune e bagni turchi, docce emozionali e nebulizzate, ampia scelta di trattamenti beauty e spa privata, ben 7 sale e aree del silenzio e infine, per la gioia dei genitori, la vasca per i bambini.

Hotel Lanerhof | Mantana 42 - 39030 San Lorenzo (Bz) | Tel +39 0474 403133 | www.winklerhotels.com

Sonnenhof

Hotel Sonnenhof, dal fascino solare e dalla vista super

E poi, last but not least c’è l’hotel Sonnenhof, dal fascino solare e dalla vista super - panoramica su paesaggi innnevati. La grande piscina a sfioro all’aperto è un ottimo luogo per immergersi nell’acqua tiepida. Mille metri quadri di spa sono dedicati all'arte sapiente del “prendersi cura di sè”, con una grotta tra le rocce di montagna con idromassaggio caldo, altre 6 saune e grotte, numerosi trattamenti di bellezza, 5 aree dedicate a silenzio e riposo, sia all'interno che all'esterno, una spa privata con diversi ed esclusivi trattamenti di coppia.

Hotel Sonnenhof | Via Balkstein 7 | 39030 Falzes (Bz) | Tel 0474 528105 | www.winklerhotels.com