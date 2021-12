Le Maldive a tutto benessere: scopriamo il lato healthy del Constance Halaveli

Spiagge candide, mare cristallino, oltre mille specie di pesci: eccoci alle Maldive la meta da sogno per eccellenza con le sue 1.190 isole nel cuore dell’Oceano Indiano dove si nuota in compagnia di mante e squali balena; si dorme in bungalow sulla spiaggia, oppure sull’acqua e si vive a piedi nudi in paradisiaci resort spettacolari. Uno di questi è il Constance Halaveli, nell’atollo di Ari Nord alle Maldive, che, tra acque turchesi e tramonti infuocati, è la destinazione perfetta per una vacanza rigenerante tropicale tra palme ondeggianti e spiagge bianche, una fuga distensiva tra bellezze naturali ed esperienze personalizzate. Premiato come “Maldives' Leading Villa Resort 2021” nell’ultima edizione dei World Travel Awards, i riconoscimenti internazionali più ambiti del settore turistico, l’hotel 5 stelle lusso del brand Constance Hotels & Resorts assicura ai propri ospiti un viaggio olistico alla riscoperta della propria essenza per ritrovare vitalità ed energia.

L'hotel è stato premiato come Maldives' Leading Villa Resort 2021



Spa sull’acqua per i rituali made in Oceano Indiano

La Constance Spa promuove il principio dell’indissolubile unione tra corpo e mente e la loro reciproca influenza nella nostra quotidianità: il buonumore contribuisce a donare energia e vitalità, così come lo stress influisce negativamente sul corpo, anche a livello fisico. Tra le esperienze più rilassanti proposte nella suggestiva Constance Spa overwater ci sono i rituali di benessere che impiegano prodotti completamenti naturali ispirati ai fiori e alle piante dell'Oceano Indiano. Il trattamento Signature, esclusivo del Constance Halaveli, è un'autentica coccola esotica total body, che parte dai piedi per arrivare alla testa, in un tripudio aromatico con note di cocco e moringa.



Wellness Wednesday, una giornata dedicata al benessere

Ogni mercoledì va in scena il Wellness Wednesday la giornata interamente dedicata al benessere e alla cura di corpo e mente, con un programma tematico ed esperienziale studiato da un team di esperti: attività e servizi esclusivi, allenamento e meditazione in palestra e all’aria aperta, smoothies detox ed energizzanti.



Trattamenti fito-aromatici con Sisley Paris

Tra le più recenti novità la collaborazione con il celebre brand francese Sisley Paris, che assicura agli ospiti di Halaveli lussuosi trattamenti fito-aromatici ideati per la cura del viso (per purificare, idratare e ringiovanire) e del corpo (tecniche energizzanti, rilassanti e dimagranti). Uniti a rituali di massaggio esotici ispirati ad antiche tradizioni con il potere dell'aromaterapia, gli esclusivi trattamenti firmati Sisley Paris trasportano gli ospiti in un mondo di benessere sensoriale, esotico e seducente.



Yoga all’alba e al tramonto e meditazione con guru esperti

Tra le numerose attività dedicate al benessere figurano anche lo yoga all'alba e al tramonto accompagnati dal sole che nasce e si tuffa nell’oceano e le lezioni di meditazione guidata, per una connessione mistica tra corpo, mente e natura. Affidarsi alle istruzioni di guru esperti in un luogo mozzafiato, come la spiaggia bianca delle Maldive, sarà rivoluzionario per sostenere la propria salute.

A tavola menu healthy

Al Constance Halaveli il benessere passa anche dalla tavola. La proposta food & wine è da sempre un punto di forza del Constance Halaveli, così come la nutrizione è parte fondamentale del wellness: oltre alle numerose esperienze gourmet, l’offerta gastronomica dell’hotel si è recentemente arricchita con menu speciali stilati ad hoc da nutrizionisti qualificati per garantire agli ospiti una dieta salutare e completa, che incontra le esigenze di ciascun cliente. Il nuovo menu healthy è composto da piatti vegani e vegetariani preparati utilizzando gli ingredienti più freschi e ricchi di proprietà benefiche. Tra questi: diversi frullati proteici - al lampone o al cioccolato e banana - l’insalata di quinoa al melone, involtini primavera vietnamiti o il risotto di cavolfiore, millefoglie di tofu, noodle e macedonia con frutta tropicale. Non mancano pizze senza glutine, gelati al latte di soia e numerosi altri piatti speciali su richiesta. Inoltre, i viaggiatori possono disintossicare il proprio corpo optando per i pacchetti dal menu Life Nutrition, dove è possibile scegliere tra cinque combinazioni nutrienti per colazione, pranzo e cena.



Constance Halaveli Maldives

Halaveli Island – Maldive

Tel 00960 6667000

www.constancehotels.com