Palazzo le Cune, country house nel cuore delle Marche

Immerso nel più tipico paesaggio collinare marchigiano, a mezz’ora dalla spiaggia di Senigallia (An) come dal monte Catria, la country house Palazzo le Cune a Palazzo di Arcevia, il più piccolo e caratteristico dei castelli di Arcevia (An), è il luogo ideale per una vacanza di puro relax ed evasione dai ritmi e dallo stress quotidiani.



Un antico casale nel verde

La struttura, ricavata in un antico casale immerso nel verde dell’azienda agricola biologica di famiglia dedicata alla produzione di olio extravergine di oliva, è stata appena elegantemente restaurata con grande attenzione ai dettagli, dalla scelta dei materiali alla finezza e qualità degli arredi. L’insieme unisce tradizione ed eleganza; gusto e funzionalità, con elementi architettonici originari come la muratura in pietra, la travatura in legno, porte e finestre in legno massello insieme a una piccola collezione di opere d’arte.



Appartamenti e villa

Palazzo le Cune, con giardino piscina, solarium e altri spazi comuni, si compone di due appartamenti posti al piano terra con vista piscina e corte privata, un villino indipendente adiacente alla piscina con ampia terrazza; due appartamenti posti al piano terra, con vista sul bosco, un monolocale collocato al primo piano da cui godere splendidi scorci sulla piscina e l’oliveto.

Tutti gli alloggi sono arredati con attenzione ai particolari e modernamente attrezzati. Dotati di aria condizionata, riscaldamento, wi-fi gratis su tutta l’area; smart tv su richiesta. La cucina è fornita di ogni comodità con frigo, piano cottura a induzione, forno a microonde, biancheria. È, inoltre, possibile scegliere tra macchina per il caffè americano, espresso o caffettiera.



Gli spazi comuni

A disposizione degli ospiti, negli spazi comuni, l’ampia zona barbecue con camino in muratura, il locale lavanderia con lavatrice e ferro da stiro, il giardino, la piscina, la vasca idromassaggio per 4 persone, il solarium, i gazebo attrezzati e le aree relax. Completano l’offerta il parcheggio privato e lo spazio per il rimessaggio di bici al coperto insieme alla possibilità di escursioni guidate.



Alla scoperta del territorio

Palazzo Le Cune country house è un luogo ideale per una sosta di tutto riposo ma anche un punto di partenza per passeggiate nei boschi o lungo il fiume Fenella, dove scoprire cascatine e laghetti con acqua pulitissima in cui fare bagni tonificanti, per conoscere Arcevia, l’antica Roccacontrada e i suoi nove bellissimi castelli medievali, per percorsi culturali tra memorie e antiche presenze, per percorsi enogastronomici tra vini, olii, birre, formaggi, e salumi.



Vicinissimi si trovano deliziosi ristoranti dove assaggiare piatti tipici marchigiani, la cucina degli chef stellati Uliassi e Cedroni, il mare di Senigallia, Urbino e il Montefeltro, Ancona e il parco del Cònero, l’anello del monte Catria e Gubbio, outlet di prestigiose firme per fare shopping e tante altre escursioni interessanti da godere nell’arco di una giornata.



Perché le Marche sono così, discrete e sorprendenti, godono di un patrimonio paesistico-culturale diffuso sul territorio e anche il più piccolo dei paesi può conservare un tesoro.



Le Cune Country House and Farm

Via Palazzo 260 - 60011 Arcevia (An)

Tel 338 5064697