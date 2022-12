La Plage Resort Taormina, vista mozzafiato e ottima cucina

La Plage Resort si trova a Taormina (Me), famosa cittadina sulla costa orientale della Sicilia, a metà strada fra Messina e Catania. Immerso in un vero e proprio paradiso naturale di fronte all’Isola Bella, il resort gode di una vista impareggiabile sul mare e sull’Etna, il vulcano attivo più alto d’Europa (3.323 metri di altezza). Nota anche come la Perla del Mediterraneo, l’Isola Bella deve il suo nome al barone tedesco, Wilhelm von Gloeden, che ne decantò lo straordinario fascino rendendola famosa in tutto il mondo. Nel 1990 l'isola è stata poi messa all'asta e acquistata dall'Assessorato dei Beni Culturali, sino ad essere istituita riserva naturale, gestita dal Wwf, nel 1998.



La storia

La Plage Resort ha cambiato proprietà e gestione alla fine del 2007, anno in cui è entrato a far parte di Ragosta Hotels Collection, per poi essere riaperto a maggio 2010 a seguito di un’imponente ristrutturazione. La Plage è stato realizzato secondo i dettami di un accurato design e utilizzando materiali nel pieno rispetto dell’ambiente, così da renderlo un tutt’uno con la fauna e la flora locali. La location, il paesaggio naturalistico senza eguali, la calda accoglienza riservata agli ospiti, un centro benessere all’avanguardia e il servizio attento e qualificato, fanno di questo resort un luogo esclusivo dove trascorrere indimenticabili soggiorni di puro piacere, scegliendo fra i graziosi bungalow privati, situati nella secolare pineta del parco marino, o le spaziose camere adatte a soddisfare qualsiasi esigenza e ideali anche per le famiglie.

La Plage Resort Taormina è immerso nella riserva naturale di Isola Bella



La filosofia

La Plage Resort racchiude perfettamente nella sua struttura la filosofia Define your Lifestyle del gruppo Ragosta Hotels Collection che vuole regalare ai propri ospiti un’esperienza indimenticabile di soggiorno, puntando sull’eccellenza dell’ospitalità alberghiera e delle sue componenti: design delle camere, gastronomia, benessere e aree comuni. La Plage Resort rappresenta dunque un modo di vivere ben definito, rivolto a tutti quegli ospiti che alla vita chiedono il meglio anche durante un viaggio: unicità, importanza e storia di una destinazione.

I bungalow a La Plage Resort Taormina 1/8 L‘interno di un bungalow a La Plage Resort Taormina 2/8 Jacuzzi con vista a La Plage Resort Taormina 3/8 L‘ingresso de La Plage Resort Taormina 4/8 Suite del La Plage Resort Taormina 5/8 La hall de La Plage Resort Taormina 6/8 La spiaggia e il bar de La Plage Resort Taormina 7/8 Tramonto spettacolare a La Plage Resort Taormina 8/8 Previous Next



Massima attenzione all’enogastronomia

Il resort è anche una meta ideale per scoprire le caratteristiche della cucina siciliana e mediterranea, la cui regia è affidata allo chef Giovanni Puglisi. Il percorso culinario del “Fusion” inizia dalla terra di Sicilia e dai suoi sapori, perfettamente “fusi” con la tradizione mediterranea. La sensibilità e le sensazioni della cucina sono focalizzate nel “sapore dell’eleganza”. Un’atmosfera moderna e d’impatto e una cucina chic, rendono un pranzo o una cena al Fusion, una vera e propria esperienza dei sensi.

Posto all'interno del Fusion Restaurant, questo bar è un luogo piacevole dove potersi sentire “a casa”. Come per il ristorante, elemento dominante è dato dalla combinazione dei sapori e delle tradizioni orientali con il naturale ed intimo stile della gastronomia mediterranea. Il Beach Bar si trova, invece, sulla spiaggia de La Plage Resort ed è perfetto per una sosta di piacere a diretto contatto con la brezza marina, gustando squisiti ice cream, frullati di frutta e cocktail.



Il benessere al centro

La Plage Resort, grazie al suo centro fitness all’avanguardia e al suo centro benessere dove è possibile sperimentare tutte le virtù dell’aroma-cosmesi, è l’indirizzo giusto per una totale rigenerazione psico-fisica.



Le ExPure Spa di Ragosta Hotels Collection rappresentano una nuova firma del benessere per i trattamenti e programmi Define Your Lifestyle che includono l’uso di particolari e speciali prodotti. La spa de La Plage Resort è dotata di: bagno turco, docce emozionali, maxi hydro, area relax e cabine massaggi.



Location da sogno anche per eventi e congressi

Non solo relax. La Plage Resort rappresenta anche il contesto ideale per organizzare conferenze, meeting, viaggi di lavoro e piccoli seminari. Il centro congressi offre due sale meeting che possono ospitare fino a 200 persone e sono tutte attrezzate con sistemi audio-video di base. L’ambiente circostante, calmo e tranquillo, assicura un’atmosfera perfetta per eventi, discussioni e attività di gruppo inframmezzati da piacevoli momenti di relax. Senza dimenticare i matrimoni da sogno fronte mare con vista e spiaggia privata che rendono il resort meta molto richiesta sia dagli italiani sia dagli stranieri.



La Plage Resort - Ragosta Hotels Collection

Via Nazionale 107/A - 98039 Isola Bella, Taormina (Me)

Tel 0942626095