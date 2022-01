Primavera siciliana al Baglio Oneto dei Principi

La dolce stagione che innamora il mondo ritorna, i caldi raggi del sole baciano la terra dopo i mesi invernali segnando il risveglio della natura… è la meraviglia della Primavera. Il luogo migliore per viverla attraverso i suoi colori brillanti e i suoi profumi è senza dubbio una verde collina della campagna siciliana, piena di rose, piante e fiori variopinti, con lo sguardo aperto sul mare e sulle isole delle Riserve naturali di Mozia e delle isole Egadi. Questo scenario incantevole, arricchito dai tramonti sul mare, il più bello della Sicilia occidentale, esiste davvero e dal 29 marzo 2022 sarà possibile entrarci dentro… come in un quadro di un caro vecchio film che tutti noi abbiamo visto almeno una volta nella vita.

La splendida vista sulle isole



Primavera siciliano



Uno dei luoghi più belli dell’intera isola, il Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo di Marsala (Tp), è pronto ad accogliere la nuova stagione e gli ospiti che vorranno celebrare con un soggiorno in questa terra magnifica il trionfo della bellezza. Le giornate che si allungano e la delicatezza della tiepida brezza sono un invito irresistibile a godere dei piaceri del mondo dopo i lunghi mesi invernali. Condividere giornate all’aperto, gite alla scoperta delle meraviglie storiche, archeologiche e naturalistiche del territorio e la gioia di sentirsi nuovamente parte di un mondo che rinasce è ormai un desiderio diffuso.

Balcone con vista 1/3 Cortile con seggiole 2/3 Una delle camere 3/3 Previous Next



Il risveglio dei sensi riguarda anche tutti noi, che troppo spesso dimentichiamo il nostro intimo partecipare alla danza corale della Natura che ci circonda. E mai come in questo periodo è bene invece ricordarlo.



Eco hotel tra i migliori wine resort della Sicilia



Al Baglio Oneto, circondati da panorami spettacolari – come l’impareggiabile vista sulle isole Egadi, qualcosa di veramente straordinario – si riesce ad apprezzare in modo sorprendente ciò che questo significa. Tanto più che il Baglio Oneto, nato nel 1700 per la villeggiatura e per la coltivazione della terra, ha abbracciato la filosofia dell'eco hotel con azioni e investimenti a supporto della sostenibilità ambientale, economica e sociale distinguendosi tra le eccellenze del territorio tra i migliori Wine Resort di lusso di Sicilia.



Un tuffo nei sapori della tradizione



Una vacanza al Baglio Oneto, magistralmente gestito dalla famiglia della nobile casata Palmeri-Oneto, è qualcosa che ci riconnette ai piaceri dell’esistenza, a partire dal lusso dell’enogastronomia. Prodotti del territorio, di altissima qualità, lavorati seguendo l’arte della grande cucina italiana che mixa elementi tradizionali e innovazione creativa. Ogni momento in questo boutique hotel è pensato per esaltare al massimo il gusto di vivere, in quella che è una ricerca di senso e bellezza in piena armonia con la natura. Un soggiorno al Baglio Oneto è un regalo che di certo meritate.



Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo - Luxury Wine Resort

Contrada Baronazzo Amafi 8 - 91025 Marsala (TP)

Tel 0923 746222

www.bagliooneto.it