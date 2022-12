QC TermeGarda, nuovo resort con spa a Calvagese della Riviera

Già operativo da metà dicembre, il nuovo QC TermeGarda ha aperto le sue porte per far provare a tutti gli ospiti l’esperienza termale e l’ospitalità attenta del Gruppo QC Terme. La 12ª struttura, aperta a Calvagese della Riviera (Bs), sul lago di Garda, è una location da favola affacciata sull’Arzaga Golf Club, che diventa il luogo ideale per rigenerare mente e corpo. QC TermeGarda è un’oasi di pace in cui abbandonarsi a un soggiorno da sogno, tra maestose scalinate di marmo e affreschi prestigiosi che conservano nel tempo tutta la loro bellezza. Vasche panoramiche, sale relax e bagni a vapore profumati regalano attimi di relax impossibili da dimenticare.

QC TermeGarda (foto: Valentina Sommariva)

Tre residenze incastonate tra le colline del lago di Garda ospitano 78 camere con accesso diretto al percorso sensoriale e a sconfinati campi da golf: presente e passato, ricercatezza e comfort si fondono in uno stile unico pensato per esaudire ogni desiderio. Pareti impreziosite da affreschi antichi e romantiche travi a vista caratterizzano queste stanze accoglienti e luminose. Raffinate scenografie ricreano nei bagni la magica atmosfera di un bosco in cui concedersi una doccia emozionale accarezzati dal suono della pioggia che scorre tra gli alberi.

La natura è anche protagonista di un percorso benessere tutto da scoprire, articolato in due aree: “La tenuta”, che invita a esplorare le pratiche di un antico podere, dal bagno a vapore il “Fienile sulla collina” alla “Sala delle botti”, passando per la biosauna “Il portico sul vigneto”, e “La riva”, che celebra la magia dell’acqua con vasche e pratiche suggestive ispirate a leggende locali, tra cui la “Vasca di Bardali” e “Il cortile della ghiacciaia”. È possibile prenotare una giornata o una fuga rigenerante in questa nuova struttura dal sito dedicato.