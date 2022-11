Sci e relax in Val Pusteria al Bonfanti Design Hotel

Una giornata sugli sci a Plan de Corones, nel cuore della Val Pusteria, in Alto Adige, ha tutto ciò che serve per vivere un’esperienza unica sulle piste. La montagna dal profilo tondeggiante più famosa della Val Pusteria, tra Brunico, San Vigilio e Valdaora, è tra le destinazioni per gli sport invernali più all’avanguardia dell’Alto Adige. Ma oltre allo sport e al divertimento c’è anche il relax proposto dal Bonfanti design hotel di Chienes, con la sua Spa e i manicaretti preparati in cucina da Maurizio Lauriola.

Veduta esterna del Bonfanti Design Hotel

Sciare in Val Pusteria sui 120 km di piste del Plan de Corones

Con i suoi vasti pendii, praticamente senza alberi, i 32 moderni impianti di risalita e i 120 km di piste che regalano ampie e tranquille discese verso valle - adatte a principianti e appassionati, ma anche a sciatori più esperti (che possono cimentarsi anche sulle famose “Black Five”, le cinque piste nere, che richiedono una certa abilità anche a loro!) - il comprensorio di Plan de Corones è un vero Paradiso del divertimento: oltre allo sci, ciaspole, sci di fondo, scialpinismo, slittino, escursioni invernali e snowboard/freestyle nel bellissimo snowpark per un divertimento adrenalico ... insomma, ce n’è per tutti i gusti. Inoltre, gli impianti di Plan de Corones fanno parte del Dolomiti Superski e, grazie alla perfetta rete di collegamenti, con la cabinovia “Piculin” si arriva direttamente alla fermata del bus che offre un servizio shuttle di andata e ritorno della durata di venti minuti per l’Alta Badia, dove si trova il collegamento con il mitico Sellaronda.

Plan de Corones (foto Gruber)

La novità della stagione invernale 2022/23

E la nuova stagione sciistica 2022/23 ha in serbo una bellissima novità: la nuova pista Sorega, a San Vigilio di Marebbe! Impegnativa e ripida proprio come la Erta, la famosa discesa della Coppa del Mondo, anche la nuova variante richiederà agli sciatori la massima abilità e una grande dose di coraggio: con una lunghezza di 1.450 metri, un dislivello di 435 metri e una pendenza massima di circa 70%, la nuova Sorega promette adrenalina ed emozioni forti.

Per chi invece è in cerca di una dimensione più “a misura d’uomo” può scegliere uno dei due vicini comprensori: quello di Speikboden situato tra Campo Tures e Lutago, circuito piccolo ma altrettanto vario che assicura divertimento sia agli sciatori (su 38 km di piste) sia agli amanti dello snowboard e del freeride nel Fun Park, o la Skiarena Klausberg, comprensorio adatto alle famiglie con una scuola sci con 45 istruttori, piste perfettamente preparate e neve garantita per tutta la stagione. Due mete fuori dal circo bianco più affollato ma con un ventaglio di proposte che promettono tanto divertimento.

Dopo lo sci il relax del Bonfanti Design Hotel

Dopo lo sci, il relax. Cosa c’è di meglio che togliere scarponi e tuta, infilarsi ciabattine e accappatoio e abbandonarsi a qualche ora di coccole nel centro wellness dell’hotel? Al Bonfanti Design Hotel di Chienes, grazioso paesino della Val Pusteria a pochi minuti dalle piste da sci, il relax è il mantra di casa. Qui non è difficile staccare la spina per ritemprarsi dalla fatica di una giornata passata sulla neve. La spa dell’hotel è una vera oasi di benessere: due piscine (esterna di 25x8 mt riscaldata tutto l’anno e interna a 30° C), saune (biosauna, sauna al fieno e sauna a infrarossi), bagno turco, vasche whirpool (interna ed esterna riscaldata a 34° C), percorso Kneipp, cabine beauty e zona relax con caminetto, una nuova snow room e una sala fitness di 100 mq con attrezzi Technogym di ultima generazione. In più, una spettacolare baita-sauna esterna in cui si tengono più volte al giorno sedute di Aufguss (ventilazione) e un esclusivo laghetto balneabile, oasi di benessere di 300 mq immersa nel verde con vista panoramica sulle montagne.

Una stanza del Bonfanti Design Hotel 1/3 La piscina termale del Bonfanti Design Hotel 2/3 La sauna 3/3 Previous Next

Le proposte gourmet del Bonfanti Design Hotel

E la sera, a tavola, è tutta una sorpresa: in cucina lo chef Maurizio Lauriola, pugliese, propone piatti raffinati e semplici allo stesso tempo rielaborando sapori mediterranei, ricette internazionali e specialità tradizionali altoatesine con la giusta dose di creatività e innovazione e l’utilizzo di prodotti regionali sempre freschi e di stagione. “Sono piatti che emozionano e conquistano il palato (e gli occhi) anche dei gourmand più esigenti” sottolinea Jan Vlasak, direttore dell’hotel e ottimo sommelier a cui è affidata anche la cantina, con una selezione di oltre 100 raffinati vini dell’Alto Adige e dell’Italia che ben si abbinano alla gustosa offerta gastronomica dell’hotel.

Filetto di cervo in crosta di Aneto 1/3 Sandwich al Gambero rosso di Mazara 2/3 Maurizio Lauriola in cucina 3/3 Previous Next

Da sapere: Il Bonfanti Design Hotel offre un comodo servizio navetta da e per Plan de Corones per raggiungere gli impianti comodamente e senza stress e poter quindi abbinare il soggiorno relax in hotel al divertimento sulle grandi piste innevate del comprensorio.

Bonfanti Design Hotel

Via Pusteria, 12, 39030 San Sigismondo (BZ)

Tel. 0474 569563