Sognando le Bahamas nel nuovo Sandals Royal

Benvenuti nel nuovo Sandals Royal Bahamian! Il premiato Luxury Included Sandals Royal Bahamian Spa Resort and Offshore Island accoglie, infatti, nuovamente i suoi ospiti dopo un’ingente ristrutturazione da 55 milioni di dollari: la prima conclusa da Sandals Resorts in questo anno in cui celebra il 40° anniversario.

Oltre 400 le camere

Sviluppatosi su di una superficie di 6 ettari, il Sandals Royal Bahamian mette a disposizione dei suoi ospiti 404 camere che si inseriscono perfettamente nell’atmosfera tipica delle isole caraibiche, riprendendone i colori pastello e la vivacità del Junkanoo, il tradizionale carnevale bahamense.



Dalle nuovissime Beachfront Swim-Up Butler e Club Level Suites affacciate sull’oceano, all’incredibile proposta gastronomica offerta dai 13 ristoranti, agli ospiti non resta che rilassarsi e approfittare della perfetta combinazione di autenticità e lusso che si assapora al Sandals Royal Bahamian.



Un tuffo nella cultura locale

Un concept completamente nuovo, grazie al quale gli ospiti potranno adesso entrare in contatto con la cultura locale, le meraviglie naturali e le autentiche tradizioni delle Bahamas. Una destinazione tra le più belle del pianeta con un legame con il brand Sandals Resorts che risale ad oltre 26 anni fa, quando il fondatore, Gordon “Butch” Stewart, se ne innamorò per la prima volta. Proprio in suo onore, il recente restyling del resort rappresenta la sua eredità: il nuovo ristorante Butch’s Island Chop House e l’adiacente Mr. B’s bar, con la loro atmosfera marinaresca, ricordano, infatti, l’amore per il mare di Mr. Stewart e l’estetica dei locali rievocano le sue iconiche camicie a righe bianche e blu.



L’Island Village e le nuove Swim-up Suite

Il nuovo Island Village, composto da ville indipendenti che prendono il nome dai remoti isolotti delle Bahamas, rappresenta l’anima più autentica della location, grazie all’utilizzo dei toni del rosa, del blu e del bianco per tappezzerie, tende e altri elementi che donano al villaggio un’atmosfera chic ma allo stesso tempo rilassante. Le Butler Villa Suites dispongono ciascuna di piscine private e Tranquility Soaking Tubs all’aperto.

Le rinnovate sistemazioni di East Bay e West Bay offrono una vasta gamma di categorie di camere e suite, comprese le Butler Suites sulla spiaggia nella East Bay, dove la nuova piscina Infinity Swim-Up permette di raggiunge direttamente la spiaggia. La piscina Swim-Up – con solo accesso diretto dalle camere – costeggia le suite al piano terra dell’area West Bay, mentre le Penthouse Love Nest Butler Suites offrono una vista panoramica sull’oceano dal balcone privato. Colori pastello e arredi in legno donano alle sistemazioni un design moderno ed elegante e riflettono il blu brillante del Mar dei Caraibi.

Tredici ristoranti dal sapore bahamense

L’esclusiva offerta culinaria di Nassau può oggi contare sui 13 nuovi concept di ristoranti del Sandals Royal Bahamian. Gli ospiti possono assaporare il meglio delle spezie caraibiche al Kanoo (abbreviazione di Junkanoo) dove, con sottofondo musicale, li attende il nuovo menu à la carte “Brasserie 30”, pensato per quanti vogliono consumare il proprio pasto in 30 minuti – o meno – e tornare a rilassarsi in piscina o in spiaggia.

Ristorante La Plume



Arredato con i toni del rosa e del verde, e ispirato alle seducenti piume del volatile nazionale (il fenicottero), La Plume serve una squisita cucina francese in un’atmosfera moderna; al Butch’s Island Chop House si possono gustare bistecche e specialità a base di pesce; la sostanziosa cucina britannica si può trovare al Queen’s Pearl, mentre le specialità dell’Italia meridionale al Tesoro e il sushi più fresco al Soy. Tre nuovissimi food truck gourmet delizieranno gli ospiti con dolci e caffè da Sweets n Tings o potranno provare piatti di ispirazione locale e pesce fresco al Coco Queen o, ancora, i classici italiani al Bahama Mamma Mia. Anche i menu dei cocktail sono stati rinnovati, proponendo bevande esclusive per un brindisi romantico, come il Glass Flask Banana Bread Old Fashioned al nuovo Mr. B’s bar.



Tropicale e alla moda: il nuovissimo Coconut Grove

Il Coconut Grove, lussureggiante e ampia lounge sulla spiaggia, rende il resort ancora più attraente. Ombreggiato da palme da cocco, è l’ideale per chi desidera rilassarsi e provare i nuovi food truck, aperti dalle 11 alle 23, che dispongono di eleganti posti a sedere, musica dal vivo e intrattenimento fino a tarda sera.

Coconut Grove



Un rifugio privato sull’isola

Spiagge deserte e vivaci barriere coralline attendono gli ospiti sull’isola privata del resort, Sandals Barefoot Cay, situata a solo un miglio dalla riva. Le coppie possono salpare a bordo della nuova imbarcazione Love Runner per raggiungere in pochi minuti l’isola e trascorrere la giornata sulle spiagge tranquille con a disposizione bar a bordo piscina, jacuzzi a sfioro, doccia all’aperto e di un nuovo ristorante, Aralia House, che serve pesce fresco appena pescato e autentiche prelibatezze caraibiche.



Red Lane Spa

La Red Lane Spa del resort accoglie agli ospiti in tre diverse e tranquille location: la Main Spa, la Day Spa e l’Offshore Escape – Zen Garden sulla Sandals Barefoot Cay. Il centro spa mette a disposizione degli ospiti due saune e due bagni turchi, oltre ad un ampio menu di servizi che – in occasione del 40° anniversario del brand – prevede anche due nuovi rituali di coppia: Love & Trust e Forever in Love.



Il matrimonio esclusivo

Tre le nuovissime ed esclusive proposte dedicate a chi desidera celebrare il proprio matrimonio nell’autentica atmosfera bahamiana del Sandals Royal Bahamian. Il Conch Pearl Wedding propone come sfondo scenografico una caratteristica conchiglia a spirale rosa, mentre il Barefoot Wedding è ambientato direttamente sulla sabbia in diversi punti del resort, compresa l’isola privata, dedicato a chi sogna un matrimonio a piedi nudi. Infine, il Bahamian Wedding è inserito in un lussureggiante giardino tropicale e verrà accompagnato dai ritmi e dalle voci di un coro gospel delle Bahamas. Il consueto rituale musicale, prodotto soffiando nelle conchiglie, concluderà le celebrazioni dei matrimoni degli ospiti del resort, come augurio di amore eterno e buona fortuna.



Sandals Royal Bahamian

W Bay St, Nassau, Bahamas

Tel +1 888-726-3257

www.sandalsresorts.it