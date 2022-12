Tenuta di Artimino, tra natura e atmosfere rinascimentali

Benessere e cucina d'eccellenza, un binomio perfetto per chi cerca una vacanza riposante e lontana dal caos. Dove andare, quindi? La Tenuta di Artimino, a 20 chilometri da Firenze, è senza dubbio una destinazione da prendere in considerazione, ancora di più con l'inverno che entra nel vivo: il periodo dei sapori caldi e avvolgenti, del vino, dei funghi e delle castagne, del camino acceso. Un'occasione da non perdere.

Tenuta di Artimino, la spa nel borgo medievale

La Spa, situata nel borgo medievale di Artimino, offre coccole e benessere fisico a cui si aggiunge la Wine Therapy con speciali trattamenti che utilizzano le preziose proprietà “detox” del vino per combattere i segni del tempo. Amatissimo dagli ospiti è il bagno di coppia in tinozza, accompagnato da un calice di vino della Tenuta di Artimino, un’esperienza che coinvolge e stimola tutti i sensi.

Tenuta di Artimino

Questo trattamento è straordinario, perché, grazie all’azione dei polifenoli, importanti antiossidanti in grado di aiutare il corpo a contrastare la formazione di radicali liberi, dona elasticità e levigatezza alla pelle.

Vinoterapia a Tenuta di Artimino

Arte, cultura e storia nel cuore della Toscana

La Tenuta è anche il luogo dove s’incontrano storia, cultura, arte e natura, un luogo dalla bellezza toscana senza tempo. La Tenuta è stata dapprima insediamento etrusco, poi borgo medievale e dal 1596 amata residenza di caccia della Famiglia Medici, voluta da Ferdinando I De Medici Granduca di Toscana, realizzata dal geniale architetto Bernardo Buontalenti.

In questo privilegiato angolo di Toscana di oltre 730 ettari, la Villa Medicea La Ferdinanda, è il cuore della Tenuta, Patrimonio dell’Umanità Unesco dal 2013, che è possibile visitare con una guida dedicata per scoprirne tutti i segreti e il valore storico e artistico. Per gli appassionati di storia, è d’obbligo anche una tappa al Museo Etrusco che si trova sempre nel borgo.

Affreschi a Tenuta di Artimino

Il ristorante Biagio Pignatta

Il ristorante Biagio Pignatta, adiacente all’hotel, è il luogo delle tradizioni e dei sapori locali dove un pranzo o una cena si trasformano in un’esperienza sensoriale. I piatti “signature” sono quelli della grande tradizione culinaria medicea, come l’Anatra all’Arancia legata alla figura di Caterina de’ Medici. Piatti particolari, reinterpretati con competenza e creatività per riscoprire le ricette che derivano dalla storia dei Medici e che costituiscono l’origine di molti piatti della cucina francese. Tradizione, innovazione e gusti intensi, sono il mix vincente che conquista italiani e stranieri.

Un'offerta esclusiva per i wine lovers

Tenuta di Artimio è un microcosmo davvero unico e ricchissimo di attività, tutto da scoprire, un luogo autentico, immerso tra viti e uliveti, campagne coltivate e natura incontaminata, che regalerà ai suoi ospiti una fuga invernale memorabile. E per i wine lovers la Tenuta è un luogo speciale. Vengono organizzati wine tasting per scoprire i vini della Tenuta, accompagnati da assaggi dei sapori rigorosamente locali. Un sommelier dedicato accompagnerà gli ospiti in un “tour” enologico tra le colline del Carmignano Docg, tra le più antiche e piccole Docg d’Italia, e le colline del Chianti Montalbano, simbolo della Toscana nel mondo.

L'esterno di Tenuta di Artimino

Tenuta di Artimino

Viale Papa Giovanni XXIII 1 - 59015 Carmignano (Po)

Tel 055 875141