Weekend tra gennaio e febbraio? Ecco gli alberghi “lontani” dal Covid

Vacanze al tempo del Covid? Sembra a tutti gli effetti un ossimoro e per molti un miraggio! Ma farse, anche con Omicron che imperversa e le regioni che cambiano colore, non tutto è perduto. Fosse anche solo per una fuga di due giorni a prova di virus. Dove? Tra i boschi! Dormire a un passo dal bosco è un’esperienza che dona grande serenità e relax: da tempo la scienza stessa afferma che il contatto con gli alberi sia in grado di alleviare lo stress, abbassare i livelli di ansia regolando il battito cardiaco e di migliorare l’umore. Se poi la camera con vista sul bosco è da effetto wow, le emozioni positive raddoppiano. Ecco allora dove andare secondo una nostra “divisione in zone”…



Alto Adige… zona verde!

L’antica residenza risale al 990



Si esce dalla porta e ci si immerge tra gli alberi a Castel Maurn, per un viaggio fuori dal tempo e dentro alla natura, a Palù, frazione di San Lorenzo di Sebato (Bz), tra la Val Pusteria e la Val Badia, dove il verde è il colore predominante. L’antica residenza (che risale al 990), oggetto di un completo restauro, è una struttura esclusiva con otto ApartSuites (dai 35 ai 220 mq) che coniugano pezzi di design, affreschi, soffitti a cassettoni e pavimenti originali. A letteralmente 10 passi dall’ingresso si è al cospetto di maestosi tronchi, pronti per farsi abbracciare.



Castel Maurn | Palù 39 - 39030 San Lorenzo di Sebato (BZ) | Tel 0474 835311 | www.maurn.it

È tra i migliori hotel di montagna



È immerso nel Parco Naturale Fanes–Sennes–Braies, l’Excelsior Dolomites Life Resort di San Vigilio di Marebbe (Bz), tra i migliori hotel di montagna per le escursioni e membro dei prestigiosi "Wanderhotels”. Ogni giorno, insieme ai proprietari o alle guide alpine si parte, direttamente dal resort, per andare alla scoperta dell’immensa natura delle Dolomiti. Le distese di alberi si ammirano anche dalle grandi vetrate della propria camera - che annullano la distanza con l'esterno, e dall'Infinity Pool sul rooftop, in cui sembra di tuffarsi nel paesaggio.



Excelsior Dolomites Life Resort | Strada Valiares 44 - 39030 San Vigilio di Marebbe (Bz) | Tel 0474 501036 | www.myexcelsior.com

12 glass cube ecologici



Sono incastonati come pietre preziose tra il lago e il bosco, gli Skyview Chalets sul Toblacher See – Lago di Dobbiaco (Bz), 12 glass cube ecologici che fanno entrare nella stanza da letto gli alberi e il cielo, grazie al soffitto trasparente. Qui si vive un nuovo concetto di vacanza in libertà, con la sensazione della totale assenza di barriere. Dallo chalet alla foresta, il passo è davvero breve.



Skyview Chalet | Lago di Dobbiaco 3 - 39034 Dobbiaco (Bz) | Tel 0474 973138 | www.skyview-chalets.com



Emilia Romagna… zona golosa!

Alla scoperta della Po Forest. Foto: Infraordinario



Si scende verso l’Emilia-Romagna, per scoprire il “magico” Po Forest, che si snoda tra l'Antica Corte Pallavicina di Polesine Parmense (Pr) e il Grande Fiume, percorso voluto dalla famiglia Spigaroli come un’estensione all’aperto del Museo del Culatello, per mostrare da vicino il loro allevamento allo stato brado dei maiali neri e guidare alla scoperta del bosco e della sorprendente vegetazione di golena del Po. Quello che si ammira durante il percorso è un habitat del tutto particolare e ricco di sorprese, che può essere vissuto grazie a un itinerario attrezzato di circa due chilometri e della durata di circa un’ora.



Antica Corte Pallavicina | Strada Palazzo due Torri 3 | 43016 Polesine Parmense (Pr) | Tel 0524 936539 | www.anticacortepallavicinarelais.it



Umbria… zona storica

Il Relais è un piccolo gioiello sospeso nel tempo. Foto: Francesca Bocchia



In Umbria ci si lascia incantare dalla vista a perdita d’occhio di alberi e ulivi, dal belvedere del Relais Borgo Campello, un piccolo gioiello sospeso nel tempo. Tra vicoli e stradine di Campello Alto - una frazione di Campello sul Clitunno (Pg) - il Relais è un sofisticato albergo diffuso nel piccolo borgo ricavato da palazzotti trecenteschi, case torri, fortificazioni, circondato dai boschi, di cui innamorarsi a caccia di tartufi o di erbe spontanee e asparagi selvatici - a seconda della stagione.



Relais Borgo Campello | Borgo Rovero di Champeaux 18 - 06042 Campello sul Clitunno (Pg) | Tel 3204549321, www.borgocampello.com



Molise… zona di pace

Borgotufi è un albergo diffuso a Castel del Giudice



L’immersione nella foresta comincia già dalle finestre delle casette in pietra, che si affacciano sul paesaggio tinteggiato di boschi, cime appenniniche e meleti bio, nati dal recupero di terreni in disuso. Ma diversi sono i sentieri che partono da Borgotufi, albergo diffuso di Castel del Giudice (Is), al confine tra Molise e Abruzzo, per praticare forest bathing in libertà in un luogo ricco di biodiversità. Tra questi, il percorso che conduce alle sorgenti di acqua sulfurea oppure il sentiero che si inoltra nel bosco, dove nascono funghi e tartufi, o lungo le sponde del fiume Molinaro, un luogo di pace e di energia.



Borgotufi | Via Borgo Tufi 80 | 86080 Castel del Giudice (Is) | Tel 0865 946820 | www.borgotufi.it