Zash, un rifugio mediterraneo per il benessere contemporaneo in Sicilia

Lasciarsi avvolgere dalla natura, da odori densi e sfuggenti, per allontanarsi dal quotidiano. Zash è la natura profonda di un suono, quello dell'aria tra le foglie, è un suono come i tanti infiniti suoni che solo il vivere in campagna permettere di percepire e godere. Ma soprattutto è riscoprire il tempo di vivere un'altra dimensione, partendo dalla cosa più originaria: i suoni istintivi e reconditi della natura. Questo è il mondo Zash, un country boutique hotel a Riposto (Ct), dove i frammenti storici incontrano il gusto contemporaneo.



Diciassette camere in “casa”, nella bottaia e nel verde

Il resort ha 17 camere per un soggiorno limited edition living. Quattro camere sono le camere in casa, distribuite al primo piano dell’antica casa padronale, caratterizzate da alti tetti a volta, godono tutte di enormi finestroni, che si affacciano sull’Etna da una parte, e sul mar Ionio dall’altra. Il candore degli ambienti, protagonista assoluto di ogni stanza, voluto per esaltare il paesaggio, è una scelta progettuale che si declina anche sugli arredi, tutti “sartoriali” e site specific, per il massimo comfort degli ospiti. Doghe in legno di rovere per i pavimenti, grandi lastre di pietra lavica per i rivestimenti, accompagnati da elementi di design contemporaneo, sono le uniche addizioni a questi spazi ricchi di storia.



Tre camere si trovano negli spazi che in passato erano dedicati alla conservazione del vino: la bottaia. L’azione progettuale è stata compiuta mediante l’inserimento di volumi bianchi che racchiudono al loro interno intime camere da letto, in cui la pulizia delle pareti e dei pavimenti in resina bianca contrasta nettamente con le murature preesistenti realizzate con pietra lavica faccia vista che, abilmente restaurata e illuminata, fa rivivere al visitatore il fascino della storia ma da una prospettiva contemporanea.

La natura intorno da Zash



Tre camere sono completamente immerse nel verde della campagna. Grandi vetrate fanno sì che le pareti di queste stanze siano gli alberi dell’agrumeto circostanti. Un sapore lievemente più rupestre ma molto contemporaneo contraddistingue questi ambienti, dominati da cromie grigie che annunciano la materica presenza della pietra lavica, usata per rivestire dalla vasca da bagno fino alla testata del letto. Un rifugio remoto e raffinato.



Ci sono poi tre nuove camere per continuare a dialogare con la natura del luogo. Quella che un tempo era la casa del custode oggi si trasforma in un’altra area per gli ospiti. Tutte con grandi vetrate che si aprono sul verde del giardino privato e a pochi passi dalla piscina, giocano tra passato e presente e la storia dell’architettura rurale anche stavolta diventa design.

Non mancano quattro private pool villas immerse totalmente nel verde di Zash con piccola piscina privata. È questa la nuova proposta luxury country stay. Qui la sfida è quella di integrare il massimo comfort con la volontà di riportare gli spazi dell’ospitalità alla loro più originale natura: far percepire il luogo in modo autentico regalando privacy e unicità. Le 2 pool villas & spa, con sauna e bagno turco in camera, sono concepite per ricreare una piccola spa nell’intimità del proprio rifugio.

Giuseppe Raciti



Il ristorante una stella Michelin

Basole di pietra lavica levigate dall’usura del tempo, sequenza maestosa di volte a crociera fatte di calce e pietra pomice: è questa l’atmosfera dove un tempo si pigiava il vino e che oggi si offre all’ospite per il suggestivo ristorante. In questo scenario lo chef Giuseppe Raciti, membro di Euro-Toque Italia, e la sua brigata creano nuove storie culinarie, in quel connubio unico e irreperibile fatto di creatività, tradizione e territorio. Il giovane chef Giuseppe Raciti ha già al suo attivo importanti riconoscimenti come Miglior chef under 30 Sud Italia, ma soprattutto per 2 volte in gara per la finale italiana del Bocuse D’Or, il concorso di cucina più importante del mondo. È una storia intensa quella dello chef, che, prima di approdare da Zash, inizia fin da giovanissimo il suo tour alla corte di diversi stellati in Italia e all’estero, ed oggi conquista la sua stella Michelin.



Nei mesi estivi, il ristorante gourmet si sposta in terrazza con vista su giardino e agrumeto. Gli ospiti possono godere di un cocktail, di una delle bottiglie della cantina che offre etichette siciliane e internazionali, di assaggi gourmet per un aperitivo nel suggestivo palmento, in una delle terrazze, al pool bar o comodamente in camera.

Cena da Zash



La natura entra nella spa

Dentro la Natura di Zash c'è la natura di Zash: un rifugio mediterraneo per il benessere contemporaneo. Qui nulla è lasciato al caso: la pietra della piscina è quella lavica dell'Etna. I piedi nudi sfiorano l'acqua e sentono il legno, mentre il caldo tepore degli spazi riservati incontra gli aromi mediterranei. In questo rifugio intimo e privato la combinazione di influssi mediterranei e vulcanici rende unico e naturale il relax. Sauna, bagno turco, doccia emozionale, cabina massaggio e piscina con bolle d’aria per regalare autentici momenti di benessere.



Matrimoni da favola tra gli agrumi

La proprietà è a disposizione per affitti in esclusiva della villa sia per l’organizzazione di matrimoni che di eventi o soggiorni privati. Una location tra gli agrumi per ricevimenti rigorosamente chic e dal sapore agreste. Zash si fa “casa”, un posto intimo e privato da vivere intensamente, occupando tutti i suoi spazi, inebriandosi di tutti i suoi profumi, amando ogni suo angolo. E la festa diventa indimenticabile.



Zash country boutique hotel & spa

SP2/I-II 60 - 95018 Riposto (Ct)

Tel 095 7828932