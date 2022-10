La nuova Pasticceria dei fratelli Moschella alla conquista di Milano

In via Losanna a Milano è nato un luogo unico: la Nuova Pasticceria dei fratelli Moschella è un vero e proprio raggio di luce bianco e del pantone "giallo Moschella" vivo, caloroso, contemporaneo ed accogliente, con vetrine a parete intera decorate da torte animate, poi un lungo bancone, decine di dolci coloratissimi e tanti sorrisi.

I fratelli Moschella davanti alla loro pasticceria a Milano

La Nuova Pasticceria dei fratelli Moschella è sbarcata a Milano

Nella Nuova Pasticceria dei fratelli Moschella (qualche anno fa hanno aperto un laboratorio a Cornaredo) non c’è caffetteria, il luogo è essenzialmente dedicato alla scelta e alla vendita delle pièces e dei dolci, all’interazione con il cliente, allo scambio diretto. Un format funzionale e all'avanguardia, destinato unicamente all'asporto di dolci deliziosi dai più classici ai contemporanei, mignon della domenica, biscotti e torte per la colazione. Un brand di nuova generazione, intorno a cui tutto è curato nei minimi dettagli: dalla comunicazione allo studio dei colori del packaging ai canali social aggiornati su trend e novità, dal team giovane preparatissimo al design degli shop. Proprio come le creazioni di Nicolò vivaci, equilibrate, coloratissime e sempre alla ricerca di sapori inaspettati.

Da venerdì 30 Settembre i fratelli Moschella: Nicolò - giovane pastry chef di talento, tra gli under30 di Forbes - e Christopher Moschella - imprenditore instancabile e primo sostenitore del talento del fratello assieme al loro giovane team, accolgono i nuovi "vicini", amici e gourmand del quartiere Cenisio e Sempione in pieno stile Moschella. Si dedicano ai clienti con l'ospitalità tipica delle grandi famiglie italiane, raccontando e consigliando le ricette di una pasticceria pop di grande qualità.

L'esterno della pasticceria milanese dei fratelli Moschella

I dolci della Nuova Pasticerria dei fratelli Moschella

La Nuova Pasticceria dei fratelli Moschella: i dolci freddi superano ed evolvono il concetto di "fresco" e di freddo. Zero sprechi, semplice erogazione e proprietà di gusto e organolettiche intatte. Un format d'impatto nato con il laboratorio di Cornaredo nel 2016, che con un’innovativa catena del freddo, un sistema di vendita espressa e diretta tra nord e centro Italia e una comunicazione giovane e vivace ha gettato le basi di una filiera nuova e in crescita costante grazie a creatività, stile e arte pasticcera di Nicolò e lungimiranza e competenze imprenditoriali del fratello Christopher. Nello stile delle pasticcerie francesi, i Moschella tornano al reale concetto di “pasticceria”, destinata unicamente all’asporto, ma dove i clienti hanno la certezza di trovare il dolce perfetto e sempre freschissimo.

Alla base del concept Moschella c’è proprio la freschezza dei prodotti: un nuovo modo per garantire una pasticceria di grande qualità, un vero e proprio marchio di garanzia e freschezza assoluta per i clienti e i ristoratori, per un dolce che è sempre perfetto, come appena fatto.

I dolci sono ideati per essere abbattuti appena finiti, poi conservati in celle frigorifere a -18°C e il trasporto dal laboratorio allo shop e ai ristoranti partner in camion refrigerati, mantengono la catena del freddo e garantiscono una lunga conservazione fino a sei mesi dalla creazione, permettendo di avere zero sprechi e un prodotto fresco senza impatti sul gusto, le consistenze, la qualità, le proprietà degli ingredienti e l’estetica. Ed è così che la vetrina della pasticceria di Nerviano e di Milano è sempre ricchissima, sette giorni su sette, con l’intera linea di produzione. Ogni pack viene consegnato al cliente con una scheda esplicativa sulla modalità di conservazione e consumo dei prodotti: il processo di decongelamento dei dolci prevede circa 2 ore per i mignon, 3 o 5 ore per le torte in base alle dimensioni.

Due monoporzioni inedite per inaugurare l'approdo a Milano

In occasione dell'inaugurazione di via Losanna 26, Nicolò Moschella ha presentato due novità che si aggiungono alla linea stagionale e dei suoi "must have" nella spaziosa vetrina Moschella. Da una parte "Bacio Siciliano", una cremosissima bavarese al pistacchio perfettamente in contrasto con il caramello salato e ricoperta da un croccante strato di cioccolato al latte. Poi "Cuore Iberico": un fragrante tortino alle carote e arachidi alla base sovrastato dalla crema catalana di Nicolò Moschella, perfettamente in equilibrio. La firma di Nicolò Moschella è evidente, nel pensiero estetico alla base delle due monoporzioni e nell'equilibrio dei sapori che - come in tutte le linee - è costruito per elevare al massimo l'ingrediente protagonista dei suoi dolci.

Un dolce della pasticceria Moschella

Dal canale Horeca allo shop di Nerviano, il successo dei fratelli Moschella

Ogni settimana il laboratorio Moschella sforna oltre 10.000 monoporzioni destinate al canale Horeca del nord Italia: ristoranti, alberghi e bistrot di fascia alta, che amano coccolare i loro ospiti con una proposta dolce gourmet. Grazie a una rete di distribuzione e di partner costruita nel tempo, sulla base di fiducia e qualità, il marchio Moschella è diventato simbolo di garanzia nei menù dei ristoranti partner che ad oggi sono circa 500 in tutto il Nord e Centro Italia. Il team Moschella segue passo per passo ognuno dei suoi clienti Horeca, formandoli sul servizio, i metodi di conservazione e quelli di produzione presso il lab di Cornaredo.

«Il veicolo principale di comunicazione per il nostro brand sono stati i ristoranti, perché grazie a questo canale gli stessi privati hanno iniziato a cercarci. Nasce proprio da qui l’idea di aprire lo shop di Nerviano, per provare che la nostra idea fosse vincente», dice Christopher.

Una torta dei fratelli Moschella

Pasticceria Moschella

Via Losanna, 26, 20154 Milano MI

Tel. 3911151343