Dal centro storico di Roma a Ostia, il gelato artigianale di Mamò

La riuscita di un buon gelato, sano e artigianale, non è dovuta solo alla bravura di un maestro gelatiere ma è il prodotto di una serie di fattori che concorrono a valorizzare un’intera filiera. Ne sa qualcosa la famiglia Monaco, tre fratelli romani che nella Capitale hanno messo il turbo al gelato artigianale italiano unendo laboratorio, formazione, e apertura di store di successo. È la storia del brand Gelaterie Mamò, che dopo la location al Pantheon in pieno centro storico a Roma apre anche ad Ostia - Lungomare Paolo Toscanelli - sul litorale laziale.

Il gelato di Mamò

Mamò, nuova apertura sul litorale laziale

Il format dei fratelli Monaco - Andrea, Simone e Cristian, ambasciatore del Gelato nel Mondo per l’Associazione Italiana Gelatieri e Ambassador di IceTeam1927 - è sbarcato anche sul mare di Roma. Il concept è lo stesso degli altri punti vendita, lo storico Largo Beltramelli e i successivi via Lorenzo il Magnifico, via Tripoli, via Ugo Ojetti e piazza Ragusa, gelato artigianale italiano realizzato con prodotti naturali, genuini, non più di 3-4 ingredienti. Il segreto, ci tengono a dire, è quello di ‘non avere segreti’ ma il fatto di realizzare gusti sempre innovativi e una produzione giornaliera spiegano bene il riuscitissimo franchising, tutti di proprietà, di Mamò. Una storia che parte da lontano, la famiglia Monaco ha un’importante tradizione pasticcera e da lì è partita la declinazione verso il gelato. Tra i gusti più gettonati quello al Campari, agli arachidi e molti altri ispirati alla pasticceria - quasi a rendere omaggio alla tradizione familiare - come la Paradiso, la Sacher, il Profitterol, il Millefoglie. E ancora, il gelato al gusto di caffè bianco all’anice; Sicilia Romana, gelato alla mandorla con cremino al pistacchio, mandorle e pistacchi caramellati.

Mamò, materie prime naturali e di qualità

«L'apertura di Ostia segna per noi un altro tassello del puzzle, che da anni stiamo costruendo con amore e sperimentazione, per un gelato artigianale sano, fatto con materie prime di qualità, semplici e naturali. Tutto è preparato come una volta, all’insegna della tradizione, forse è questo che ci permette di guardare al futuro e su questo siamo certi che ‘Gelaterie Mamò’ saprà nuovamente sorprendere buongustai e creamlover» spiega Cristian Monaco titolare di Gelaterie Mamò. L'azienda poi è anche ricerca e formazione, oggi messa a disposizione con il progetto Mamò Lab - in via Gabrino Fondulo al Pigneto - attraverso un esclusivo spazio, ampio e moderno, riservato alla produzione e ai corsi e agli stage aziendali, ma anche a degustazioni e dimostrazioni, con strumentazioni di livello e macchinari all’avanguardia.

Gelateria Mamò

Lungomare Paolo Toscanelli - 00122 Lido di Ostia (Rm)

Tel. 3314467930