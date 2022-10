È tempo di Afternoon Tea da Velo, il salotto dolce del The First Roma Dolce

A pochi passi da Piazza del Popolo a Roma, sorge il boutique hotel del Gruppo The Pavillons Hotels & Resort, dedicato al mondo dei dolci. È il primo, in Italia, ad ospitare al suo interno anche un Dessert Restaurant & Bar. Al primo piano di un palazzo ottocentesco, realizzato dal famoso architetto Giuseppe Valadier, si sviluppano le sale di Pasticceria Velo. Un dolce richiamo per i clienti dell’hotel e non solo.

L'afternoon tea da Velo



Menu all day

Il menu all day accompagna dalle 7 alle 11 per una colazione (solo su prenotazione) che spazia dalla continentale alla classica italiana, frutto di tante collaborazioni con eccellenze casearie: pancake e waffle, spremute, caffè e, in aggiunta, alta selezione di Formaggi della Tuscia, salumi nostrani, porridge con cereali, uova bio. Quattro tipologie di formaggi selezionati dai Fratelli Pira, de La Tenuta Il Radichino (nel viterbese) ma anche burro Manteca dalla Puglia (un cuore di burro avvolto da un esterno di scamorza), infine la ricotta di bufala direttamente dal Caseificio Costanzo. A partire dalle 13 fino alle 22 si dà invece il via alla pasticceria salata e ai piatti del ristorante: club sandwich, pizza, e omaggi alla romanità con pollo alla cacciatora e tonnarello alla cacio e pepe, per citarne alcuni. In abbinamento la carta dei vini curata dalla Cantina del ristorante stellato Acquolina, con una proposta dedicata anche agli Champagne e ai vini dolci.



Tante le novità dolci

Tante le novità a cura del resident pastry chef Andrea Cingottini, 26 anni ma con tante esperienze tutte romane; dall’Accademia di pasticceria all’esperienza da Acquolina, ristorante 1 stella Michelin del gruppo The First. Una propensione per l’estetica francese ma dal gusto tutto italiano: monoporzioni, pasticceria mignon, praline della cioccolateria e torte classiche e moderne (su ordinazione).

Tra i più identificativi la Bocca della verità (crostatina di frolla con confettura di visciole, mousse di ricotta di pecora), il Maritozzo moderno, una rielaborazione al contrario del classico dolce romano (mini maritozzo di 7 g bagnato da una mousse a base di infusione di maritozzi tostati, con uva passa e arancia candita, ricoperto da glassa al caramello), Classico Montblanc, Millefoglie XL e Tarte Tatin; Cheescake al Tè Matcha e mandarino, una Camomilla in monoporzione con cuore di mele a dadini, gel di mela e mousse con infusione alla camomilla;Miele, ananas e zenzero, mousse con miele millefiori e polline (direttamente dalla prestigiosa azienda di Giorgio Poeta), un dolce dai tanti contrasti gustativi e sensoriali.

Il resident pastry chef Andrea Cingottini



Via all’Afternoon Tea

Autunno significa Afternoon Tea, in formula classica con finger sandwich, piccola pasticceria e biscotteria o in formula personalizzata che prevede, oltre alla scelta di un tè accuratamente selezionato, un’alzatina con biscotteria secca, una selezione di mignon, pasticceria salata e una monoporzione a scelta. Ampia e ben delineata è la carta della cioccolateria tra cioccolati al rum, nocciola o al caffè (esclusivamente con cioccolato peruviano lavorato in un’azienda locale), ma anche praline al tè jasmine o tè verde.



La carta comprende poi ben 22 infusi come il Tè bianco (a base di petali di rosa), Karcadè, o il re dei tè, il Matcha. Un salotto che contamina anche la drink list a cura di Luigi Traettino, Restaurant Manager e Direttore di Sala che non è nuovo al mondo della miscelazione. Sono 4 o 5 i signature da lui realizzati fondendo il mondo degli infusi con quello dei drink (cocktail a base di jasmine miscelato con vodka, sciroppo di zucchero e succo di limone; gin tonic e carcadè). Ideali per concludere al meglio la giornata, i signature by Velo sono la colonna portante dell’aperitivo che ogni giorno, dalle 18:00 alle 20:00, sorprende i tanti ospiti con abbinamenti inaspettati, dal dolce al salato.



Velo Pasticceria - The First Roma Dolce

via del Corso 63 - 00187 Roma

Tel 06 45427861