Il gelato di Paolo Brunelli, golosità imperdibile

Non si può lasciate Senigallia (An) senza aver mangiato almeno una volta il gelato di Paolo Brunelli, considerato tra i migliori gelatieri d’Italia che, proprio durante la pandemia ha inaugurato Combo (l’ultima novità di Brunelli a Marzocca di Senigallia). Il locale di ben 300 metri quadri, a pochi passi da un altro grande portavoce delle Marche, Moreno Cedroni, si aggiunge alla gelateria in via Carducci.



Le origini di una passione

Paolo Brunelli nasce ad Agugliano, borgo dell’entroterra anconetano, da una famiglia ristoratori; o forse sarebbe meglio dire ristoratrici, data la matrice perlopiù femminile che guidava e guida tutt’ora il ristorante e l’albergo di famiglia. Una famiglia dove tutti davano una mano, inclusi i ragazzi.

Ecco che l’amore per il gelato è esploso piano piano fino ad arrivare alla ricerca spasmodica dell’ingrediente più gustoso, agli abbinamenti con il vino, al desiderio di renderlo un prodotto al di là delle stagioni e soprattutto simbolo dell’eccellenza italiana.

Paolo Brunelli



Tutto è sfociato nell’organizzazione del primo Festival del gelato artigianale di Agugliano, nel 2010, punto di riferimento per tanti professionisti e senza dubbio un personale trampolino di lancio. Da lì Brunelli approda a Senigallia, quando ancora via Carducci non era la passeggiata trendy che è oggi: da subito accolto calorosamente dalla città, che ancora oggi, specie in estate, si mette in fila paziente per assaporare i gusti del gelatiere. Il gelato come da tradizione.



È un gelato profondamente legato alla tradizione, fedele all’equilibrio dei sapori più che alla moda dell’estremizzazione: per stupire il cliente sceglie una mantecatura maniacale e straordinarie materie prime. Un gelato della tradizione, prodotto con lo stesso immutato amore di trent’anni fa, che però lascia spazio a sperimentazioni e contaminazioni tra caldo-freddo, dolce-salato.



Due esempi su tutti: il gelato in tavoletta e la rivisitazione della carbonara. Più di una sperimentazione, il gelato in tavoletta è ormai un prodotto fisso nella dispensa di Paolo Brunelli. Nasce insieme al desiderio di destagionalizzare un prodotto freddo, trasferendo profumi e sapori dei gusti iconici in un quadrato di cioccolato da portare in borsa.



La “carbonara” gelato

La rivisitazione della carbonara: un gelato alla mandorla come base, zabaione al vino al posto del tuorlo, pecorino romano grattugiato e guanciale essiccato come parte croccante. È uno degli esempi di gelato al piatto dello chef, creato per una cena di beneficenza degli Ambasciatori del Gusto ad Amatrice (Ri).



Gelatiere e cioccolatiere quindi, oppure “manipolatore di cibi dolci”, oppure non-gelatiere, come ama definirsi. Il tutto per dire che l’amore per la cucina non ha confini e che anche la pasticceria, da un paio di anni, ricopre un ruolo speciale tra le sue creazioni.



Gelateria Brunelli Senigallia

Via Carducci 7 - 60019 Senigallia

Tel 071 60422



Paolo Brunelli Combo

Statale Adriatica Sud 115 - 60019 Marzocca

Tel 071 9695552