Pasticceria Daloiso a Barletta, estro artistico ed energia

Talvolta erroneamente sottovalutata da un punto di vista turistico, Barletta in Puglia fa capoluogo, insieme ad Andria e Trani, della provincia di Barletta-Andria-Trani. La città costiera ha molto da offrire a chi volesse visitarla: parte del suo appeal è dovuto sia alla sua notevole vocazione artistica e culturale, come testimonia il riconoscimento di “Città d’arte” conferitole dalla Regione Puglia nel 2005, sia alla presenza di un litorale costiero lungo 13 chilometri: spiagge sabbiose su entrambi i lati del centro città attirano i visitatori estivi.

Il lungomare del borgo offre una meravigliosa anteprima del paesaggio di questo litorale dal mare cristallino che alterna spiagge libere a stabilimenti balneari, in particolare la spiaggia di Ponente, dove il fondale trasparente degrada lentamente verso il largo. Si tratta di un luogo perfetto per vivere una splendida vacanza all’insegna del sole e del mare.

Antonio Daloiso

Come città d’arte, Barletta con le sue bellezze architettoniche ospita numerose manifestazioni di carattere canoro e teatrale che hanno visto avvicendarsi celebri musicisti e attori nel bel Castello Svevo - sede di un ricco Museo Civico e Pinacoteca - e sul palco del Teatro Curci. Nel centro storico della città si trova il famoso Colosso di Barletta, una gigantesca statua in bronzo del V secolo raffigurante un imperatore bizantino, non è chiaro quale. Per molto tempo si è ipotizzato potesse essere Eraclio il Grande: sebbene la storiografia abbia scartato questa teoria, i barlettani curiosamente continuano a chiamare amichevolmente questo bronzeo personaggio con il nome di Eraclio (“Arè” nel dialetto locale).

La spinta creativa di Antonio Daloiso

È qui che il Maestro Antonio Daloiso, terza generazione di pasticceri, al tempo quattordicenne e oggi con un look estroverso alla Salvador Dalì, percepisce una certa stasi nell’arte dolciaria locale tradizionale. Giovanissimo, Daloiso sente il bisogno di lasciare Barletta per raggiungere le accademie di pasticceria più rinomate per seguire corsi di perfezionamento e aggiornamento che saranno fondamentali per una sua forte crescita professionale. Crescita che, insieme a un estro invidiabile e tanta passione per la lavorazione dello zucchero, lo porteranno a essere nel 2009, ventunenne, Campione Mondiale Juniores (Under 25) di Pasticceria. Nel 2010 l’apertura della prima pasticceria Daloiso in pieno centro a Barletta.

Antonio Daloiso nella sua pasticceria

Antonio nel 2013, a 25 anni, diventa il più giovane accademico di AMPI-Accademia Maestri Pasticceri Italiani e nel 2014 la sua carica ed energia inarrestabile lo portano a vincere la competizione televisiva “Il più grande pasticcere” con la torta Africa, tutt’oggi il suo cavallo di battaglia e marchio di fabbrica.

Torta Africa

Creare dei trend

Una spinta creativa, sempre animata da interesse, passione e caparbietà, porta oggi Antonio Daloiso ad aprire un secondo punto vendita a Barletta e a inaugurare a breve un grande laboratorio, necessario vista la domanda di dolci in crescita che include catering dolciario per grandi eventi e matrimoni e produzione di grandi lievitati, le specialità di Daloiso. Un volume di lavoro aumentato anche, secondo il Maestro Daloiso, da quando lui ha portato a Barletta la nuova pasticceria. Dolci molto più piccoli e lavorati delle paste tradizionali, disponibili in decine di varianti, per ingolosire occhio e palato insieme, dando il via a una tendenza che ha incoraggiato i clienti ad aprirsi alle novità e spinto i pasticceri locali - anche i più radicati nella tradizione - a seguire i nuovi trend. «Pasticceri esperti come Mario Morri e Rossano Vinciarelli - racconta Antonio - mi hanno insegnato, ancora diciottenne, a non aver paura del nuovo, del cambiamento. Ho fatto tesoro dei loro insegnamenti».

Pasticceria Daloiso

