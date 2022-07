Pasticceria Guerrino a Fano, alla ricerca del dolce perfetto

Sebbene già in provincia di Pesaro e Urbino, la città di Fano nelle Marche settentrionali è ancora in odor di Romagna: gente amichevole, schietta, accogliente, pochi alberghi e tanti bed&breakfast. Oltre che una località balneare, Fano è il punto di partenza ideale per esplorare città e luoghi ricchi di storia e d’arte. La nascita della città risale a 2000 anni fa: il più grande insediamento romano sul mare Adriatico. Al tempo di Giulio Cesare, Fano Fortunae era un piccolo porto e un vivace borgo, un crocevia dove la via Flaminia incontrava la principale via costiera dell’Adriatico.

Pasticceria Guerrino

Il fascino del mare

Il centro storico si allunga verso il mare, dove una parte più moderna della città costeggia due tratti di spiaggia fine: a sud-est si snoda la Spiaggia Sassonia, un lungo tratto a ciottoli con lungomare; a nord-ovest la più breve Spiaggia Lido. Tra le due si trovano il porto dei pescherecci e il porto turistico. Tipici di questa zona sono i trabucchi, curiose attrezzature per la pesca da terra, formate da un casotto di legno costruito sopra una piattaforma che poggia su palafitte, circondato da un’incastellatura di tiranti e sostegni per gestire gigantesche reti quadrate, raggiungibili da passerelle proiettate sull’acqua e sugli scogli. Lì i pescatori d’inverno si dice facessero il brodetto alla fanese, una zuppa di pesce saporita e nutriente fatta con scarti e pesci invenduti perché troppo piccoli, piatto tipico e conosciuto della zona (cui è dedicato un Festival internazionale). Una menzione particolare va alla “Moretta”, bevanda locale di cui ci ha parlato anche il Maestro AMPI Andrea Urbani della Pasticceria Guerrino.

Una storia di impegno e successi

Siamo alla terza generazione di pasticceri: nel 1947 Guerrino Urbani - nonno di Andrea e fondatore della pasticceria - animato da vera passione, decide di aprire a Fano una rivendita di dolci. Il figlio Urbano gli succede ma è più incline al lato gestionale e commerciale dell’attività: mancato il nonno, Andrea raccoglie con entusiasmo e responsabilità l’eredità artistica di Guerrino e scopre di avere una predisposizione naturale e le doti necessarie. Si dedica alla sua formazione, frequenta corsi di specializzazione ed entra nell’universo dei maestri di settore: incontra Mario Morri, Achille Zoia e Iginio Massari.

Andrea Urbani

Scoperta la Pasticceria con la “P” maiuscola, Andrea Urbani si rimbocca le maniche e con il sostegno del lievitista Zoia entra nell’Accademia Maestri Pasticceri Italiani. L’entusiasmo e la ricerca del dolce perfetto lo spingono a proseguire nella sua attività: la Pasticceria Guerrino continua la tradizione nel centro storico. Andrea apre nel 2011 L’Altro caffè by Guerrino, dove propone pasticceria, bar e ristorazione a pranzo ed eventi e cene a tema la sera, cui segue una struttura per banqueting ed eventi. Nel 2015 il Maestro AMPI apre un grande laboratorio centralizzato di produzione: I Maestri del Gusto by Guerrino. Dati in gestione i vari locali, Andrea preferisce oggi occuparsi del banqueting e del laboratorio-sede, che centralizza la produzione di pasticceria, ristorazione e catering.

Fortunae

Fortunae, una specialità a firma Urbani

Per tradizione, i marinai di Fano nelle notti in mare, per riscaldarsi, si dice facessero un caffè bollente in cui versavano il fondo delle bottiglie di liquore e una scorza di limone. Con gli anni, la bevanda prese piede in altri ambiti: oggi la Moretta è un cocktail codificato, un mix di parti uguali di rum, anice e brandy scaldato al vapore per sciogliervi 2 cucchiaini di zucchero, una scorza di limone, e un caffè espresso. Il Maestro Andrea Urbani ha preso questa tipicità di Fano e nel 2019 ne ha fatto un dolce, “Fortunae”, vincitore di premi e in assoluto la specialità più venduta nei suoi negozi. Cremoso e raffinato, è una torta molto ricercata, che spicca nella vasta e golosa offerta, dolce e salata, della produzione firmata “by Guerrino”.

Guerrino Pasticceria & Banqueting

via Togliatti 23 - 61032 Fano (Pu)

Tel 0721 864910