Dall'unione fra la cucina giapponese e messicana nasce Tacomaki

Milano Restaurant Group lancia un nuovo formato ristorativo: Tacomaki, brand nato con l'obiettivo di unire l'eleganza della cucina giapponese con l'allegria e i colori di quella messicana. Insomma, sushi dai sapori speziati. Un mix di gusti che celebra la diversità e l'innovazione e dedicato a chi ama sperimentare e abbraccia le contaminazioni culturali.

La sala del Tacomaki

Interni accoglienti e colorati. In cucina, chef Fabricio Zacheo

Per il debutto del format, Milano Restaurant Group ha scelto due location: Corso Como 12 e via Fauchè 11 a Milano. Qui si aprono le porte di Tacomaki: un tripudio di colori tra velluto, legno di rovere e piante a cascata per un’atmosfera magica che porta subito lontano dal ritmo frenetico della città. In cucina, lo chef Fabricio Zacheo che propone un menu caratterizzato dall'estrema attenzione alle materie prime. Diversi i signature dish, come, ad esempio: i Tacos Picanha Caliente (sfoglia di mais ripiena con straccetti di picanha marinata in salsa kimchi, soia, peperoncino dolce, cipollotto, tenkasu, panna acida e iceberg), gli Uramaki Vista Hermosa (salmone, ricciola, avocado, tobiko, guacamole, teriaky e pasta kataifi) oppure ancora il Burrito sushi El Diablo (carta di soia con tartare di tonno, tobiko, salsa taquera, jalapenos, maionese tacomaki, cipollotto, iceberg e tenkasuo).

Lo chef Zacheo inizia la sua avventura professionale in Brasile a 13 anni all’interno del panificio pasticceria di proprietà della famiglia. L’esperienza durata cinque anni lo porta ad appassionarsi alla cucina. A 20 anni arriva in Italia e dopo poco più di un anno trova il suo primo lavoro in un ristorante orientale nella città di Milano. È in quel momento che capisce che quella sarà la sua strada. La carriera da chef si consolida in una nota catena di ristoranti nippo-brasiliani all’interno della quale avrà grandi opportunità di crescita. Da qui il passaggio a Tacomaki.

Un format pensato per essere replicato

«Non potremmo essere più orgogliosi di questo progetto dopo il periodo difficile che ha affrontato la ristorazione. Takomaki è stato pensato per essere un format che si presta perfettamente a essere replicato, come dimostra l’apertura dei primi due locali in pochissimo tempo», ha dichiarato Samuele Serra, ceo e founder di Milano Restaurant Group.