Cristiano Andreini scommette su Sassari e apre il "nuovo" ristorante Liberty

Dopo il ritorno da Mosca e l’arrivo nella sua Alghero, dove ha preso le redini del ristorante di famiglia Al Refettorio, il cuoco Cristiano Andreini, una delle figure più importanti della cucina sarda contemporanea, sbarca anche nel centro di Sassari. Qui Andreini ha rilevato il Liberty di piazza Sauro dove proporrà una cucina innovativa basata sulla cottura alla brace e sui piatti che racconteranno dei viaggi dal Mediterraneo alle destinazioni internazionali.

La sala del Liberty (Fonte: Facebook)

Dopo 10 anni il Liberty si rilancia

Luogo della nuova apertura è uno dei locali storici di Sassari: il Liberty. Dopo l’addio dello storico patron Gianni Sini (che da dieci anni si dedica al progetto dell’Incantu a Lu Bagnu nel vicino comune di Castelsardo), l’edificio non era riuscito a trovare una sua collocazione. Ma dopo un paio di gestioni a vuoto e il Covid, tocca ad Andreini (una stella Michelin conquistata nel 2010) riportare agli antichi fasti questa destinazione gourmet. Che manterrà il nome originario.

Una proposta gourmet che ruota attorno alla griglia

Alla base della proposta, come detto, l’arte della cottura alla brace. A disposizione del cliente, un percorso da costruire liberamente tra una selezione di portate che non conosce distinzione gerarchica fra antipasti, primi, secondi o dessert. Tutto è posto sullo stesso piano e si apre alle scelte e preferenze del cliente. Filo conduttore, i gusti che spazieranno dai sapori mediterranei a quelli speziati con riferimenti alla tradizione panasiatica. Un’idea di cucina «maturata nel corso della mia esperienza a Mosca (all'interno del ristorante lussuoso Hotel National nella Piazza Rossa, ndr). Non sono cose che fai di punto in bianco svegliandoti la mattina, è un progetto che avevo nel cassetto e che aspettava solo le condizioni giuste per essere realizzato», ha spiegato lo stesso Andreini alla stampa.

Lo chef Cristian Andreini (Fonte: Facebook)

Andando più nel pratico, la proposta del nuovo Liberty sarà disponibile a pranzo, a cena e nel fine settimana con tre menu diversi. Il primo è l’Essenziale: soluzione sintetica pensata per la pausa pranzo dei lavoratori. Il secondo menu è denominato Composizioni: un itinerario da comporre liberamente tra una selezione di portate cotte rigorosamente alla brace (disponibile a cena). Il terzo, Proiezione: è il classico menu degustazione tagliato su misura del talento del cuoco Andreini (disponibile a pranzo nel fine settimana).

Sassari nuova capitale del buon cibo sardo

L’arrivo di Andreini rilancia Sassari come destinazione gourmet. Il centro sardo di recente è stato il palcoscenico per l’avvio della collaborazione del ristorante Trigu con il due volte stellato Anthony Genovese (che ha firmato i menu del locale all’insegna della rivisitazione delle materie prime del luogo attraverso tecniche contemporanee e contaminazioni) mentre è da tempo casa di Re Mi, una delle tre pizzerie dell’isola ad aver ottenuto i Tre Spicchi della guida del Gambero Rosso.

Liberty

Piazza Nazario Sauro 3 - 07100 Sassari

Tel 346 4952 795

www.ristoranteliberty.it