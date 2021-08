Oltre il negozio di quartiere: a Roma apre Aventina Carne e Bottega

Le migliori carni italiane e straniere e selezioni di salumi, formaggi, pane e vini: c'è davvero tutto da "Aventina - Carne e Bottega" per una spesa di altissima qualità con prodotti da portare a casa o da gustare ai tavoli del ristorante. Un ampio dehors consente di mangiare anche all'esterno, nel verde del Viale della Piramide Cestia, nel quartiere Ostiense.

Spesa di qualità e poi… tutti al ristorante

La proposta prende le distanze dalla grande distribuzione e si rivolge a un pubblico esigente che, nella spesa quotidiana, fa dell'eccellenza e dell'assortimento dei prodotti il primo requisito. Le referenze ai banchi di vendita sono le stesse che lo chef Matteo Militello e la sua brigata di cucina propongono nei piatti in menu con competenza e creatività, con un solido riferimento ai piatti delle tradizioni regionali, a cominciare da quella romana.

Oltre il negozio di prossimità

Si possono gustare in totale relax non solo a pranzo o a cena ama anche in una sosta golosa, al di là degli orari convenzionali del pranzo e della cena. "Aventina" e stato pensato anche come un luogo in cui riscoprire il valore dell’artigianalità insieme a quello delle relazioni umane: il gastronomo che fa assaggiare il prosciutto più dolce, il macellaio che dà il giusto consiglio per il taglio dell’arrosto, il fornaio che fa ritrovare il profumo del pane croccante e ne spiega la lavorazione, il gastronomo che suggerisce la semisconosciuta etichetta di riso piemontese o il sommelier che indica il vino perfetto per ogni portata.

La pandemia ha dimostrato il convinto ritorno agli acquisti di prossimità e certamente questo ha rafforzato il progetto del patron, Andrea Ceccarelli, imprenditore del settore immobiliare. Partner è il manager Francesco Rosati, rientrato dall’Olanda dopo esperienze pluriennali in prestigiose compagnie di settore come il member club Soho House.

Il segreto della carne perfetta

Il format riunisce così sotto un'unica insegna un viaggio del gusto da declinare secondo il proprio desiderio, godendo della stessa calda accoglienza. L'assortimento dei prodotti è il vero vanto della proprietà che si è avvalsa dei migliori assaggiatori e professionisti del cibo. La carne, anzitutto, nei grandi frigoriferi a vista, è quella delle più apprezzate razze allevate nei pascoli del nostro territorio come Chianina, Fassona e Marchigiana, ma c'è anche qualche eccellenza estera come il Black Angus e il ricercato manzo di Wagyu-Kobe. Non mancano poi la Sashi finlandese e la spagnola Rubia Gallega.

Tra le cotture in cui vien proposta la privilegiata è sempre alla griglia che è gestita dallo chef con un suo personale metodo con pietre ollari incandescenti: i succhi e i liquidi restano all’interno mentre la superficie resta croccante.

La metodologia a bassa temperatura è invece adatta alle carni che necessitano di una cottura prolungata. Attenzione anche al filone degli animali da cortile cucinati alla vecchia maniera come il Coniglio alla cacciatora. È il Grigio di Carmagnola cotto a lungo secondo la ricetta di sua nonna, oppure nella ”Girella di Giorgia” ripiena di coniglio porchettato, senape e melanzane alla brace. Come antipasto si possono provare i prosciutti tagliati a mano, tra cui lo spagnolo Jamon Joselito, insieme e al capocollo di Martina Franca e ai salami d'autore, oppure si può cominciare con il Gazpacho di melanzane alla parmigiana o il Baccalà in acqua alle olive Leccino e chutney di fichi e ciliegia caramellata. Merita anche la Tartare di Fassona piemontese con giardiniera Gaia, foglie di capperi di nicchia e zabaione salato.

Nel piatto, il meglio della tradizione romana

Tra i primi, oltre alle varie paste fatte in casa è da provare il Croccante di riso, quaglia e salvia e anche l'assortimento dei secondi va incontro ad ogni gusto. Ottimi i Saltimbocca alla romana e le polpettine di verdure arrosto. Immancabile per concludere in dolcezza, un altro orgoglio del locale: il Cannolo siciliano di ricotta di Piana degli Albanesi.



Oltre 250 etichette in cantina

La cantina offre 250 etichette selezionate dal sommelier Gabriele Giannattasio. Non mancano birre artigianali e una ristretta selezione di gin, grappe, rum e amari italiani, tra i quali l’introvabile liquore al carciofo di Agnoni o i soft drink Südtirol.

La formula di Aventina, già a pochi giorni dall'apertura, sembra aver suscitato apprezzamento non solo degli abitanti del quartiere ma di un pubblico sempre più consapevole e interessato alla qualità e all'artigianalità che caratterizza il nostro agroalimentare.