Al ristorante Acanto si celebra il ritorno delle cene gourmet

Mercoledì 19 gennaio è di scena la prestigiosa cantina friulana Schiopetto che fa della lealtà al territorio la base per ottenere risultati che siano testimonianza di autenticità e tipicità; per Schiopetto un vino deve essere innanzitutto elegante, raffinato ed allo stesso tempo deve esprimere in maniera netta e precisa le caratteristiche del vitigno e del territorio di provenienza.

Lo chef Alessandro Buffolino ha in serbo per voi quattro deliziosi piatti, mentre la maître sommelier Mara Vicelli e un responsabile della cantina saranno a disposizione per condividere i segreti dei vini e la straordinaria storia dei vigneti.

La sala del ristorante Acanto, presso l'Hotel Principe di Savoia a Milano

Il menù

Potrete gustare un menù di quattro portate interamente creato dallo chef con sapori che si sposano magistralmente con la selezione di vini piemontesi.

Per iniziare la mozzarella in carrozza, puntarelle e salsa alle acciughe accompagnati da un calice di Friulano Collio 2018, Schiopetto.

Il primo piatto prevede un grande classico dello chef spaghettone quadrato con aglio, olio, peperoncino e polpo da gustare con un Malvasia Collio 2018, Schiopetto.

Spaghettone quadrato con aglio, olio, peperoncino e polpo

Si prosegue con spalla di maialino con patate gratinate e jus alle spezie accompagnato da due etichette della cantina Schiopetto: Podere Blumeri e Rivarossa 2017.

“La pera e la rosa, un omaggio a Magritte” conclude il percorso in dolcezza.

Il menu sarà proposto solo nella serata di mercoledì 19 gennaio dalle 19.30 in poi al costo di 105 euro a persona, calici di vini Schiopetto in abbinamento inclusi.

Infine vi attende un nuovo menu à la carte, con tante differenti proposte, pensate per valorizzare al meglio i prodotti stagionali: tra le novità, ad esempio raviolini al Parmigiano Reggiano con doppio consommé di manzo affumicato, uovo cremoso e dragoncello, filetto di manzo alla Wellington con jus al Madeira o baccalà in olio cottura con fagioli di risina di Spello e spuma di patata profumata al tartufo.

Alessandro Buffolino, chef del ristorante Acanto

Per informazioni e per prenotare la Serata Gourmet, contattare: +39 02.6230.2026 - acanto.hps@dorchestercollection.com