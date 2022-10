Gostilna Pri Lojzetu, nei piatti l’amore per la Valle del Vipava

Nel Carso sloveno, poco fuori Vipava, in una dimora di origini seicentesche, c’è un ristorante che merita la sosta. Ma non semplicemente per la stella Michelin. Anche per la storia e l’atmosfera che racchiude. Stiamo parlando di Gostilna Pri Lojzetu, nel palazzo Zemono, proclamato anche il miglior ristorante sloveno 2020 dalla guida Gault & Millau. Ricavato nelle ex stalle e nelle cucine dell’antica casa, un tempo abitata da nobili veneziani, il ristorante è, infatti, una location romantica e suggestiva, con pareti e soffitto in pietra e l’ottimo servizio. Padrone di casa Tomaž Kavcic, a suo agio sia con la carne sia con il pesce… al cliente la scelta. Ma che si preferisca uno o altro (o un mix tra i due) la proposta è sempre di livello. Il tutto accompagnato da ottimi vini, in particolare provenienti dai territori che si incontrano arrivando al ristorante.



Alla quarta generazione

Una storia quella del Gostilna Pri Lojzetu che e` arrivata alla quarta generazione, dopo una lunga storia di famiglia. La locanda e` stata menzionata per la prima volta nel 1897, quando era gestita da Mici e suo marito Lojze. Rilevata dal figlio Lojze e dalla moglie Valerija, che hanno studiato alla scuola di cucina del monastero prima della Seconda guerra mondiale, e` poi passata a sua figlia Katja Kavcic, e Katja ha coltivato la cucina di Vipava e alla fine l’ha portata al livello della migliore locanda della Slovenia. Tutti coloro che hanno mangiato i piatti di Katja a Lojzet nel villaggio di Dornberk sono usciti dalla locanda come rinnovati. Tuttavia, oltre ai sapori armoniosi e sofisticati della Valle del Vipava, Katja ha aggiunto ai suoi piatti qualcosa di unico: la sua anima.



La filosofia culinaria di Tomaž Kavcic

Oggi Tomaž Kavcic, famoso come poeta dei gusti, delle tecnologie di cottura e degli ingredienti migliori, è il degno successore. Lo chef ama profondamente la Valle del Vipava, e si vede: nei suoi piatti è condensata la ricca tradizione gastronomica locale. Ma se nel menu non si dimenticano di certo le origini, i piatti non sono “chiusi” nella Valle di Vipava, ma guardano al mondo.

Tomaž Kavcic



L’obiettivo però è sempre chiaro: la ricerca e la conoscenza degli ingredienti e l’attenta preparazione, per fare in modo che i sapori originali rimangano invariati in tutto il loro sapore, la loro bellezza e armonia. E per dimostrare all’ospite che c’è stata una mano amorevole che ha lavorato per lui.



Da Gostilna Pri Lojzetu del Castello di Zemono si prendono davvero cura degli ingredienti e della loro freschezza in base alla stagionalità e alla purezza dei sapori. Le tecniche di preparazione usate in cucina sono semplici, tradizionali e innovative, ma hanno tutte qualcosa in comune: nessuna cambia il gusto delle materie prime. Sebbene ci sia la carta, il consiglio è quello di scegliere uno dei diversi menu degustazione accompagnato dai vini locali.



Carta dei vini, un amore per il territorio

La carta è, infatti, un tripudio di vini locali: copre tutte le regioni vinicole della Slovenia, concentrandosi sui vini della Valle di Vipava, sul (Brda) Collio Sloveno e sul Carso Sloveno. Non manca comunque una selezione più ampia di vini prestigiosi da tutto il mondo, con preferenza di vini francesi.

Boramisù 1/4 Pancetta di mangalica cotta in crosta di argilla 2/4 Benvenuto alla vendemmia 3/4 Pizza al cucchiaio 4/4 Previous Next



Kavcic, un pioniere

Lo chef Tomaž Kavcic è conosciuto in Slovenia come uno dei pionieri del movimento Slow Food. Con la sua fama internazionale ha portato in Slovenia l’associazione europea dei giovani ristoratori Jre (Jeunes Restaurateurs d'Europe) che lo ha nominato chef europeo più innovativo. È membro delle associazioni Le Soste e Chaîne des Rôtisseurs e da anni anche il più impegnato ambasciatore della Valle del Vipava. Come instancabile innovatore è anche il partner indispensabile del più grande festival culinario della Valle del Vipava I sapori della Valle del Vipava che ogni anno viene ospitato dal palazzo Zemono.



Gostilna Pri Lojzetu

Pri Lojzetu Dvorec Zemono - 5271 Vipava (Slovenia)

Tel 00386 40 7777 61